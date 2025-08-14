Du kanske inte är så mycket för religion? Tycker rentav att kyrkan bara är skräp? I det här fallet har du faktiskt helt rätt.
Den här kyrkan är rena skräpet
Estland slänger ut rysk diplomat
Nya amerikanska hot mot väst
Nya amerikanska hot mot väst
Forskare: Klimatförändringar bakom värmebölja i Sverige
Forskare: Klimatförändringar bakom värmebölja i Sverige
Inför mötet: Putin "bluffar" men kommer få ångra sig
Inför mötet: Putin "bluffar" men kommer få ångra sig
Kaffesmäll för amerikaner – tullarna kan pressa upp priserna
Kaffesmäll för amerikaner – tullarna kan pressa upp priserna
Amerikanska konsumenter lever redan med tullar. Nu varnar experter för att de nya höjningarna kan slå till med fördröjd kraft. För många amerikaner är matkassen redan en tung post i budgeten. Hittills har prisökningarna främst drivits av andra faktorer, men kommande månader kan tullarna börja märkas vid köksbordet. Missa inte: Ny forskning vänder på allt …
Håpets katedral är ett skimrande kyrkorum, en katedral av återvunnen plast och dessutom flytande.
Mellan 2017 och 2022 byggdes Håpets katedral i norska Fredrikstad med ett tak gjort av fisklådor som samlats in i Bohuslän och efter norska kusten.
Efter att ha samlats ihop tvättades fisklådorna och gjordes om till takpannor som nu bildar katedralens tak i 20 olika nyanser.
”Byggnaden består av tre delar kan man säga. En pråm som är byggd i trä, på den har man ett skelett enligt gammal stavkyrkoteknik och på det ligger taket av plast från fiskelådorna”, förklarar Henrik Frykberg, stiftsadjunkt för integration och interreligiös dialog i Göteborgs stift, hos Kyrkans tidning.
”En idé om hållbarhet”
Tanken med det flytande kyrkorummet, skapat av norska konstnären Solveig Egeland, är att visa hur avfall från havet kan förvandlas till ett heligt rum, ett symboliskt sätt att visa hur man kan bidra till en mer hållbar och rättvis värld.
”Den talar ett tydligt språk om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och får oss att fundera över de frågorna. Och hopp om att det går att göra något gott av något som är ont”, menar Henrik Frykberg.
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Turné på västkusten
Just nu pågår en ”pilgrimsfärd” där Håpets katedral fram till 7 september flyter runt och lägger till vid olika hamnar.
Den flytande katedralen når Skärhamn 14-17 augusti, Klippan i Göteborg 22-26 augusti, Frihamnen i Göteborg 28-30 augusti och sedan Strömstad 4-7 september.
När turnén är över återvänder katedralen till sin hemmahamn i norska Fredrikstad.
Kyrkan ”väcker förundran”
Lördag 16 augusti får katedralen besök av biskop Susanne Rappmann och stiftsadjunkten Henrik Frykberg hoppas många ska inspektera det flytande kyrkorummet.
”Det är svårt att göra den rättvisa i text och bild. Det krävs ett besök inne i katedralen, det säger alla. Den väcker förundran och hänförelse”, understryker Frykberg.
Planen: "AI kan ersätta regeringen"
Gigantisk konkurs i bilbranschen – 32 000 bilar på lager
Gigantisk konkurs i bilbranschen – 32 000 bilar på lager
En av de största bilhandlarna i Tyskland har, efter årtionden i branschen, gått i konkurs. Konkursen är ett tecken på stora problem med den tyska ekonomin just nu. En svart månad i den tyska ekonomin. Så beskrivs juli som i den tyska pressen där konkurserna haglar. Men förvåningen blev ändå stor när den stora bilhandlaren …
Volkswagen höjer priserna – men inte på elbilarna
Volkswagen höjer priserna – men inte på elbilarna
Ryska hackare tog över norsk energianläggning
Ryska hackare tog över norsk energianläggning
Norska säkerhetstjänsten avslöjar att ryska hackare slog ut en energianläggning i flera timmar och varnar för att fler attacker kan komma. Ryska hackare tog i april kontroll över en damm i Bremanger, sydvästra Norge. Enligt den norska säkerhetstjänsten PST var dammens ventiler öppna under timmar innan personalen lyckades stänga dem och återställa systemet. Missa inte: …