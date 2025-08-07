Sveriges elsystem är stabilt och kommer att fortsätta vara det. Förutsättningarna har aldrig varit bättre, enligt oberoende forskare.
Mer sol och vind men elsystemet är stabilt
Energiforsk initierar, samordnar och bedriver forskning och analys inom energiområdet, är politiskt neutralt och brukar presenteras som energibranschens forskningsbolag.
Nu lämnar man en ny rapport, ”Elsystemets stabilitet”, kring det svenska elsystemets stabilitet.
Slutsatsen?
Det finns inga uppenbara tecken alls på att vi i dag har ett mindre stabilt elsystem än tidigare, trots att andelen vindkraft och solel har ökat.
”Kostnaden för att upprätthålla stabiliteten är relativt låg och förväntas vara det”, skriver Energiforsk.
Samtidigt varnar Energiforsk för att risken ökat för att Sverige ”behöver förlita sig på import av el den timme på året när behovet är som störst”.
“Absurt” marknadsläge för krisande vindkraft. Dagens PS
”Inga tecken på mindre stabilitet”
”I vår analys hittar vi inga uppenbara tecken på att elsystemet så här långt har blivit mindre fysiskt stabilt. Däremot ser risken för effektbrist ut att ha ökat, om vi inte förlitar oss mer på import eller att kunna flytta elförbrukning bort från de mest ansträngda timmarna”, säger Mikael Odenberger, docent i energisystemanalys och senior analytiker på konsult- och forskningsföretaget Profu.
Energiforsks program Nepp har analyserat stabiliteten i det svenska elsystemet under perioden 2015–2024, baserat på offentligt tillgängliga underlag.
”Det är kritiskt att Sveriges elsystem är robust, men på senare år har det börjat ifrågasättas. Den här rapporten bekräftar Energiforsks bild att i ett internationellt perspektiv fungerar vårt elsystem väldigt bra, nästan oavsett hur man mäter”, säger Energiforsks vd Markus Wråke.
”Tillfälliga problem”
Kostnaden för att hålla elsystemet stabilt ökade kraftigt mellan 2020 och 2023, när omsättningen på Svenska kraftnäts marknad för stödtjänster ökade från under 1 miljard till som högst cirka 8 miljarder kronor under 2022.
Orsaken är framför allt att elpriset var högt under perioden, och priset på några stödtjänster är kopplade till elpriset.
En annan orsak är att Svenska kraftnät under perioden skapade nya stödtjänster, och innan marknaden för dem stabiliserades var priserna där höga.
”De största kostnaderna för Sveriges elsystem är kopplade till att producera och transportera el, stödtjänster utgör bara några fåtal procent. Mycket pekar på att med ny teknik som batterier blir det billigare att hålla reserver med hjälp av bland annat stödtjänster”, säger Mikael Odenberger.
”Aldrig haft bättre möjligheter”
”Sverige har aldrig haft bättre möjligheter att hålla systemet stabilt och kostnaden per kWh för att klara det i framtiden ser enligt våra analyser ut att ligga på ungefär samma nivåer som i dag”, slår Odenberger fast.
Inför den gångna vintern bedömde Svenska kraftnät att det fanns risk för effektbrist som låg något högre än myndighetens tillförlitlighetsnorm.
Utfallet blev klart bättre på grund av en mild vinter samt att vindkraften bidrog starkt under de flesta timmarna med hög förbrukning.
Solenergi räddar luftkonditioneringen. Dagens PS
Vindkraften i fritt fall – från miljardvärden till 10 euro. Realtid
