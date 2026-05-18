Iphone 17 Pro hyllas nu som marknadens snabbast laddande smartphone i ett stort test – samtidigt ifrågasätter flera experter hur resultatet egentligen räknats fram.
IPhone 17 Pro snabbast laddande mobilen – men testet får kritik
Apple brukar sällan dominera diskussionen kring laddhastighet.
Den rollen har i flera år tillhört kinesiska Android tillverkare med extremt kraftfulla laddare och enorma batterier.
Men nu har en ny laboratorietest från amerikanska CNET placerat Apple Iphone 17 Pro högst upp på listan över marknadens snabbast laddande mobiltelefoner.
Resultatet väcker samtidigt stark debatt i teknikvärlden.
Samtidigt växer spekulationerna kring Apples framtida Iphone strategi.
Uppgifter pekar på att bolaget överväger stora förändringar i både modellutbud och teknikfokus när konkurrensen från kinesiska tillverkare ökar snabbt inom områden som AI, batteritid och ultrasnabb laddning.
För Apple blir därför förbättrad laddteknik allt viktigare i kampen om premiumkunderna.
iPhone imponerar i trådlös laddning
I testet jämfördes totalt 33 smartphones där man mätte hur många procent batteri telefonerna kunde ladda på 30 minuter.
Både kabel och trådlös laddning vägdes samman i slutresultatet.
Samsungs Samsung Galaxy S26 Ultra tog förstaplatsen när det gäller traditionell laddning via kabel och nådde 76 procent på en halvtimme.
Iphone 17 Pro hamnade strax bakom med 74 procent men drog ifrån konkurrenterna inom trådlös laddning tack vare den nya Qi2.2 standarden.
Där lyckades mobilen ladda upp 55 procent batteri på 30 minuter.
“Resultatet visar hur mycket Apple förbättrat sin laddteknik”, skriver CNET i testet.
Kritiken: Procent säger inte hela sanningen
Problemet enligt flera analytiker är att testet endast mäter procentuell laddning och inte hur mycket faktisk energi som överförs till batteriet.
Eftersom Apples telefoner generellt har mindre batterier än många Android konkurrenter blir procenttalen missvisande enligt kritikerna.
När man istället räknar på faktisk energimängd förändras bilden kraftigt.
OnePlus 15 lyckades exempelvis överföra betydligt mer energi till sitt större batteri under samma tidsperiod tack vare sin kraftiga 80 watts laddning.
Flera kinesiska tillverkare som Xiaomi och Oppo saknades dessutom helt i jämförelsen trots att deras senaste modeller är kända för extremt snabba laddsystem.
Snabbladdning blir allt viktigare
Utvecklingen visar samtidigt hur viktig laddning blivit i premiumsegmentet för smartphones.
När batteritiderna förbättrats har fokus istället flyttats mot hur snabbt mobilen kan fyllas på under dagen.
För många användare handlar det inte längre om att ladda över natten utan om att få flera timmars användning efter bara några minuters laddning.
“Snabbladdning har blivit ett av de viktigaste konkurrensvapnen”, konstaterar flera teknikbedömare.
Samtidigt väntas konkurrensen hårdna ytterligare under 2026 när både Apple, Samsung och kinesiska tillverkare satsar allt mer på nästa generations batteriteknik och ultrasnabb laddning.
