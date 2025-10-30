Fler gripna för Louvren-kuppen – inga spår efter juvelerna

Tidigt på morgonen den 19 oktober bröt sig tjuvar in i det berömda, franska konstmuseet och kom över ett halsband med smaragder och diamanter som Napoleon Bonaparte gav sin fru, kejsarinnan Marie Louise, och ett diadem tillhörande kejsarinnan Eugénie, fru till Napoleon III.

Så gick den fräcka juvelkuppen till

Det spektakulära brottet skedde bland annat med hjälp av en stegbil. En vinkelslip användes sedan för att forcera rummet där juvelerna fanns.

När gärningsmännen flydde tappade de en krona som tillhört Eugénie, smyckad med över 1 350 diamanter.

Värdet på de stulna föremålen, som tros vara ett insiderjobb, uppskattas till nästan en miljard kronor.

Tidigare gripna har gjort erkännanden

Fortfarande pågår jakten på de stulna juvelerna, uppger radiokanalen RTL som rapporterar med hänvisning till åklagarna att ytterligare fem personer vid 21-tiden i går gripits på olika platser i Parisregionen för Louvren-kuppen.

De två tidigare gripna har delvis erkänt sin inblandning i inbrottet.

Utredningens fokus är fortsatt att identifiera alla inblandade, och samtidigt uppger åklagarna för RTL att utredarna är ”fast beslutna” om att spåra och återfå det värdefulla stöldgodset.

De husrannsakningar som genomförts har hittills alltså inte resulterat i att kronjuvelerna återfunnits.

En tidigare åklagare säger till RTL att ”de kan redan vara utomlands”.

