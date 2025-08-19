Hamas öppnar för vapenvila och släppta gisslan

Hamas har sagt ja till det förslag om vapenvila som ligger på förhandlingsbordet, uppgav källor inom den terrorstämplade extremiströrelsen på måndagen.

Timmarna senare uppgav Egypten och Qatar, som medlar i kriget i Gaza, att de skickat förslaget Israel. Premiärminister Benjamin Netanyahu har ännu inte kommenterat.

Läs även:

Ödesmättat för Ukraina: Europa pressar en tvekande Trump. Dagens PS

60 dagars vapenvila

Enligt statliga egyptiska Al-Qahera handlar det om en 60 dagar lång vapenvila, under vilken flera israeliska gisslan och flera palestinier fängslade av Israel kommer att släppas. Samtidigt ska mer nödhjälp släppas in till krigshärjade Gaza, där rapporterna om svält ökar dag för dag.

Förslaget uppges vara ”nästan identitiskt” med en tidigare amerikansk propå som Israel då sade ja till, rapporterar israeliska Haaretz.

Hamas och Israel förhandlar indirekt

Parterna har hållit indirekta förhandlingar i Kairo och Doha av och på under det snart två år långa kriget. Samtalen har resulterat i två korta vapenvilor, då israeliska gisslantagna har släppts från fångenskap i Gaza i utbyte mot palestinier fängslade av Israel. Medlarna har dock inte lyckats nå någon varaktig lösning på kriget.

Netanyahu står inför alltmer press på att avsluta kriget, både internationellt och på hemmaplan. I söndags protesterade runt en miljon israeler mot kriget och krävde ett avtal som får hem gisslan. Även på tisdagen har många israeler gått ut på gatorna i protester mot kriget.

ANNONS

De intensifierade missnöjesyttringarna kommer sedan Israel godkänt planer på att utöka kriget och ta kontroll över Gaza stad och närbelägna flyktingläger.

Israel: Hamas är under press

Israel har inte direkt avfärdat det nya förslaget men en regeringstjänsteman sade på kvällen i ett uttalande: ”Israels inställning har inte ändrats, det gäller både frigivning av gisslan och de andra villkoren för att avsluta kriget”, rapporterar SVT.

Netanyahu sade på ett möte med militära chefer på måndagen att ”det är tydligt att Hamas är under stor press”.