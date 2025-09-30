Så ska Mexiko ta över sjöfarten

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Det kan vara så, som vissa mediaprofiler spekulerar, att Donald Trump helt enkelt glömt bort att han hotat ta över Panamakanalen, Grönland och Kanada, och att ingen vill påminna honom.

I Mexiko har man i vilket fall tagit tag i situationen och återupplivar och uppdaterar en mycket gammal genväg för transporter.

Det är den interoceaniska korridoren på Tehuantepec-näset som förbinder Stillahavs-hamnen Salina Cruz med hamnen Coatzacoalco vid Mexikanska golfen.

Det gör den med en 308 kilometer lång ”landbro” i form av en godstågsrutt samt med utbyggda terminaler och nya industriparker längs rutten.

Ett starkt alternativ

Godstrafiken är öppen på huvudlinjen och vi har då en kedja av fartyg-tåg-fartyg, allt inom Mexiko, som ett starkt alternativ eller komplement till Panamakanalen, påpekar liveandletsfly.com.

I slutet av mars flyttade Hyundai 900 fordon via denna korridor. Det gick på nio timmar med järnväg och beskrivs som ett pilotprojekt Mexikos regering presenterar som bevis på hur väl konceptet fungerar.

Mexikanska myndigheter hävdar att detta alternativ kan minska den totala transittiden med i snitt fem dagar jämfört med att passera Panamakanalen.

Enligt samma källa skulle det sänka logistikkostnaderna 15 procent för denna typ av transport.

