Kan det verkligen stämma? Ett lösenord så enkelt att tjuvarna knappt behövde gissa. Enligt uppgifter var koden “Louvre”.
Avslöjandet som skakar Paris – Louvrens lösenord var "Louvre"
Mest läst i kategorin
Surrogatmammor säljs på Facebook – och ibland barn
Nya avslöjanden visar hur sociala medier blivit arena för handel med kvinnors kroppar, och i vissa fall även barn. Den oreglerade marknaden för surrogatmammor väcker tunga etiska och juridiska frågor i hela Europa. En ny granskning från Svenska Yle visar hur en global, oreglerad marknad för surrogatmödraskap växer fram i det tysta, mitt i sociala …
Låginkomstagare ratar McDonalds
Det är tummen ned för McDonalds bland låginkomsttagare. Det visar bolagets senaste kvartalsrapport. ”Vi måste få kunderna tillbaka”, säger bolagets vd. McDonalds tappar sina låginkomstkunder. Orsaken är höjda priser. Något som kundkategorin inte klarar av att möta, berättar Fast Company. Enligt siffror från senaste kvartalet handlar det om så mycket som en halvering av kunder …
Oljepengarna sinar – har inte råd med framtidsstaden
Länge såg det ut som att den saudiska kassan var outtömlig. Men med ett budgetunderskott i landet får ett prestigeprojekt stryka på foten. Saudiarabien har i åratal plöjt enorma summor pengar i sin mest spektakulära stadsutveckling hittills – den 170 kilometer långa megastaden The Line i öknen vid Röda havet. Men nu har det stött …
Maersk höjer prognos: Globala handeln bättre än befarat
Maersk redovisar ett bättre resultat än väntat och höjer sin helårsprognos – men aktien faller kraftigt på Köpenhamnsbörsen. Den danska fraktjätten Maersk släppte sin kvartalsrapport på torsdagen. De redovisade underliggande intäkter på 2,68 miljarder dollar under perioden juni-september, vilket var något högre än konsensusestimaten från LSEG som låg på 2,6 miljarder dollar. Över förväntan alltså. …
Småföretag pressas av sjukförsäkringschock –”Vi har inte råd"
Miljontals småföretagare i USA riskerar att drabbas av fördubblade sjukförsäkringskostnader när stödet från Obamacare löper ut. Budgetkaoset i Washington har skapat oro i hela sektorn och många fruktar att de inte klarar sig utan subventionerna. Under pandemin införde USA tillfälliga skattekrediter och subventioner inom Affordable Care Act (ACA), mer känd som Obamacare. Syftet var att …
Nu kommer nya uppgifter om att lösenordet till museets videoövervakning var lika enkelt som dess namn.
Avslöjandet kommer mitt i utredningen av den fräcka kuppen där juveler värda över en miljard kronor stals på ett ögonblick.
Missa inte: Efter Louvrenkuppen – svenska museer laddas med säkerhet. Dagens PS
Juvelerna borta – på sju minuter
Tidigt på morgonen den 19 oktober bröt sig tjuvar in i det berömda, franska konstmuseet och kom över ett halsband med smaragder och diamanter som Napoleon Bonaparte en gång gav sin fru, kejsarinnan Marie Louise, samt ett diadem tillhörande kejsarinnan Eugénie, fru till Napoleon III.
Det spektakulära brottet skedde bland annat med hjälp av en stegbil, och en vinkelslip användes för att forcera rummet där juvelerna fanns. På bara sju minuter var tjuvarna ute igen, med Napoleons juveler och smycken värda motsvarande drygt en miljard kronor.
När gärningsmännen flydde tappade de en krona som tillhört Eugénie, smyckad med över 1 350 diamanter.
Museichefen Laurence des Cars sa inför den franska senaten enligt ABC News att alla larm och kameror fungerade, men att en kamera utanför galleriet var riktad åt fel håll och därför inte fångade inbrottet. Hon beskrev händelsen som en “fruktansvärd säkerhetsmiss” och nämnde bristande investeringar i museets yttre skydd.
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Kommer kanske inte tillbaka
Stölden har väckt stor uppmärksamhet. Smyckesexperten Carolina Tüür sa i SVT:s Aktuellt att det är kungliga smycken som är en del av Frankrikes historia som nu är borta. Hon kallade stölden ”otroligt sorglig ur ett kulturhistoriskt perspektiv”.
Arkeologen Staffan Lundén vid Göteborgs universitet menade att tjuvarna kan försöka använda smyckena för att förhandla om en lösensumma. Han sa till SVT att från historien vet vi att stulna smycken ibland kommer tillbaka och ibland inte.
Fyra gripna men fler på fri fot
Fyra personer har hittills gripits, bland dem en taxichaufför och en soparbetare från Paris norra förorter. En av dem greps på flygplatsen Charles de Gaulle när han försökte lämna landet med enkelbiljett till Algeriet.
Enligt Franceinfo sade Paris åklagare Laure Beccuau att de misstänkta delvis har erkänt inblandning i kuppen och att alla spår utreds. Hon uppgav även att nya beslag har gjorts.
ABC News rapporterar nu att minst en person fortfarande är på fri fot och att de gripna inte verkar ha kopplingar till organiserad brottslighet. Deras DNA ska ha hittats på brottsplatsen, och enligt åklagaren har de delvis medgett sin inblandning.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Louvren skyddades av “Louvre”
Men bortsett från att smycken värda miljoner stals på bara sju minuter kommer nu uppgifter som får säkerhetsrutinerna att framstå som minst sagt bristfälliga. Enligt ABC News var lösenordet till Louvrens videoövervakningssystem, precis som museets eget namn, “Louvre”. En museianställd med insyn i systemet bekräftade uppgiften för kanalen.
Museichefen Laurence des Cars betonade under sitt senatsförhör att säkerhetssystemet i sig fungerade, men att museet behöver anpassa sig till nya typer av angrepp. Hon sade att frågan är hur man ska kunna förutse framtida metoder.
Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat stölden “ett angrepp på vårt kulturarv” och lovat att de skyldiga ska ställas till svars. Apollo-galleriet, där kuppen ägde rum, är fortfarande stängt och jakten på både tjuvarna och Napoleons juveler fortsätter.
Läs även: Nya kryphålet som gör ditt lösenordsbyte meningslöst. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Avslöjandet som skakar Paris – Louvrens lösenord var "Louvre"
Kan det verkligen stämma? Ett lösenord så enkelt att tjuvarna knappt behövde gissa. Enligt uppgifter var koden "Louvre". Nu kommer nya uppgifter om att lösenordet till museets videoövervakning var lika enkelt som dess namn. Avslöjandet kommer mitt i utredningen av den fräcka kuppen där juveler värda över en miljard kronor stals på ett ögonblick. Missa …
Kvinnor är största förlorarna i börsracet
Kvinnor har varit vinnarna när det gäller aktiesparande. Men nu tycks det ha vänt. Sedan början av året har trenden varit nedåt för kvinnornas aktieplaceringar.? Enligt Euroclear Swedens siffror för tredje kvartalet är det kvinnors aktieportföljer som fallit mest. Under perioden minskade portföljvärdet för både kvinnor och män, berättar Sveriges Radio. ”Men nedgången var mer …
Storbritanniens centralbank rör inte räntan nu
Med minsta möjliga majoritet klubbade den brittiska centralbanken, Bank of England, för att hålla räntan oförändrad. Beskedet om den brittiska centralbankens försiktiga hållning kommer inför regeringens höstbudget i november, berättar amerikanska CNBC. Av de nio ledamöterna i Bank of England (BOE) röstade fem för att inte peta på räntan medan fyra ansåg att räntan skulle …
Ny gel kan laga tänder – genombrott för framtidens tandvård
Ett brittiskt forskarteam har utvecklat en gel som kan få tändernas emalj att växa tillbaka. Upptäckten kan revolutionera tandvården och minska behovet av lagningar i framtiden. Forskare vid University of Nottingham i Storbritannien har lyckats skapa ett gel-material som efterliknar den naturliga processen när tandens emalj bildas. Gelen fungerar som ett slags ”byggnadsställning” där mineraler …
Black Friday räddningen för pressade amerikaner
Prisökningarna gör att många amerikanska hushåll har svårt att klara försörjningen och nu hoppas de att den stora reahelgen med Black Friday ska hjälpa dem att överleva. Vanligtvis jagar konsumenter röda prislappar på elektronik och kläder och mycket annat som kännetecknar shoppinghysterin under Black Friday. Men i år kommer reahelgen att se annorlunda ut, skriver …