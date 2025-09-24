Secret Service avslöjar stor spionkupp i New York inför FN-möte

I hjärtat av New York har en hemlig operation avslöjats som kunde ha lamslagit stadens mobilnät. Amerikanska myndigheter har beslagtagit ett massivt antal telekomsystem och SIM-kort, en upptäckt som väcker misstankar om utländskt spionage.

Mitt under FN:s generalförsamling, en av årets största samlingar av världsledare, hittades utrustningen som av experter beskrivs som ett avancerat nätverk med potential för omfattande sabotage.

ANNONS

Ett nätverk av dolda apparater hittat i new york

USA:s Secret Service har avslöjat ett komplext nätverk av dolda telekommunikationsnätverk i New York-området, skriver Ars Technica.

Operationen, som beskrivs som en “SIM-farm”, bestod av över 300 servrar och 100 000 SIM-kort, utspridda på flera platser.

En del av sim-korten som hittades. (Foto: Police1)

Enligt en källa från Secret Service misstänker man att minst en utländsk nation ligger bakom den välfinansierade och högt organiserade verksamheten. Med tanke på att utrustningen hittades mitt under FN:s generalförsamling, som av experter ofta kallas för “spionernas Super Bowl”, spekuleras det i om syftet var att spionera på eller störa delegater.