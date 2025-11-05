Efter Louvrenkuppen – svenska museer laddas med säkerhet

Miljardstölden i Louvren där personalen även hotades har varit det stora samtalsämnet på svenska muséer, berättar tidningen Publikt.

Läs mer: Fler gripna för Louvren-kuppen – inga spår efter juvelerna (Dagens PS)

”Det är såklart något vi pratat om vid fikaborden”, säger Linn Ahlgren, huvudskyddsombud på Nationalmuseum till tidningen.

På jakt efter kulturarv

Samtidigt som i stort sett alla medier skrivit om kuppen mot museet i Frankrike har även andra kupper mot museer inträffat under året. Kupper som satt frågan om säkerhet på agendan.

Stefan Anderberg är säkerhetschef på Statens historiska museer, SHM. Han är inne på just det kulturella arvet och berättar om kupper mot Dents museum tidigare i år där antika guldföremål stals. Eller när inbrottstjuvar kom över kronjuveler på slottet i Dresden.

”Det kan eventuellt peka på ett större intresse än tidigare för kulturarvsföremål från kriminella grupper med resurser”, säger Stefan Anderberg till tidningen.

Läs mer: Mästerverk för kvarts miljard hängde i köket – nu på Louvren (Dagens PS)

Även Sverige drabbas av stölder av kulturföremål. Ett uppmärksammat fall var stölden av de kungliga begravningsregalierna från Strängnäs domkyrka 2018. De återfanns dock året därpå.

ANNONS

Personalens säkerhet

Säkerhetsrutiner vill oftast inte museer tala om. Men i fallet vid Louvren har just den bristande säkerheten dryftats.

”I mer än 20 år har det rått en kronisk underskattning av intrångs- och stöldriskerna på Louvren. Vi kan inte fortsätta så här, sa Frankrikes kulturminister Rachida Dati i en kommentar till tv-kanalen TF1, enligt TT.

När det gäller skyddet för anställda säger Linn Ahlgren så här till Publikt:

”Min bild är att det finns en tydlig plan för hur man ska agera, också för eftervård av personal om man skulle bli utsatt för något. Det behöver ju inte vara så dramatiskt som på Louvren, även vid mindre händelser finns stöd att få”, säger hon.