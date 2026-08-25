Paradoxen: Äldre teknik kan skydda dig från hackare

Använder analog teknik

När systemet körde en äldre version av programvaran ignorerades det av hackare. När forskarna uppgraderade det började attackerna komma.

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Även mobiltelefoner kan illustrera fenomenet. Äldre, ”dumma” telefoner har visserligen kända sårbarheter, men används av så få människor att de sällan utsätts för samma typ av riktade attacker som moderna Android- och Iphone-enheter.

Principen sträcker sig dessutom utanför den digitala världen. I Ukraina har militärer exempelvis fortsatt använda papperskartor och kompasser för att navigera när GPS-system utsätts för störningar.

Analog teknik kan inte hackas eller störas med elektronisk signaljamming på samma sätt.

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Kan vara mer sårbart

Samma resonemang har påverkat flygnavigering. Irland har bromsat utfasningen av markbaserade radionavigeringssystem eftersom satellitbaserad GPS har visat sig sårbar för störningar.

Ett äldre system kan därmed fungera som en viktig reserv när den moderna tekniken fallerar.

Även datalagring visar varför gammal teknik kan leva vidare. Magnetband, en teknik som utvecklades på 1950-talet, används fortfarande av företag, forskningsinstitutioner och myndigheter.

Fungerar som ett komplement

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Informationen kan kopplas bort från datornätverk och förvaras på säkra platser, vilket gör den svårare att komma åt vid exempelvis ransomwareattacker.

Det betyder dock inte att gammal teknik generellt är säkrare. För vanliga användare är uppdaterade och säkerhetspatchade system fortfarande det säkraste valet. Poängen är snarare att säkerhet ibland handlar om mer än teknisk modernitet.

När cyberattacker, GPS-störningar och andra tekniska hot blir allt mer avancerade kan äldre, mindre uppkopplade system därför få en ny betydelse som reservlösningar och en form av digital och analog motståndskraft.

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