Så ska Mexiko ta över sjöfarten

Mexiko bygger alternativ till Panamakanalen
Väger jämnt? Ett bygge i Mexico City, där landets ledning nu ser möjligheter att skapa ett attraktivt alternativ till Panamakanalen inom Mexiko. (Foto: Marco Ugarte/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Donald Trump säger att han vill ta över Panamakanalen. Mexiko nöjer sig med att ta över kanalens trafik. Problemet?

Det kan vara så, som vissa mediaprofiler spekulerar, att Donald Trump helt enkelt glömt bort att han hotat ta över Panamakanalen, Grönland och Kanada, och att ingen vill påminna honom.

I Mexiko har man i vilket fall tagit tag i situationen och återupplivar och uppdaterar en mycket gammal genväg för transporter.

Det är den interoceaniska korridoren på Tehuantepec-näset som förbinder Stillahavs-hamnen Salina Cruz med hamnen Coatzacoalco vid Mexikanska golfen.

Det gör den med en 308 kilometer lång ”landbro” i form av en godstågsrutt samt med utbyggda terminaler och nya industriparker längs rutten.

Ett starkt alternativ

Godstrafiken är öppen på huvudlinjen och vi har då en kedja av fartyg-tåg-fartyg, allt inom Mexiko, som ett starkt alternativ eller komplement till Panamakanalen, påpekar liveandletsfly.com.

I slutet av mars flyttade Hyundai 900 fordon via denna korridor. Det gick på nio timmar med järnväg och beskrivs som ett pilotprojekt Mexikos regering presenterar som bevis på hur väl konceptet fungerar.

Mexikanska myndigheter hävdar att detta alternativ kan minska den totala transittiden med i snitt fem dagar jämfört med att passera Panamakanalen.

Enligt samma källa skulle det sänka logistikkostnaderna 15 procent för denna typ av transport.

Fartygscontainrar staplas vid Panamakanalens Balboa-hamn i väntan på passage. Kapacitet och kostnader talar nu för alternativet Mexiko. (Foto: Matias Delacroix/AP-TT)
Intressant när Panama har problem

Det finns två orsaker till att det här alternativet är intressant just nu. Den ena är att Panamakanalen fortfarande inte är tillbaka vid den storlek på passager den hade före torkan.

Den andra är att kostnaderna för att passera kanalen stigit kraftigt och ser ut att fortsätta ligga långt över det normala.

Dessutom satsar Mexiko starkt på sitt alternativ. Både järnväg och terminaler uppdateras och byggs ut.

När sajten räknat på alternativen ser de 15 procenten i lägre kostnad ut att hålla, under normala förhållanden.

Samtidigt är det mexikanska alternativet fortfarande under uppbyggnad. Järnvägen är i delar av sträckan fortfarande enkelspårig och i Salina Cruz pågår utvidgningen av hamnen.

Trump problemet även här

Det leder livenandletsfly.com till konstaterandet att ”Mexikos landbro ersätter inte Panamakalen och det behöver den inte heller”.

”Den erbjuder en valfri väg som kringgår kanaltak, auktionsdrama och viss väderrisk, samtidigt som den minskar antalet dagar för vissa rutter mellan Asien och USA.”

Det är fördelarna. På medaljens andra sida finns ett porträtt av Donald Trump.

Ett handelskrig mot världen, tullar i alla håll och riktningar och en särskild fiendskap riktad mot grannlandet Mexiko, är inte ingredienser som gör en förstärkt handel via Mexiko till ett trumfkort i Vita huset just nu.

