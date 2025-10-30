På onsdagskvällen greps ytterligare fem personer som misstänkta i utredningen av juvel- och smyckesrånet mot Louvren i Paris.
Fler gripna för Louvren-kuppen – inga spår efter juvelerna
Mest läst i kategorin
Nu tar USA fram kärnvapnen
USA ska återuppta sina kärnvapenprov för första gången på 30 år, meddelar Donald Trump. ”Nu är en lämplig tid”, är beskedet. Rutten längs vansinnets väg får en ny anhalt när först Ryssland och nu USA dammar av sina kärnvapen för nya tester. Den amerikanske regenten Donald Trumps besked kommer efter att Rysslands diktator Vladimir Putin …
Upprymd Trump sänker Kinas tullar direkt
Efter mötet med Kinas president lovar Trump att sänka fentanyltullarna till 10 procent, samtidigt återupptar kineserna viss handel med USA. Toppmötet i Sydkorea betecknas som ”fantastiskt” av Donald Trump, ja till och med ”enastående”. Enligt den amerikanska presidenten kommer Kina återuppta köpet av sojabönor från USA, och de amerikanska fentanyltullarna sänks omgående till 10 procent …
Den nya tolvpunktsplanen för Ukraina ger inte fred i verkligheten
Den nya tolvpunktsplanen diskuteras aktivt av Europas ledare som även vill att USA har en roll i fredsprocessen. I verkligheten ser det dock inte ut som att planen kommer att gå igenom. Planen har egentligen diskuterats sedan i våras och fått fart på sistone med nya detaljer. Tolvpunktsplanen som ska ge fred Det är Europas …
"Värstingdrönaren" från svenska techbolaget – ”efterfrågan är enorm"
Världen vill ha drönare och Sverige kan leverera dem. Svenska techbolaget Airolit lanserar sin nya modell CX10 – “värstingdrönaren” som många länder vill ha tillgång till. Startupen Airolit började utveckla svenska drönare och drönarsystem i Mölndal för åtta år sedan. Mycket har hänt sedan dess, när världen numera blickar allt mer mot drönare. Airolit släpper …
Publiken har blivit idrottsklubbarnas guldkalv
Trots ekonomiska utmaningar som inflation och höga elpriser är det allt mer publik på fotboll och hockey i Sverige. ”Sporten behövs som glädjekälla”, säger Carlos Esterling från EY Sports Business. Publiksnittet i fotbollsallsvenskan och SHL fortsätter att öka för tredje säsongen i följd. Trots att svensk ekonomi inte är glödhet just nu. Enligt flera samstämmiga …
Tidigt på morgonen den 19 oktober bröt sig tjuvar in i det berömda, franska konstmuseet och kom över ett halsband med smaragder och diamanter som Napoleon Bonaparte gav sin fru, kejsarinnan Marie Louise, och ett diadem tillhörande kejsarinnan Eugénie, fru till Napoleon III.
Så gick den fräcka juvelkuppen till
Det spektakulära brottet skedde bland annat med hjälp av en stegbil. En vinkelslip användes sedan för att forcera rummet där juvelerna fanns.
När gärningsmännen flydde tappade de en krona som tillhört Eugénie, smyckad med över 1 350 diamanter.
Värdet på de stulna föremålen, som tros vara ett insiderjobb, uppskattas till nästan en miljard kronor.
Tidigare gripna har gjort erkännanden
Fortfarande pågår jakten på de stulna juvelerna, uppger radiokanalen RTL som rapporterar med hänvisning till åklagarna att ytterligare fem personer vid 21-tiden i går gripits på olika platser i Parisregionen för Louvren-kuppen.
De två tidigare gripna har delvis erkänt sin inblandning i inbrottet.
Utredningens fokus är fortsatt att identifiera alla inblandade, och samtidigt uppger åklagarna för RTL att utredarna är ”fast beslutna” om att spåra och återfå det värdefulla stöldgodset.
De husrannsakningar som genomförts har hittills alltså inte resulterat i att kronjuvelerna återfunnits.
En tidigare åklagare säger till RTL att ”de kan redan vara utomlands”.
Läs även: Louvren stänger – massturismen har blivit ohanterlig DagensPS
Läs vidare: Stulna Louvre-juvelerna kan redan vara förlorade Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Sexhjuligt lyxmonster – och mikroskopisk city-suv
Lexus tar ett djupt andetag och visar en vild sexhjulig familjebuss. Samtidigt krymper lyxen till en minimal självkörande pod. Lexus ritar om kartan för lyxbilar genom att avskaffa den traditionella sedan-formen. Märkets flaggskepp LS har genomgått en total omvandling och presenterats som både en futuristisk sexhjulig familjebuss, en suv-coupé – och en minimal, självkörande city-pod. …
Afterwork – priset för att inte delta
Om du aldrig hänger med på afterwork kan dina kollegor uppleva det som att du markerar ett avståndstagande. Häng därför gärna med ibland, en kort stund i alla fall, tipsar Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare. Frågeställningen: "Jag har en fråga. Måste gå med kollegorna på afterwork? De hänger ofta i olika barer tillsammans efter jobbet. …
Så avgörs din framtida pension redan nu – av AI
Svenska jätteaktörer som de allmänna pensionsfonderna, AMF och Swedbank Robur har gått ner sig djupt i AI-träsket. Om bubblan spricker kommer det drabba miljoner svenskars framtida pension. Appleaktien har stigit och nu är bolaget värt över 4 000 miljarder dollar, och Nvidia är värt över 5 000 miljarder dollar. De sju största teknikaktierna i USA …
Fler gripna för Louvren-kuppen – inga spår efter juvelerna
På onsdagskvällen greps ytterligare fem personer som misstänkta i utredningen av juvel- och smyckesrånet mot Louvren i Paris. Tidigt på morgonen den 19 oktober bröt sig tjuvar in i det berömda, franska konstmuseet och kom över ett halsband med smaragder och diamanter som Napoleon Bonaparte gav sin fru, kejsarinnan Marie Louise, och ett diadem tillhörande …
Svenska börsen släpar, bankerna glänser och AI har en baksmälla
Det svenska året på börsen 2025 har varit gynnsamt, men i en global jämförelse börjar tålamodet tryta. I Börsbarometern denna vecka synar redaktionschef Edvard Lundkvist och ekonomijournalist David Ingnäs både glasets halvfulla och halvtomma sidor. "Svenska börsen är upp fem till sex procent i år, och det är egentligen ganska bra", säger David Ingnäs. "Men …