Datorkraft blir den viktigaste tillgången i AI-eran. Nu förbereds börsen där processorkraft ska kunna handlas.
Datorkraft – nya valutan och nästa börsmarknad
2014 fick några tyska teknologer och blivande operatörer på finansiella plattformar en idé, en genial sådan tyckte de.
De lanserade Deutsche Börse Cloud Exchange, där företag kunde köpa och sälja extra tillgång till datorkraft.
En bra idé men fel i tiden. Det erkänner bolagets vd Randolf Roth. Att förvandla processorkraft till en likvid tillgång var för tidigt och företaget lades ner 2016.
Nu tycks tiden ha hunnit i fatt idén från 2014. Företag runt om i världen lade 129 miljarder dollar på molntjänster under första kvartalet 2026, enligt en uppskattning från analysföretaget Synergy.
Dessutom är enorma investeringar i datacentra på gång. USA:s fem molnjättar i hyperskala-segmentet lägger cirka 700 miljarder dollar i kapitaluppgifter – bara i år.
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Mer pengar på AI än på anställda
Det hetaste marknadsdelen är inte för processorer utan för grafikprocessorer, GPU:er, som används för att träna och köra AI-modeller.
Vissa företag lägger redan nu mer pengar på AI, och i förlängningen på processorkraft, än på löner för anställda.
”Compute” har fått en ny innebörd. De som säljer det vill omvandla tillgångar till kassaflöden, de som köper det vill försäkra sig mot stora prisrörelser för en kostsam, kritisk insatsvara, sammanfattar The Economist.
Dessutom finns mellanhänderna som tävlar om att skapa finansiella instrument där de två grupperna kan mötas.
Datorer ska vara som energi och räntor
Att låsa priser med ett flerårigt neocloud-kontrakt försäkrar en köpare mot att datorer blir dyrare, men inte mot att de blir mycket billigare.
Så i takt med att företag världen över lägger alltmer på datorer, vill de kunna försäkra sig mot prisvolatililtet, precis som när det gäller energi, räntor eller valutakurser.
Nu satsar två startups intensivt på att göra detta till sin marknad. Silicon Data, grundat 2024, har inlett ett samarbete med CME Group, som driver stora derivatbörser.
Orn, skapat av nyutexaminerade från Massachusetts Institute of Technology, har inlett ett samarbete med New York-börsens moderbolag Intercontinental Exchange.
Både Silicon Data och Orn siktar på att lansera datorterminer senare i år, terminer som ska handlas på deras partnerbörser.
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Kräver standardisering
Att bredda attraktionskraften för datorderivat kräver standardisering. Detta är som man redan upptäckt petigt.
Olika typer av chip är ofullkomliga substitut. Samma chip erbjudet av olika molnleverantörer kan variera stort i prestanda och pris.
Hur hundratals eller tusentals chip är anslutna till varandra, miljön de är inrymda i och datacentrens placering påverkar också efterfrågan.
Det är problem som får vissa i branschen att tro att en väl fungerande derivatmarknad på området, fortfarande är ett decennium bort.
Förespråkarna pekar i stället på att ingen befintlig marknad varit perfekt standardiserad från början.
Fler vill blanda sig i leken
Samtidigt försöker nu andra mellanhänder blanda sig i leken. Architect Financial Technologies, ett mjukvaruföretag, har lanserat en börs för datorterminer på Bermuda.
De erbjuder nu också sina egna terminer, i konkurrens med de stora börserna, och planerar en som är licensierad för handel i Amerika, kallad American Innovation Exchange.
Vidare har Roundhill Investments och Proshares, leverantörer av börshandlade fonder, lämnat in dokument till värdepappersmyndigheter för att skapa ETF:er för datorkraftterminer när dessa väl finns.
Andra ETF-leverantörer har ansökt om att lansera relaterade ”2x-fonder”, som förstärker avkastningen eller förlusterna med hävstång.
I takt med att datorkraft blir valutan i AI-eran kommer alla dessa ansträngningar att intensifieras.
”Helt plötsligt är kapplöpningen igång”, konstaterar en av parterna hos The Economist.