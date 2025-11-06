Dagens PS
Världen

Avslöjandet som skakar Paris – Louvrens lösenord var "Louvre"

En polisbil står parkerad på Louvrens innergård i Paris den 26 oktober 2025, en vecka efter kuppen. Flera misstänkta har gripits för stölden av kronjuveler från museet.
En polisbil står parkerad på Louvrens innergård i Paris den 26 oktober 2025, en vecka efter kuppen. Flera misstänkta har gripits för stölden av kronjuveler från museet. (Foto: Thomas Padilla/AP/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Kan det verkligen stämma? Ett lösenord så enkelt att tjuvarna knappt behövde gissa. Enligt uppgifter var koden “Louvre”.

Nu kommer nya uppgifter om att lösenordet till museets videoövervakning var lika enkelt som dess namn.

Avslöjandet kommer mitt i utredningen av den fräcka kuppen där juveler värda över en miljard kronor stals på ett ögonblick.

Juvelerna borta – på sju minuter

Tidigt på morgonen den 19 oktober bröt sig tjuvar in i det berömda, franska konstmuseet och kom över ett halsband med smaragder och diamanter som Napoleon Bonaparte en gång gav sin fru, kejsarinnan Marie Louise, samt ett diadem tillhörande kejsarinnan Eugénie, fru till Napoleon III.

Det spektakulära brottet skedde bland annat med hjälp av en stegbil, och en vinkelslip användes för att forcera rummet där juvelerna fanns. På bara sju minuter var tjuvarna ute igen, med Napoleons juveler och smycken värda motsvarande drygt en miljard kronor.

När gärningsmännen flydde tappade de en krona som tillhört Eugénie, smyckad med över 1 350 diamanter.

Museichefen Laurence des Cars sa inför den franska senaten enligt ABC News att alla larm och kameror fungerade, men att en kamera utanför galleriet var riktad åt fel håll och därför inte fångade inbrottet. Hon beskrev händelsen som en “fruktansvärd säkerhetsmiss” och nämnde bristande investeringar i museets yttre skydd.

Kommer kanske inte tillbaka

Stölden har väckt stor uppmärksamhet. Smyckesexperten Carolina Tüür sa i SVT:s Aktuellt att det är kungliga smycken som är en del av Frankrikes historia som nu är borta. Hon kallade stölden ”otroligt sorglig ur ett kulturhistoriskt perspektiv”.

Arkeologen Staffan Lundén vid Göteborgs universitet menade att tjuvarna kan försöka använda smyckena för att förhandla om en lösensumma. Han sa till SVT att från historien vet vi att stulna smycken ibland kommer tillbaka och ibland inte.

Fyra gripna men fler på fri fot

Fyra personer har hittills gripits, bland dem en taxichaufför och en soparbetare från Paris norra förorter. En av dem greps på flygplatsen Charles de Gaulle när han försökte lämna landet med enkelbiljett till Algeriet.

Enligt Franceinfo sade Paris åklagare Laure Beccuau att de misstänkta delvis har erkänt inblandning i kuppen och att alla spår utreds. Hon uppgav även att nya beslag har gjorts.

ABC News rapporterar nu att minst en person fortfarande är på fri fot och att de gripna inte verkar ha kopplingar till organiserad brottslighet. Deras DNA ska ha hittats på brottsplatsen, och enligt åklagaren har de delvis medgett sin inblandning.

Louvren skyddades av “Louvre”

Men bortsett från att smycken värda miljoner stals på bara sju minuter kommer nu uppgifter som får säkerhetsrutinerna att framstå som minst sagt bristfälliga. Enligt ABC News var lösenordet till Louvrens videoövervakningssystem, precis som museets eget namn, “Louvre”. En museianställd med insyn i systemet bekräftade uppgiften för kanalen.

Museichefen Laurence des Cars betonade under sitt senatsförhör att säkerhetssystemet i sig fungerade, men att museet behöver anpassa sig till nya typer av angrepp. Hon sade att frågan är hur man ska kunna förutse framtida metoder.

Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat stölden “ett angrepp på vårt kulturarv” och lovat att de skyldiga ska ställas till svars. Apollo-galleriet, där kuppen ägde rum, är fortfarande stängt och jakten på både tjuvarna och Napoleons juveler fortsätter.

Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.

