Arbetskraftsbrist – väst stänger ändå dörren

Dörren är stängd för många asylsökande som vill komma in i EU.
Dörren är stängd för många asylsökande som vill komma in i EU.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Det råder redan arbetskraftsbrist på sina håll i OECD-länderna och läget kommer att förvärras framöver. Samtidigt minskar migrationen till många länder i väst, när myndigheterna stänger dörren.

Tidigare mer eller mindre öppna dörrar på många håll är numera stängda.

Politiken svänger

I takt med att politiken har svängt i många länder i en allt mer migrationskritisk riktning har regeringar tvingats se över sina migrationssystem.

Vad som tidigare var självklara asylsökningar eller ansökningar till permanent invandring har numera i många fall hamnat under en ny sorts invandring – tillfälliga visum för gästarbetare.

Råder arbetskraftsbrist

I takt med att befolkningarna i många OECD-länder blir allt äldre, och det inte föds tillräckligt många barn kommer det råda arbetskraftsbrist inom kort, vilket redan är ett faktum på vissa håll.

Trenden med permanent- och arbetskraftsmigration är samtidigt redan tydlig, som visar att den är på väg ner i OECD-länder, enligt en ny OECD-studie som lades fram på måndagen.

Kommer färre arbetskraftsinvandrare

Där står det klart att permanent migration minskade med 4 procent under fjolåret och det kom hela 21 procent färre arbetskraftsinvandrare till länderna, uppger Euronews.

Människor söker sig dock fortfarande till OECD-länder i jakten på ett bättre liv, och ökningen av familje- och humanitär migration fortsätter enligt samma rapport.

Det totala antalet migranter som kom till OECD-länderna förra året var 6,2 miljoner, vilket fortfarande är 15 procent mer än före pandemin.

Måste sätta invandrare i arbete

Länderna måste snabbt se över hur de kan sätta migranter i arbete och motarbeta arbetskraftsbristen inom vissa sektorer som exempelvis jordbruk, och samtidigt försöka balansera problemet med brist på bostäder, utbildning och välfärdstjänster.

Det tuffa läget framöver blir för regeringar att satsa på riktad arbetskraftsinvandring, där det gäller att fylla på med individer som länderna verkligen behöver för sin egen industri på ett eller annat sätt.

Stänger dörren

Ett exempel är Australien som efter pandemin öppnade dörren till ett stort antal migranter men som har stängt den dörren igen sedan det står klart att den egna befolkningen motsätter sig migrationen.

I en färsk undersökning säger två tredjedelar att de inte vill ha mer migration, enligt Sky News, i takt med att bostadspriserna skjuter i höjden och det inte byggs tillräckligt med nya bostäder.

Australien har minskat sin migration när de politiska vindarna nu vänder, och det har numera blivit svårare att bosätta sig i landet.
Australien har minskat sin migration när de politiska vindarna nu vänder, och det har numera blivit svårare att bosätta sig i landet.
Oroar politikerna

I länder som Tyskland och Nederländerna har arbetskraftsinvandringen nu minskat kraftigt och ligger lägre än före pandemin, vilket oroar politikerna.

“Vi måste effektivisera bedömningen och erkännandet av utländska kvalifikationer, och optimera politik som stöder språkinlärning, jobbsökande och kompetensutveckling”, säger OECD:s generalsekreterare Mathias Cormann.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

