Windows 11-användare varnas: Gör det här innan det är för sent

För dig som regelbundet arbetar med flera datorer eller har ett företag där flera maskiner ansluts till samma konto är det dags att agera.

Enligt Microsoft Store har ett vanligt konsumentkonto en gräns på tio anslutna enheter, överskrids detta kan nedladdning av appar och uppdateringar blockeras.

Detta gäller även för maskiner som kör Windows 11. Det skriver pcforalla.

Så städar du bort gamla enheter

Gå till account.microsoft.com/devices och logga in med ditt konto.

Där listas alla enheter som är registrerade.

Klicka på en enhet du inte längre använder och välj «Ta bort/Avlänka».

Microsoft beskriver processen med följande instruktioner:

“If you have the maximum number of 10 devices, remove one of them so you can add a new one.” Det skriver Microsoft Support.

Steget är enkelt men avgörande för att undvika problem vid framtida installationer eller uppdateringar.