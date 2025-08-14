Dagens PS
Den här kyrkan är rena skräpet

Kyrka av återvunnen plast gör turné
Håpets katedral, här i sin hemmahamn i Fredriksstad och med finbesök i form av norska kronprinsparet Haakon och Mette-Marit. (Foto: Lise Åserud/NTB-TT)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Du kanske inte är så mycket för religion? Tycker rentav att kyrkan bara är skräp? I det här fallet har du faktiskt helt rätt.

Håpets katedral är ett skimrande kyrkorum, en katedral av återvunnen plast och dessutom flytande.

Mellan 2017 och 2022 byggdes Håpets katedral i norska Fredrikstad med ett tak gjort av fisklådor som samlats in i Bohuslän och efter norska kusten.

Efter att ha samlats ihop tvättades fisklådorna och gjordes om till takpannor som nu bildar katedralens tak i 20 olika nyanser.

”Byggnaden består av tre delar kan man säga. En pråm som är byggd i trä, på den har man ett skelett enligt gammal stavkyrkoteknik och på det ligger taket av plast från fiskelådorna”, förklarar Henrik Frykberg, stiftsadjunkt för integration och interreligiös dialog i Göteborgs stift, hos Kyrkans tidning.

”En idé om hållbarhet”

Tanken med det flytande kyrkorummet, skapat av norska konstnären Solveig Egeland, är att visa hur avfall från havet kan förvandlas till ett heligt rum, ett symboliskt sätt att visa hur man kan bidra till en mer hållbar och rättvis värld.

”Den talar ett tydligt språk om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och får oss att fundera över de frågorna. Och hopp om att det går att göra något gott av något som är ont”, menar Henrik Frykberg.

Vacker utsikt genom vackert tak, gjort av återvunna fisklådor. Nu får alla på västkusten tillfälle att få nackspärr i betraktandet av det under dess turné. (Foto: Lise Åserud/NTB-TT)
Turné på västkusten

Just nu pågår en ”pilgrimsfärd” där Håpets katedral fram till 7 september flyter runt och lägger till vid olika hamnar.

Den flytande katedralen når Skärhamn 14-17 augusti, Klippan i Göteborg 22-26 augusti, Frihamnen i Göteborg 28-30 augusti och sedan Strömstad 4-7 september.

När turnén är över återvänder katedralen till sin hemmahamn i norska Fredrikstad.

Kyrkan ”väcker förundran”

Lördag 16 augusti får katedralen besök av biskop Susanne Rappmann och stiftsadjunkten Henrik Frykberg hoppas många ska inspektera det flytande kyrkorummet.

”Det är svårt att göra den rättvisa i text och bild. Det krävs ett besök inne i katedralen, det säger alla. Den väcker förundran och hänförelse”, understryker Frykberg.

GöteborgGrön omställningPlastSvenska KyrkanVästkusten
