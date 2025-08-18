Dagens PS
Därför lyckas Singapore så väl på många plan

blå zon
Bara i staden Singapore bor det sex miljoner invånare. Många av dem har goda chanser att bli 100 år gamla. (Foto: Unsplash)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Människor i Singapore lever allt längre. Samtidigt upplever invånarna att livskvaliteten ökar och de uppger att det är regeringens förtjänst.

86 år är genomsnittet men många i Singapore blir numera en bit över 100 år.

Lever länge i Singapore

Statsstaten har blivit den senaste blå zonen där invånarna inte bara lever länge utan också ser positivt på sina liv.

BBC har pratat med några lokalbor som beskriver resan som Singapore har genomgått de senaste decennierna.

Höga skatter

Höga skatter på tobak och alkohol, tillsammans med tuffa straff för att bryta mot regler har varit positivt menar Firdaus Syazwani.

“Eftersom jag växte upp här har jag sett förändringen i samhällets hälsomedvetande på nära håll”, säger han.

“Den höga beskattningen av cigaretter och alkohol i kombination med strikta rökförbud förbättrar inte bara den individuella hälsan utan stärker också offentliga utrymmen, vilket gör dem mer välkomnande och renare. Slut på passiv rökning!”

Utökar gröna ytor

Singapore har samtidigt satsat på att göra luften renare, bland annat genom att plantera fler träd och anlägga nya områden av regnskog, som tidigare täckte ön som sedan togs över av en urban djungel.

Invånarna hyllar regeringen för de tuffa reglerna som de tycker gör nytta. På sistone har staden även fått benämningen “garden city”, där gröna ytor leder till ännu mer välbefinnande.

“Efter att ha bott i Singapore i mer än 15 år är jag ständigt imponerad av hur Urban Redevelopment Authority har planerat staden noggrant”, säger arkitekten Charu Kokate.

“Deras fokus på hållbarhet, effektiv markanvändning och att integrera grönområden i stadslivet är anmärkningsvärt. Även om Singapores lagar kan vara strikta har de resulterat i en ren och välskött miljö”, klargör hon.

Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree i Singapore med utsikt över regnskogen.
Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree i Singapore med utsikt över regnskogen. (Foto: Banyan Tree)

Smältdegel av olika kulturer

Samtidigt är staden en smältdegel av olika kulturer från hela världen, som genom stränga lagar och regler lever tillsammans.

Den politiska stabiliteten lockar investerare att flytta dit eller att placera sina pengar i Singapores bolag menar Charu Kokate vidare.

“Staden har något för alla, oavsett ålder.”

Johan Augustin
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

