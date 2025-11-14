Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

USA rasar efter Storbritanniens val: Rolls-Royce får bygga landets första småreaktorer

Rolls-Royce
Storbritanniens satsning på små modulära reaktorer tar nu fart på allvar. (Foto: Rolls-Royce)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Rolls-Royce hamnar i centrum när USA ifrågasätter beslutet om nya småreaktorer.

Storbritanniens satsning på små modulära reaktorer tar nu fart på allvar.

Men beslutet att låta Rolls-Royce bygga landets första SMR-anläggningar har samtidigt utlöst en ovanligt skarp reaktion från USA.

I centrum står både energipolitik, geopolitik och en hårdnande industrikamp mellan allierade. Det skriver The Guardian.

Rolls-Royce väljs och USA protesterar öppet

Den brittiske premiärministern Keir Starmer bekräftade att tre små modulära kärnreaktorer ska byggas vid Wylfa i norra Wales.

Regeringen investerar 2,5 miljarder pund och beskriver projektet som ett strategiskt steg mot både energisäkerhet och en framtida exportmarknad.

Men valet av det brittiska Rolls-Royce som leverantör väckte omedelbart missnöje i Washington. USA hade hoppats att den amerikanska energijätten Westinghouse skulle få kontraktet.

USA’s ambassadör i London, Warren Stephens, formulerade en ovanligt tydlig markering: “Vi är extremt besvikna över detta beslut, inte minst eftersom det finns billigare, snabbare och redan godkända alternativ vid samma plats.”

Kärnkraft som industripolitik och maktpolitik

Rolls-Royce SMR fokuserar på en teknik där reaktorer byggs i fabrik och därefter transporteras till platsen, med målet att minska både kostnader och byggtid.

Varje reaktor väntas kunna producera 470 megawatt och ge stöd till Storbritanniens planer på att återta en ledande roll inom kärnkraft.

Kan pressa fram amerikansk medverkan framöver

Även om USA:s utspel inte väntas påverka beslutet om Wylfa kan det spela roll i nästa steg.

Brittiska källor uppger att Westinghouse kan få bättre möjligheter när regeringen senare väljer leverantörer till större reaktorer på andra platser i landet.

Samtidigt fortsätter Rolls-Royce att positionera sig som en av Europas mest ambitiösa aktörer inom SMR-teknik, med flera internationella projekt under utveckling.

Beslutet i London sätter därmed tonen för en ny era där kärnkraft inte bara handlar om energi, utan också industriell konkurrens och geopolitisk balans mellan världens närmaste allierade.

Christian Pedersen
Christian Pedersen

Christian Pedersen
Christian Pedersen

