Avslöjandet som skakar Paris – Louvrens lösenord var "Louvre"

Nu kommer nya uppgifter om att lösenordet till museets videoövervakning var lika enkelt som dess namn.

Avslöjandet kommer mitt i utredningen av den fräcka kuppen där juveler värda över en miljard kronor stals på ett ögonblick.

Juvelerna borta – på sju minuter

Tidigt på morgonen den 19 oktober bröt sig tjuvar in i det berömda, franska konstmuseet och kom över ett halsband med smaragder och diamanter som Napoleon Bonaparte en gång gav sin fru, kejsarinnan Marie Louise, samt ett diadem tillhörande kejsarinnan Eugénie, fru till Napoleon III.

Det spektakulära brottet skedde bland annat med hjälp av en stegbil, och en vinkelslip användes för att forcera rummet där juvelerna fanns. På bara sju minuter var tjuvarna ute igen, med Napoleons juveler och smycken värda motsvarande drygt en miljard kronor.

När gärningsmännen flydde tappade de en krona som tillhört Eugénie, smyckad med över 1 350 diamanter.

Museichefen Laurence des Cars sa inför den franska senaten enligt ABC News att alla larm och kameror fungerade, men att en kamera utanför galleriet var riktad åt fel håll och därför inte fångade inbrottet. Hon beskrev händelsen som en “fruktansvärd säkerhetsmiss” och nämnde bristande investeringar i museets yttre skydd.