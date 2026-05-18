IPhone 17 Pro snabbast laddande mobilen – men testet får kritik

Men nu har en ny laboratorietest från amerikanska CNET placerat Apple Iphone 17 Pro högst upp på listan över marknadens snabbast laddande mobiltelefoner.

Resultatet väcker samtidigt stark debatt i teknikvärlden.

Samtidigt växer spekulationerna kring Apples framtida Iphone strategi.

Uppgifter pekar på att bolaget överväger stora förändringar i både modellutbud och teknikfokus när konkurrensen från kinesiska tillverkare ökar snabbt inom områden som AI, batteritid och ultrasnabb laddning.

För Apple blir därför förbättrad laddteknik allt viktigare i kampen om premiumkunderna.

iPhone imponerar i trådlös laddning

I testet jämfördes totalt 33 smartphones där man mätte hur många procent batteri telefonerna kunde ladda på 30 minuter.

Både kabel och trådlös laddning vägdes samman i slutresultatet.

Samsungs Samsung Galaxy S26 Ultra tog förstaplatsen när det gäller traditionell laddning via kabel och nådde 76 procent på en halvtimme.

Iphone 17 Pro hamnade strax bakom med 74 procent men drog ifrån konkurrenterna inom trådlös laddning tack vare den nya Qi2.2 standarden.

Där lyckades mobilen ladda upp 55 procent batteri på 30 minuter.

“Resultatet visar hur mycket Apple förbättrat sin laddteknik”, skriver CNET i testet.