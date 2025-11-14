USA rasar efter Storbritanniens val: Rolls-Royce får bygga landets första småreaktorer

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Storbritanniens satsning på små modulära reaktorer tar nu fart på allvar.

Men beslutet att låta Rolls-Royce bygga landets första SMR-anläggningar har samtidigt utlöst en ovanligt skarp reaktion från USA.

I centrum står både energipolitik, geopolitik och en hårdnande industrikamp mellan allierade. Det skriver The Guardian.

Rolls-Royce väljs och USA protesterar öppet

Den brittiske premiärministern Keir Starmer bekräftade att tre små modulära kärnreaktorer ska byggas vid Wylfa i norra Wales.

Regeringen investerar 2,5 miljarder pund och beskriver projektet som ett strategiskt steg mot både energisäkerhet och en framtida exportmarknad.

Men valet av det brittiska Rolls-Royce som leverantör väckte omedelbart missnöje i Washington. USA hade hoppats att den amerikanska energijätten Westinghouse skulle få kontraktet.

USA’s ambassadör i London, Warren Stephens, formulerade en ovanligt tydlig markering: “Vi är extremt besvikna över detta beslut, inte minst eftersom det finns billigare, snabbare och redan godkända alternativ vid samma plats.”

