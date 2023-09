Vändningen: Singapore – nu friast i världen

Det handlar om Economic Freedom of the World index, som introducerades under 1970 med ambitionen att mäta ekonomisk frihet globalt.

Utgångspunkten för mätningen är bland annat hur lätt det är i ett land att driva internationell handel, men också vilka möjligheter som finns att komma in på marknaden och konkurrera.

Singapore nummer ett

Ända sedan starten har Hongkong varit en ohotad etta i rankingen. Nu har dock Singapore petat ner Hongkong från tronen.

Hongkong är dessutom på väg att tappa ytterligare poäng. Detta enligt den kanadensiska tankesmedjan Fraser Institute som förestår rapporten.