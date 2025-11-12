Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Windows 11-användare varnas: Gör det här innan det är för sent

Skrämmande många har inte uppdaterat till Windows 11. (Foto: Clint Patterson on Unsplash)
Skrämmande många har inte uppdaterat till Windows 11. (Foto: Clint Patterson on Unsplash)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Många datorer riskerar att blockeras från framtida uppdateringar, så här ser du om din Windows 11-installation är i fara.

För dig som regelbundet arbetar med flera datorer eller har ett företag där flera maskiner ansluts till samma konto är det dags att agera.

Enligt Microsoft Store har ett vanligt konsumentkonto en gräns på tio anslutna enheter, överskrids detta kan nedladdning av appar och uppdateringar blockeras.

Detta gäller även för maskiner som kör Windows 11. Det skriver pcforalla.

Så städar du bort gamla enheter

Gå till account.microsoft.com/devices och logga in med ditt konto.

Där listas alla enheter som är registrerade.

Klicka på en enhet du inte längre använder och välj «Ta bort/Avlänka».

Microsoft beskriver processen med följande instruktioner:

“If you have the maximum number of 10 devices, remove one of them so you can add a new one.” Det skriver Microsoft Support.

Steget är enkelt men avgörande för att undvika problem vid framtida installationer eller uppdateringar.

Varför det påverkar dig

För företag och avancerade privata användare kan detta vara mer än en teknisk detalj.

Om nya datorer inte kan ladda ner nödvändiga appar eller mjukvara kan det innebära stillastående produktivitet eller extra kostnader för att lösa problemet.

Det handlar om att säkra ägarkalkylen och minimera onödiga driftstörningar.

Din åtgärdsplan

  1. Logga in på ditt Microsoft-konto och kontrollera listan över enheter.
  2. Avlänka gamla eller oanvända enheter så att gränsen på tio inte överskrids.
  3. Dokumentera proceduren och gör det till en del av din rutin när du pensionerar äldre maskiner eller byter ut hårdvara.

Genom att agera nu säkrar du att din Windows 11-miljö fungerar utan plötsliga hinder och att du fortsätter kunna dra nytta av företagets eller privatets digitala investeringar, innan det är för sent.

Missa inte:

TeknikWindows
