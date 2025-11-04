Arbetskraftsbrist – väst stänger ändå dörren

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Råder arbetskraftsbrist

I takt med att befolkningarna i många OECD-länder blir allt äldre, och det inte föds tillräckligt många barn kommer det råda arbetskraftsbrist inom kort, vilket redan är ett faktum på vissa håll.

Trenden med permanent- och arbetskraftsmigration är samtidigt redan tydlig, som visar att den är på väg ner i OECD-länder, enligt en ny OECD-studie som lades fram på måndagen.

Kommer färre arbetskraftsinvandrare

Där står det klart att permanent migration minskade med 4 procent under fjolåret och det kom hela 21 procent färre arbetskraftsinvandrare till länderna, uppger Euronews.

ANNONS

Människor söker sig dock fortfarande till OECD-länder i jakten på ett bättre liv, och ökningen av familje- och humanitär migration fortsätter enligt samma rapport.

Det totala antalet migranter som kom till OECD-länderna förra året var 6,2 miljoner, vilket fortfarande är 15 procent mer än före pandemin.

Måste sätta invandrare i arbete

Länderna måste snabbt se över hur de kan sätta migranter i arbete och motarbeta arbetskraftsbristen inom vissa sektorer som exempelvis jordbruk, och samtidigt försöka balansera problemet med brist på bostäder, utbildning och välfärdstjänster.

Det tuffa läget framöver blir för regeringar att satsa på riktad arbetskraftsinvandring, där det gäller att fylla på med individer som länderna verkligen behöver för sin egen industri på ett eller annat sätt.

Stänger dörren

Ett exempel är Australien som efter pandemin öppnade dörren till ett stort antal migranter men som har stängt den dörren igen sedan det står klart att den egna befolkningen motsätter sig migrationen.

I en färsk undersökning säger två tredjedelar att de inte vill ha mer migration, enligt Sky News, i takt med att bostadspriserna skjuter i höjden och det inte byggs tillräckligt med nya bostäder.

Australien har minskat sin migration när de politiska vindarna nu vänder, och det har numera blivit svårare att bosätta sig i landet. (Foto: TT)

ANNONS

Oroar politikerna

I länder som Tyskland och Nederländerna har arbetskraftsinvandringen nu minskat kraftigt och ligger lägre än före pandemin, vilket oroar politikerna.

“Vi måste effektivisera bedömningen och erkännandet av utländska kvalifikationer, och optimera politik som stöder språkinlärning, jobbsökande och kompetensutveckling”, säger OECD:s generalsekreterare Mathias Cormann.

Läs även:

OECD varnar: Världen bromsar – och värre kan det bli. Dagens PS

OECD: Sveriges ekonomi växer snabbare 2025. Dagens PS