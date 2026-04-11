Mexiko seglar upp som en oväntad vinnare i en skakig världsekonomi med rekordhöga investeringar, stark handel med USA och stabil inflation.
Bästa perioden på 30 år – medvind för Mexiko när Trump gör "Taco"
Mexiko framstår just nu som en ovanligt stabil punkt i en annars orolig global ekonomi. Medan stora delar av världen påverkas av höga energipriser och geopolitisk osäkerhet, har Latinamerika – och särskilt Mexiko – upplevt en period av relativt lugn på finansmarknaderna.
Rekord på börsen och i handeln
USA:s president Donald Trump har visserligen gett sig på även Mexiko och dess president Claudia Sheinbaum, men marknaden verkar prisa in att Trump passande nog gör en ”Taco” (Trump always chickens out).
Det breda aktieindexet MSCI Latin America har haft sin starkaste tvåmånadersperiod på över 30 år och nådde nyligen den högsta nivån på elva år. Mexiko har varit en viktig drivkraft bakom utvecklingen, mycket tack vare sin starka energisektor och en gynnsam råvarumix. Materialbolag, särskilt inom koppar, har bidragit kraftigt till börsens uppgång, rapporterar Moneyweek (Issue 1307, 10 april).
Under fjolåret lockade Mexiko 43 miljarder dollar i utländska investeringar, motsvarande nära 400 miljarder svenska kronor. Det är den högsta siffran någonsin.
Trots tullkaoset i världen slogs också rekord i handeln med USA, 873 miljarder dollar.
En annan faktor bakom framgången är att inflationen i Mexiko inte har skjutit i höjden på samma sätt som i många andra tillväxtekonomier. Centralbanken har hållit styrräntan relativt hög, vilket skapat stabilitet och samtidigt gett utrymme för framtida räntesänkningar – något som kan fortsätta stötta aktiemarknaden.
Gynnsamt geografiskt läge
Mexiko har gynnats av sitt geografiska och ekonomiska läge nära USA. Landet har blivit en attraktiv destination för investeringar, inte minst i spåren av att företag vill flytta produktion närmare den nordamerikanska marknaden.
Men bilden är inte enbart positiv. Den ekonomiska tillväxten är fortfarande relativt svag jämfört med andra tillväxtländer. Reuters pekar också på att Mexiko riskerar att inte fullt ut kunna dra nytta av nearshoring-trenden på grund av brister i infrastruktur, energiförsörjning och rättssäkerhet. Politisk osäkerhet och reformer som kan påverka rättssystemets oberoende skapar dessutom oro bland investerare.
Det lukrativa handelsavtalet USMCA med USA och Kanada hänger också löst. Trump-administrationen söker en omförhandling och hotar att riva upp det helt om USA inte får nya eftergifter.
USA:s viktigaste handelspartner
Men under handelskonflikten med Kina har Mexiko blivit USA:s viktigaste handelspartner. Det skull kosta även amerikanerna att göra slut på det, och analytikerna förväntar sig snarare att Trump gör en ”Taco” och fegar ur från hoten mot sitt södra grannland.
”Översynen av USMCA är ett obekvämt ögonblick, men också ett klargörande sådant. Huruvida Mexiko behandlar Washingtons otålighet som ett hot som måste hanteras eller en möjlighet som är för värdefull för att slösas bort kommer att definiera dess kommande decennium”, skriver Sebastian Pellejero i en kommentar hos Reuters.
På kort sikt ser utsikterna ändå relativt ljusa ut. Mexiko befinner sig i ett “sweet spot” där stabil makroekonomi och externa investeringsflöden ger stöd – men hur länge det varar beror i hög grad på hur landet hanterar sina inhemska utmaningar.
