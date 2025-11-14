Rolls-Royce hamnar i centrum när USA ifrågasätter beslutet om nya småreaktorer.
USA rasar efter Storbritanniens val: Rolls-Royce får bygga landets första småreaktorer
Mest läst i kategorin
Nya EU-regler träder snart i kraft – påverkar alla internetkunder
De nya EU-reglerna förändrar spelplanen för både operatörer och kunder och påverkar fler än många tror. EU tar nu ett stort steg för att påskynda utbyggnaden av snabbare internet i medlemsländerna. Om bara några dagar träder den nya gigabitförordningen i kraft, ett regelverk som syftar till att göra både byggnation och anslutning av snabba nät …
Windows 11-användare varnas: Gör det här innan det är för sent
Många datorer riskerar att blockeras från framtida uppdateringar, så här ser du om din Windows 11-installation är i fara. För dig som regelbundet arbetar med flera datorer eller har ett företag där flera maskiner ansluts till samma konto är det dags att agera. Enligt Microsoft Store har ett vanligt konsumentkonto en gräns på tio anslutna …
Så spårar Google dig dygnet runt – utan att du kan säga nej
Googles dolda systemtjänst på Android vet mer om dig än du tror – och du kan inte stänga av den utan att telefonen slutar fungera. Bakom Google Play Store döljer sig något större – Google Play Services. Den körs ständigt i bakgrunden, har tillgång till plats, mikrofon, kontakter och filer, och du kan inte stänga …
Den är elegant, tyst och helt genial – Årets Pryl 2026
Något litet, runt och nästan osynligt har fångat teknikvärldens uppmärksamhet. En pryl som lovar lugn i en tid när allt snurrar snabbare. Branschorganisationen ElektronikBranschen har korat den smarta ringen till Årets Pryl 2026 – ett pris som varje år lyfter fram teknik som fångar sin samtid och pekar mot framtiden. I år föll valet på …
AI bleknar i jämförelse med morgondagens superdatorer
AI får börsen att skjuta i taket i USA, men det kanske borde talas om ett ännu större paradigmskifte. Det handlar om kvantdatorer som kan förändra techvärlden i grunden. Kvantteknike har länge betraktas som framtidens vetenskapliga genombrott. Nu blir den mindre framtid och mer nutid i och med att med att den tar plats i …
Storbritanniens satsning på små modulära reaktorer tar nu fart på allvar.
Men beslutet att låta Rolls-Royce bygga landets första SMR-anläggningar har samtidigt utlöst en ovanligt skarp reaktion från USA.
I centrum står både energipolitik, geopolitik och en hårdnande industrikamp mellan allierade. Det skriver The Guardian.
Rolls-Royce väljs och USA protesterar öppet
Den brittiske premiärministern Keir Starmer bekräftade att tre små modulära kärnreaktorer ska byggas vid Wylfa i norra Wales.
Regeringen investerar 2,5 miljarder pund och beskriver projektet som ett strategiskt steg mot både energisäkerhet och en framtida exportmarknad.
Men valet av det brittiska Rolls-Royce som leverantör väckte omedelbart missnöje i Washington. USA hade hoppats att den amerikanska energijätten Westinghouse skulle få kontraktet.
USA’s ambassadör i London, Warren Stephens, formulerade en ovanligt tydlig markering: “Vi är extremt besvikna över detta beslut, inte minst eftersom det finns billigare, snabbare och redan godkända alternativ vid samma plats.”
Läs mer om Rolls-Royce: Rolls-Royce släpper lös en elektrisk best – Dagens PS
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Kärnkraft som industripolitik och maktpolitik
Rolls-Royce SMR fokuserar på en teknik där reaktorer byggs i fabrik och därefter transporteras till platsen, med målet att minska både kostnader och byggtid.
Varje reaktor väntas kunna producera 470 megawatt och ge stöd till Storbritanniens planer på att återta en ledande roll inom kärnkraft.
Kan pressa fram amerikansk medverkan framöver
Även om USA:s utspel inte väntas påverka beslutet om Wylfa kan det spela roll i nästa steg.
Brittiska källor uppger att Westinghouse kan få bättre möjligheter när regeringen senare väljer leverantörer till större reaktorer på andra platser i landet.
Samtidigt fortsätter Rolls-Royce att positionera sig som en av Europas mest ambitiösa aktörer inom SMR-teknik, med flera internationella projekt under utveckling.
Beslutet i London sätter därmed tonen för en ny era där kärnkraft inte bara handlar om energi, utan också industriell konkurrens och geopolitisk balans mellan världens närmaste allierade.
Missa inte:
Mystiskt: Tre Rolls-Royce har stått kvar vid lyxhotell i tio år – Dagens PS
Provkörd: Bilen som fick hela Stockholm att stanna upp – Dagens PS
Biljätten firar 100 år med det mest exklusiva bygget hittills – Dagens PS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Putins käftsmäll – BNP-siffran blev inte den väntade
Det blev en sämre BNP-siffra än väntat för Ryssland, vars ekonomi bara växte med 0,6 procent under det tredje kvartalet. Dessutom fortsätter de ukrainska angreppen mot energianläggningar att ställa till problem. Rysslands ekonomi tappade fart under tredje kvartalet och växte mindre än väntat, enligt färska siffror från landets statistikmyndighet. BNP steg i årstakt med 0,6 …
Elbilsmarknaden skakas om: Oväntad modell tar över förstaplatsen
Elbilsmarknaden visar oväntade skiften när nya modeller tar över toppositionerna. Den tyska elbilsmarknaden har länge dominerats av Volkswagen, men den senaste månadsstatistiken förändrar bilden dramatiskt. Nya siffror från det tyska Kraftfahrt-Bundesamt visar att en oväntad utmanare nu tagit sig förbi både ID.7 och ID.3 och lagt beslag på förstaplatsen. Resultatet markerar ett ovanligt skifte i …
Google varnar: Din Gmail kan raderas om du inte agerar nu
Gmail-konton kan raderas om du varit inaktiv för länge – Google skärper nu kraven på alla användare. Google skärper nu sina regler för inaktiva konton, och miljontals användare riskerar att förlora både e-post och tillhörande tjänster om de inte loggar in i tid. Beskedet kommer efter att företaget börjat ta bort konton som stått oanvända …
USA rasar efter Storbritanniens val: Rolls-Royce får bygga landets första småreaktorer
Rolls-Royce hamnar i centrum när USA ifrågasätter beslutet om nya småreaktorer. Storbritanniens satsning på små modulära reaktorer tar nu fart på allvar. Men beslutet att låta Rolls-Royce bygga landets första SMR-anläggningar har samtidigt utlöst en ovanligt skarp reaktion från USA. I centrum står både energipolitik, geopolitik och en hårdnande industrikamp mellan allierade. Det skriver The …
Valutachocken som kan göra din spanska bostad dyr
Allt fler svenskar flyttar till Spanien – men bakom solflytten finns en ekonomisk detalj som snabbt kan ändra kalkylen. Spanien lockar en helt ny grupp svenskar, från barnfamiljer till distansarbetare. Utflyttningen ökar och priserna stiger snabbt, och statistik från Bovision i februari visar att intresset för att investera i spanska bostäder har ökat kraftigt bland …