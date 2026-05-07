Med en ”torr kanal” mellan Stilla havet och Atlanten vill Mexiko utmana en av världens viktigaste sjövägar – Panamakanalen – och Hyundais nya test visar potentialen.
Ny järnväg genom Mexiko rundar Panamakanalen
Panamakanalen har länge varit den självklara genvägen mellan Stilla havet och Atlanten. Men nu växer en ny transportkorridor fram i Mexiko som kan förändra delar av världshandeln – särskilt när klimatförändringar gör vattenbristen i Panama allt mer akut.
Tidigare i år genomförde Hyundai tillsammans med logistikbolaget Hyundai Glovis ett uppmärksammat test där omkring 900 fordon transporterades från Sydkorea till USA östkust via Mexiko. Hela transporten tog cirka 72 timmar från Stillahavskusten till slutdestinationen i Georgia – betydligt snabbare än många traditionella sjötransporter genom Panamakanalen.
”Det här testet stärker den interoceaniska korridoren som en strategisk ny rutt mellan Asien och USA östkust”, säger Nino Morales, ordförande för CIIT Oversight Commission enligt Indian Defence Review.
Klimatförändringar pressar Panamakanalen
Godset anlände först till hamnstaden Salina Cruz vid Mexikos Stillahavskust. Därifrån fraktades fordonen med tåg tvärs över Tehuantepecnäset till Coatzacoalcos vid Mexikanska golfen, innan de lastades om på fartyg för den sista etappen mot USA.
Den järnvägssträcka som användes är en del av den så kallade Interoceanic Corridor of the Isthmus of Tehuantepec, ett av Mexikos största infrastrukturprojekt på senare år. Målet är att skapa ett alternativ till Panamakanalen genom att kombinera hamnar, järnvägar och industrizoner i södra delen av landet.
Panamakanalen är helt beroende av färskvatten från Gatúnsjön för att kunna driva sina slussar, och den svåra torkan under 2023 ledde till kraftiga begränsningar i trafiken.
Mexiko vill bli ny logistikhub
Under perioder tvingades myndigheterna minska antalet fartygspassager kraftigt, vilket skapade långa förseningar och ökade kostnader för rederier världen över.
”Det som i dag ses som exceptionellt riskerar att bli det normala mot slutet av seklet”, konstaterade forskaren Samuel Muñoz vid Northeastern University, som lett en studie om hur torkperioder kan påverka Panamakanalen framöver.
Den mexikanska regeringen ser projektet som en strategisk möjlighet att stärka landets roll i globala leveranskedjor. Utöver järnvägen planeras flera industriparker och logistikcentra längs korridoren.
Myndigheterna hoppas att området ska locka investeringar inom både tillverkning och exportindustri.
Projektet drivs av den mexikanska marinen och omfattar flera hamnar och nya järnvägslinjer. Den viktigaste godssträckan öppnade för trafik i slutet av 2023, men utbyggnaden fortsätter fortfarande.
Kritik och säkerhetsfrågor
Trots de ekonomiska ambitionerna har projektet mött motstånd. Lokala urfolksgrupper och miljöorganisationer har kritiserat exploateringen av mark och varnat för påverkan på känsliga naturområden i Oaxaca och Veracruz.
Säkerhetsfrågor har också hamnat i fokus efter en allvarlig tågolycka i Oaxaca under slutet av 2025, där flera människor omkom när ett passagerartåg spårade ur. Kritiker menar att projektet drivits fram i hög takt utan tillräcklig insyn.
Det återstår fortfarande att se om den nya transportvägen kan bli ett verkligt alternativ till Panamakanalen i större skala. Men Hyundais test visar att Mexikos ”torra kanal” redan nu börjar väcka intresse hos världens logistikaktörer.
