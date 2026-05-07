Ny järnväg genom Mexiko rundar Panamakanalen

Tidigare i år genomförde Hyundai tillsammans med logistikbolaget Hyundai Glovis ett uppmärksammat test där omkring 900 fordon transporterades från Sydkorea till USA östkust via Mexiko. Hela transporten tog cirka 72 timmar från Stillahavskusten till slutdestinationen i Georgia – betydligt snabbare än många traditionella sjötransporter genom Panamakanalen.

”Det här testet stärker den interoceaniska korridoren som en strategisk ny rutt mellan Asien och USA östkust”, säger Nino Morales, ordförande för CIIT Oversight Commission enligt Indian Defence Review.

Klimatförändringar pressar Panamakanalen

Godset anlände först till hamnstaden Salina Cruz vid Mexikos Stillahavskust. Därifrån fraktades fordonen med tåg tvärs över Tehuantepecnäset till Coatzacoalcos vid Mexikanska golfen, innan de lastades om på fartyg för den sista etappen mot USA.

Den järnvägssträcka som användes är en del av den så kallade Interoceanic Corridor of the Isthmus of Tehuantepec, ett av Mexikos största infrastrukturprojekt på senare år. Målet är att skapa ett alternativ till Panamakanalen genom att kombinera hamnar, järnvägar och industrizoner i södra delen av landet.

Panamakanalen är helt beroende av färskvatten från Gatúnsjön för att kunna driva sina slussar, och den svåra torkan under 2023 ledde till kraftiga begränsningar i trafiken.