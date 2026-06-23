Datorkraft – nya valutan och nästa börsmarknad

Datorer ska vara som energi och räntor

Att låsa priser med ett flerårigt neocloud-kontrakt försäkrar en köpare mot att datorer blir dyrare, men inte mot att de blir mycket billigare.

Så i takt med att företag världen över lägger alltmer på datorer, vill de kunna försäkra sig mot prisvolatililtet, precis som när det gäller energi, räntor eller valutakurser.

Nu satsar två startups intensivt på att göra detta till sin marknad. Silicon Data, grundat 2024, har inlett ett samarbete med CME Group, som driver stora derivatbörser.

Orn, skapat av nyutexaminerade från Massachusetts Institute of Technology, har inlett ett samarbete med New York-börsens moderbolag Intercontinental Exchange.

Både Silicon Data och Orn siktar på att lansera datorterminer senare i år, terminer som ska handlas på deras partnerbörser.

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Kräver standardisering

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Att bredda attraktionskraften för datorderivat kräver standardisering. Detta är som man redan upptäckt petigt.

Olika typer av chip är ofullkomliga substitut. Samma chip erbjudet av olika molnleverantörer kan variera stort i prestanda och pris.

Hur hundratals eller tusentals chip är anslutna till varandra, miljön de är inrymda i och datacentrens placering påverkar också efterfrågan.

Det är problem som får vissa i branschen att tro att en väl fungerande derivatmarknad på området, fortfarande är ett decennium bort.

Förespråkarna pekar i stället på att ingen befintlig marknad varit perfekt standardiserad från början.

Datorkraft är A och O i AI-eran och snart kommer börsen för sektorn. Enbart i år satsar de amerikanska molnjättarna 700 miljarder dollar. (Foto: Lise Åserud/NTB-TT)

Fler vill blanda sig i leken

Samtidigt försöker nu andra mellanhänder blanda sig i leken. Architect Financial Technologies, ett mjukvaruföretag, har lanserat en börs för datorterminer på Bermuda.

De erbjuder nu också sina egna terminer, i konkurrens med de stora börserna, och planerar en som är licensierad för handel i Amerika, kallad American Innovation Exchange.

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Vidare har Roundhill Investments och Proshares, leverantörer av börshandlade fonder, lämnat in dokument till värdepappersmyndigheter för att skapa ETF:er för datorkraftterminer när dessa väl finns.

Andra ETF-leverantörer har ansökt om att lansera relaterade ”2x-fonder”, som förstärker avkastningen eller förlusterna med hävstång.

I takt med att datorkraft blir valutan i AI-eran kommer alla dessa ansträngningar att intensifieras.

”Helt plötsligt är kapplöpningen igång”, konstaterar en av parterna hos The Economist.

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