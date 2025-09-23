Dagens PS
Trump pekar ut oväntade namn i Tiktok-bråket

Rupert Murdoch och hans son Lachlan Murdoch pekas ut av Donald Trump som möjliga ägare till TikTok i USA. (Foto: Evan Vucci/AP/TT och Aaron Weiss on Unsplash)
Rupert Murdoch och hans son Lachlan Murdoch pekas ut av Donald Trump som möjliga ägare till TikTok i USA. (Foto: Evan Vucci/AP/TT och Aaron Weiss on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Donald Trump har i en intervju gett nya ledtrådar om vilka som kan komma att köpa den amerikanska delen av sociala medie-jätten Tiktok.

Han har nämnt några av de mäktigaste personerna inom amerikanskt näringsliv, vilket har skapat en ny vändning i den pågående affären, skriver Realtid.

Att Donald Trump nu pekar ut mediemogulerna Rupert och Lachlan Murdoch, som han nyligen varit i konflikt med, gör situationen ännu mer intressant.

Miljardärer ska rädda Tiktok

Enligt Trump ska alltså mediemogulerna Rupert Murdoch och hans son Lachlan Murdoch vara en del av den grupp som ska försöka säkra Tiktoks framtid i USA. Dessutom nämnde han Oracle-chefen Larry Ellison och Dells grundare Michael Dell som möjliga köpare, skriver The Guardian.

Tiktok har cirka 170 miljoner amerikanska användare och det är mycket pengar i omlopp. (Foto: Daiga Ellaby For Unsplash+)
Tiktok har cirka 170 miljoner amerikanska användare och det är mycket pengar i omlopp. (Foto: Daiga Ellaby For Unsplash+)

“Jag tror att de kommer att vara med i gruppen, tillsammans med några andra. Riktigt stora namn. Mycket framstående personer. Och de är också amerikanska patrioter, de älskar det här landet, så jag tror att de kommer att göra ett riktigt bra jobb”, sade Trump i en intervju med Fox News.

Uttalandet är minst sagt anmärkningsvärt, eftersom Trump har stämt Murdoch och The Wall Street Journal på nära 100 miljarder svenska kronor för en publicering som Trump menar är kränkande.

Trots detta verkar det alltså finnas en möjlighet till samarbete i den här affären.

Maktkampen intensifieras

Affären om Tiktok är en följd av en amerikansk lag från april 2024, som kräver att Tiktoks kinesiska ägare Bytedance säljer sin amerikanska verksamhet. Anledningen är nationella säkerhetsproblem och farhågor om att den kinesiska regeringen ska kunna få tillgång till användardata från Tiktoks cirka 170 miljoner amerikanska användare.

Trots lagkravet har Trump-administrationen flera gånger skjutit upp tidsfristen för försäljningen. Den senaste förlängningen sträcker sig fram till den 16 december 2025.

Kina har i sin tur uttalat att de välkomnar kommersiella förhandlingar, så länge de sker i enlighet med kinesiska lagar och marknadsregler.

Det spekuleras i amerikansk media att det inte är Murdoch-familjen som privatpersoner som kommer att investera, utan snarare deras företag Fox Corporation.

Enligt amerikanska myndigheter skulle en affär innebära att majoriteten av företaget skulle ägas av amerikanska aktörer. Oracle skulle även ansvara för datalagring och kontrollera algoritmen i USA.

Donald TrumpKinaTikTokTrumpUSA
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

