Bästa perioden på 30 år – medvind för Mexiko när Trump gör "Taco"

Rekord på börsen och i handeln

USA:s president Donald Trump har visserligen gett sig på även Mexiko och dess president Claudia Sheinbaum, men marknaden verkar prisa in att Trump passande nog gör en ”Taco” (Trump always chickens out).

Det breda aktieindexet MSCI Latin America har haft sin starkaste tvåmånadersperiod på över 30 år och nådde nyligen den högsta nivån på elva år. Mexiko har varit en viktig drivkraft bakom utvecklingen, mycket tack vare sin starka energisektor och en gynnsam råvarumix. Materialbolag, särskilt inom koppar, har bidragit kraftigt till börsens uppgång, rapporterar Moneyweek (Issue 1307, 10 april).

Under fjolåret lockade Mexiko 43 miljarder dollar i utländska investeringar, motsvarande nära 400 miljarder svenska kronor. Det är den högsta siffran någonsin.

Trots tullkaoset i världen slogs också rekord i handeln med USA, 873 miljarder dollar.

En annan faktor bakom framgången är att inflationen i Mexiko inte har skjutit i höjden på samma sätt som i många andra tillväxtekonomier. Centralbanken har hållit styrräntan relativt hög, vilket skapat stabilitet och samtidigt gett utrymme för framtida räntesänkningar – något som kan fortsätta stötta aktiemarknaden.