Mer sol och vind men elsystemet är stabilt

Energiforsk initierar, samordnar och bedriver forskning och analys inom energiområdet, är politiskt neutralt och brukar presenteras som energibranschens forskningsbolag.

Nu lämnar man en ny rapport, ”Elsystemets stabilitet”, kring det svenska elsystemets stabilitet.

Slutsatsen?

Det finns inga uppenbara tecken alls på att vi i dag har ett mindre stabilt elsystem än tidigare, trots att andelen vindkraft och solel har ökat.

”Kostnaden för att upprätthålla stabiliteten är relativt låg och förväntas vara det”, skriver Energiforsk.

Samtidigt varnar Energiforsk för att risken ökat för att Sverige ”behöver förlita sig på import av el den timme på året när behovet är som störst”.

“Absurt” marknadsläge för krisande vindkraft. Dagens PS

”Inga tecken på mindre stabilitet”

”I vår analys hittar vi inga uppenbara tecken på att elsystemet så här långt har blivit mindre fysiskt stabilt. Däremot ser risken för effektbrist ut att ha ökat, om vi inte förlitar oss mer på import eller att kunna flytta elförbrukning bort från de mest ansträngda timmarna”, säger Mikael Odenberger, docent i energisystemanalys och senior analytiker på konsult- och forskningsföretaget Profu.

ANNONS

Energiforsks program Nepp har analyserat stabiliteten i det svenska elsystemet under perioden 2015–2024, baserat på offentligt tillgängliga underlag.

”Det är kritiskt att Sveriges elsystem är robust, men på senare år har det börjat ifrågasättas. Den här rapporten bekräftar Energiforsks bild att i ett internationellt perspektiv fungerar vårt elsystem väldigt bra, nästan oavsett hur man mäter”, säger Energiforsks vd Markus Wråke.

Inga satsningar på vindkraft i Sverige 2025. Dagens PS