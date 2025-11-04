Bannlyst rysk oljetanker beslagtogs av Egypten

Egypten har beslagtagit en rysk oljetanker efter att den struntat att betala avgift för passage genom Suezkanalen. Det handlar om tankern Dignity som bannlysts av USA, Storbritannien och EU i år, berättar TradeWinds.

The Dignity var ett av sammanlagt 180 fartyg som svartlistades under de sista dagarna av Joe Bidens administration. Svartlistningen genomfördes också av EU och Storbritannien.

Sjömän har inte fått lön

När fartyget stoppades gick det med ballast från Mellanöstern. Då hade det tidigare passerat kanalen söderut för att leverera oljetunnor till en annan bannlyst rysk oljetanker utanför Omans kust. Det här var i juli.

Att fartyget beslagtagits avslöjades av ryska sjömansfacket. De gjorde det efter att det hade framkommit att 22 ryska sjömän finns ombord på fartyget. De ska enligt uppgifter inte ha fått betalt på tre månader.

Fartyget ska också vara i dåligt skick. Det har dåligt med bränsle och har brist på smörjoljor, enligt facket. ”Sjömännen hoppas att fartygets ägare kommer att göra rätt för sig inom en snar framtid”, har facket kommenterat.

Levererar olja till Indien

Enligt facket har ägaren, Moskva-baserade Argo Tanker Group, missat löneutbetalningar tidigare i år. Denna skuld reglerades först efter att ryska fartygsregistret tryckte på, säger organisationen.

Det noteras också att andra ryska fartyg har fått problem i kanalen under senare tid. Tankern Komander, som också har sanktioner mot sig, gick på grund nyligen. Det berodde på maskinproblem. Men den lyftes bort fort från grundet.

Samtidigt säger nyhetssajten att ryska oljetankers klarat sig undan de attacker som huthi-rebellerna har utfört mot trafiken i Suez-kanalen. Uppgifter gör gällande att frakterna genom Suez-kanalen är tänkta att gå till oljeraffinaderier i Indien. Det här är närmsta vägen.