Trump pekar ut oväntade namn i Tiktok-bråket

Han har nämnt några av de mäktigaste personerna inom amerikanskt näringsliv, vilket har skapat en ny vändning i den pågående affären, skriver Realtid.

Att Donald Trump nu pekar ut mediemogulerna Rupert och Lachlan Murdoch, som han nyligen varit i konflikt med, gör situationen ännu mer intressant.

Miljardärer ska rädda Tiktok

Enligt Trump ska alltså mediemogulerna Rupert Murdoch och hans son Lachlan Murdoch vara en del av den grupp som ska försöka säkra Tiktoks framtid i USA. Dessutom nämnde han Oracle-chefen Larry Ellison och Dells grundare Michael Dell som möjliga köpare, skriver The Guardian.

Tiktok har cirka 170 miljoner amerikanska användare och det är mycket pengar i omlopp. (Foto: Daiga Ellaby For Unsplash+)

“Jag tror att de kommer att vara med i gruppen, tillsammans med några andra. Riktigt stora namn. Mycket framstående personer. Och de är också amerikanska patrioter, de älskar det här landet, så jag tror att de kommer att göra ett riktigt bra jobb”, sade Trump i en intervju med Fox News.

Uttalandet är minst sagt anmärkningsvärt, eftersom Trump har stämt Murdoch och The Wall Street Journal på nära 100 miljarder svenska kronor för en publicering som Trump menar är kränkande.

Trots detta verkar det alltså finnas en möjlighet till samarbete i den här affären.