Den här kyrkan är rena skräpet

Håpets katedral är ett skimrande kyrkorum, en katedral av återvunnen plast och dessutom flytande.

Mellan 2017 och 2022 byggdes Håpets katedral i norska Fredrikstad med ett tak gjort av fisklådor som samlats in i Bohuslän och efter norska kusten.

Efter att ha samlats ihop tvättades fisklådorna och gjordes om till takpannor som nu bildar katedralens tak i 20 olika nyanser.

”Byggnaden består av tre delar kan man säga. En pråm som är byggd i trä, på den har man ett skelett enligt gammal stavkyrkoteknik och på det ligger taket av plast från fiskelådorna”, förklarar Henrik Frykberg, stiftsadjunkt för integration och interreligiös dialog i Göteborgs stift, hos Kyrkans tidning.

”En idé om hållbarhet”

Tanken med det flytande kyrkorummet, skapat av norska konstnären Solveig Egeland, är att visa hur avfall från havet kan förvandlas till ett heligt rum, ett symboliskt sätt att visa hur man kan bidra till en mer hållbar och rättvis värld.

”Den talar ett tydligt språk om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och får oss att fundera över de frågorna. Och hopp om att det går att göra något gott av något som är ont”, menar Henrik Frykberg.

