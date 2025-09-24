Dagens PS
Secret Service avslöjar stor spionkupp i New York inför FN-möte

Secret Service hittade enorma mängder sim-kort och utrystning för att knäcka hela telenätet. (Foto: Police1)
Secret Service hittade enorma mängder sim-kort och utrystning för att knäcka hela telenätet. (Foto: Police1)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 24 sep. 2025Publicerad: 24 sep. 2025

Myndigheterna har avslöjat en stor spionoperation i New York. Mitt under ett viktigt FN-möte hittades dolda nätverk för sabotage.

I hjärtat av New York har en hemlig operation avslöjats som kunde ha lamslagit stadens mobilnät. Amerikanska myndigheter har beslagtagit ett massivt antal telekomsystem och SIM-kort, en upptäckt som väcker misstankar om utländskt spionage.

Mitt under FN:s generalförsamling, en av årets största samlingar av världsledare, hittades utrustningen som av experter beskrivs som ett avancerat nätverk med potential för omfattande sabotage.

Ett nätverk av dolda apparater hittat i new york

USA:s Secret Service har avslöjat ett komplext nätverk av dolda telekommunikationsnätverk i New York-området, skriver Ars Technica.

Operationen, som beskrivs som en “SIM-farm”, bestod av över 300 servrar och 100 000 SIM-kort, utspridda på flera platser.

En del av sim-korten som hittades. (Foto: Police1)
En del av sim-korten som hittades. (Foto: Police1)

Enligt en källa från Secret Service misstänker man att minst en utländsk nation ligger bakom den välfinansierade och högt organiserade verksamheten. Med tanke på att utrustningen hittades mitt under FN:s generalförsamling, som av experter ofta kallas för “spionernas Super Bowl”, spekuleras det i om syftet var att spionera på eller störa delegater.

Omfattande utrustning för sabotage

Nätverket med SIM-kort och servrar har enligt myndigheterna kapacitet att störa ut mobilmaster, orsaka så kallade “denial-of-service”-attacker som överbelastar nätverk, och underlätta anonym och krypterad kommunikation mellan potentiella brottslingar.

Utrustningen, som Ars Technica beskriver som “SIM-boxar” fullproppade med SIM-kort och antenner, hittades i övergivna lägenhetsbyggnader upp till 5,6 mil från FN-högkvarteret.

Bilder som släppts av Secret Service visar prydligt staplade lådor med SIM-kort, vilket tyder på att en stor mängd arbete lades ner för att bygga upp systemet.

Kommunikationsutrustning som hittades på flera platser. (Foto: Police1)
Kommunikationsutrustning som hittades på flera platser. (Foto: Police1)

Spioneri eller något annat

Även om utredningen fortfarande pågår och ingen har gripits, är den initiala bedömningen att “nationella hotaktörer” är inblandade, det vill säga att det sannolikt rör sig om spioneri.

Anthony J. Ferrante, som är chef för cybersäkerhetsföretaget FTI, menar att upptäckten var mycket sofistikerad och kunde ha använts för en rad skadliga aktiviteter, inklusive att “avlyssna kommunikationer” och “klona enheter”.

Enligt New York Times misstänker man utifrån information på SIM-korten att minst en utländsk nation är involverad, men endast en handfull länder anses kunna genomföra en operation av den här storleken, däribland Ryssland, Kina och Israel.

Trots farhågor om att fler liknande nätverk skulle kunna finnas i andra städer, säger Secret Service-chefen Matt McCool att det inte finns någon anledning att tro det.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

