Wikipedias medgrundare dissar X

Larmet: Terrorister rekryterar via tv-spel

Terroristgrupper som IS och Hizbollah använder tv-spel för att rekrytera och påverka människor. Nu visar en ny rapport hur manipulationen genomförs. Framför allt sedan presidentvalet i USA under 2016 har många demokratiska regeringar tvingats fokusera på hur utländska aktörer använder sociala medier för påverkan. Grupper som IS och Hizbollah använder tv-spel för att påverka människor. …