Ny bro eller tunnel? "Vi kommer aldrig att ha råd"

På önskelistan sedan 60-talet

Det var i samband med två andra brobyggen hon slog fast att det är ebb i plånboken och aldrig kommer att bli sådan flod att pengarna räcker.

Lulu Ranne deltog vid ett slutseminarium kring de nya broarna på Skärgårdsvägen i Pargas.

En fast förbindelse Åbo-Stockholm har skissats och räknats på sedan 1960-talet. Två andra fasta förbindelser har också funnits på önskelistor; en mellan Umeå och Vasa, en mellan Helsingfors och Tallinn.

Några konkreta kalkyler har inte funnits och näringslivet har också insett att Finland inte ensamt klarar kostnaderna.

Därför har man sett ett behov av EU-finansiering och de tankarna har fått näring av den aktuella upprustningen av försvaret i Europa.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson har tidigare uttalat sig positivt, om än i allmänna ordalag, kring en fast förbindelse till Finland. (Bild: TT/Canva)

Italienskt exempel lockar

När andelen militära utgifter av BNP ska öka har EU sagt sig acceptera att en del av ökningen går till infrastrukturprojekt som har både en militär och en civil funktion.

Den vägen har exempelvis Italien kunnat revidera sina kalkyler för ett stort brobygge i södra Italien.

Men kommunikationsministern tycker inte ens att man ska nämna den här typen av idéer, än mindre lägga fram dem på förhandlingsbordet.

”Det är inte bra att Finland kommer med liknande förslag, eftersom EU inte kommer att satsa på projekt som inte är färdiga, som inte är nödvändiga”, säger Lulu Ranne.

”Det är viktigt att vi satsar på de EU-projekt som verkligen kan få stora pengar.”

170 kilometer via Åland

Samtidigt fortsätter lobbyarbetet för Åbo-Stockholm. Egentliga Finlands förbund driver frågan och vill se den i nästa regeringsprogram.

Åbo stad besökte Stockholm förra året och diskuterade ärendet och finska riksdagen har trots allt gett Trafikledsverket 250 000 euro för att utreda förbindelsen Helsingfors-Åbo-Stockholm.

Det skulle i så fall bli en fast förbindelse på totalt 170 kilometer av tunnlar och broar och gå via Åland.

Dumt, tycker kommunikationsministern.

”Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi satsar på det som är viktigt, att det inte går så att vi förstör våra möjligheter att få pengar genom att hitta på alla möjliga stora projekt. Vi behöver prata om fakta, om pengar och om vad vi har råd med”, avslutar hon hos Yle.

