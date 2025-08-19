Bollen ligger på Israels planhalva. Sedan Hamas sagt ja till ett förslag om vapenvila väntar nu medlarna i Gazakriget spänt på Israels svar.
Hamas öppnar för vapenvila och släppta gisslan
Mest läst i kategorin
Ödesmättat för Ukraina: Europa pressar en tvekande Trump
I Washington samlades på måndagen Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, USA:s president Donald Trump och ledande europeiska företrädare. Resultatet väcker snarare oro än lugn. Förhandlingsbordet i Vita huset var fullt av artigheter, men bakom kulisserna rådde en känsla av fälla. Donald Trump pressade enligt flera bedömare Kiev att överväga territoriella eftergifter till Ryssland, i utbyte mot …
Statsepidemiologen säger upp sig i ilska – "Vägs ände är nådd"
Statsepidemiologen beskriver en myndighet utan medicinsk kompetens i ledningen och ett ledarskap som han menar brister på flera punkter. Efter två år på posten lämnar Magnus Gisslén sitt uppdrag och riktar samtidigt skarp kritik mot Folkhälsomyndigheten. Missa inte: När på dagen kaffe gör oss gladare enligt forskarna. Dagens PS “Vägs ände är nådd” Magnus Gisslén …
Är vi på väg mot jordens sjätte massutdöende?
Forskare varnar för att mänsklighetens enorma koldioxidutsläpp kan sätta planeten på en kurs som liknar tidigare katastrofer i jordens historia – när nästan allt liv dog ut. Daniel Rothman, matematiker vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), studerar hur jordens kolcykel fungerar och hur den kan rubbas ur balans. När det har hänt tidigare i historien …
Därför kan svetten stoppa dig i säkerhetskontrollen
Visste du att din egen svett kan göra dig misstänkt i säkerhetskontrollen? Under heta vår- och sommardagar har amerikanska TSA avslöjat att fukt i kläderna – särskilt i intima områden – kan få kroppsskannrar att slå larm. Då blir det plötsligt mer än bara en genomlysning; du riskerar att få en extra kroppsvisitering. Svett + …
"Ingen risk åka dit": Här hamnar stulna bilar och mobiler
En ny kriminell marknad och en ny geografi för hur stulna varor rör sig. Det har gett Storbritannien en ledande roll. Omkring 11 000 containrar per dag passerar hamnen i brittiska Felixstowe. Adam Gibson är den ensamma polis som ska hitta stöldgods i denna mastodont av gods på väg. ”Det finns inget sätt jag kan genomsöka …
Hamas har sagt ja till det förslag om vapenvila som ligger på förhandlingsbordet, uppgav källor inom den terrorstämplade extremiströrelsen på måndagen.
Timmarna senare uppgav Egypten och Qatar, som medlar i kriget i Gaza, att de skickat förslaget Israel. Premiärminister Benjamin Netanyahu har ännu inte kommenterat.
Läs även:
Ödesmättat för Ukraina: Europa pressar en tvekande Trump. Dagens PS
60 dagars vapenvila
Enligt statliga egyptiska Al-Qahera handlar det om en 60 dagar lång vapenvila, under vilken flera israeliska gisslan och flera palestinier fängslade av Israel kommer att släppas. Samtidigt ska mer nödhjälp släppas in till krigshärjade Gaza, där rapporterna om svält ökar dag för dag.
Förslaget uppges vara ”nästan identitiskt” med en tidigare amerikansk propå som Israel då sade ja till, rapporterar israeliska Haaretz.
Hamas och Israel förhandlar indirekt
Parterna har hållit indirekta förhandlingar i Kairo och Doha av och på under det snart två år långa kriget. Samtalen har resulterat i två korta vapenvilor, då israeliska gisslantagna har släppts från fångenskap i Gaza i utbyte mot palestinier fängslade av Israel. Medlarna har dock inte lyckats nå någon varaktig lösning på kriget.
Netanyahu står inför alltmer press på att avsluta kriget, både internationellt och på hemmaplan. I söndags protesterade runt en miljon israeler mot kriget och krävde ett avtal som får hem gisslan. Även på tisdagen har många israeler gått ut på gatorna i protester mot kriget.
De intensifierade missnöjesyttringarna kommer sedan Israel godkänt planer på att utöka kriget och ta kontroll över Gaza stad och närbelägna flyktingläger.
Israel: Hamas är under press
Israel har inte direkt avfärdat det nya förslaget men en regeringstjänsteman sade på kvällen i ett uttalande: ”Israels inställning har inte ändrats, det gäller både frigivning av gisslan och de andra villkoren för att avsluta kriget”, rapporterar SVT.
Netanyahu sade på ett möte med militära chefer på måndagen att ”det är tydligt att Hamas är under stor press”.
Senaste nytt
Expertens råd på börsen till småsparare i höst
Peter Nelson, portföljchef vid DNB Carnegie Private Banking, tycker att osäkerheten i marknaden har minskat något vilket också den starka börsen i sommar har bevisat. Inför hösten har han flera konkreta råd till investerare. Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS Mer positiv än förra hösten Inför hösten 2024 trodde börsexperten Peter Nelson …
Hamas öppnar för vapenvila och släppta gisslan
Bollen ligger på Israels planhalva. Sedan Hamas sagt ja till ett förslag om vapenvila väntar nu medlarna i Gazakriget spänt på Israels svar. Hamas har sagt ja till det förslag om vapenvila som ligger på förhandlingsbordet, uppgav källor inom den terrorstämplade extremiströrelsen på måndagen. Timmarna senare uppgav Egypten och Qatar, som medlar i kriget i …
Först ut: Långa paketbud med drönare
”Jag skulle nog säga att det här är Sverige-premiär”, säger projektledaren. Det handlar om leveranser med drönare över inlandet i norr. Under sommaren har flera lyckade testflygningar gjorts mellan Dåva och Holmön, en sträcka på 35 kilometer. Denna vecka testar man längre sträckor och låter drönare lastade med paket flyga från Åsele till Fjälltuna utanför …
AI-datacenter kan stängas i Texas – elnätet räcker inte till
Elbehovet i USA rusar när industrin elektrifieras och datacenter växer fram i snabb takt. Samtidigt är näten byggda för en annan tid. I Delstaten Texas i USA står man nu inför en dramatisk utveckling. AI-datacenter kan tvingas stänga när elnätet inte längre klarar trycket. Missa inte: Fastighetsskatt – här är det dyrast i Europa. Dagens …
Så placerar du dina pengar som en miljonär
De flesta av oss är inte miljonärer. Men deras sätt att hantera pengar kan vi alla inspireras av. Miljonärer finns det numera rätt gott om.? Bara hos Avanza finns det idag över 120 000 miljonärer. I Sverige fanns det dessutom 575 000 dollarmiljonärer under 2023, enligt SVT. Så här placerar dessa personer sina pengar, hävdar Yahoo …