Världens lyxigaste bilmärke firar 100 år med ett hantverk utan motstycke. Endast 25 exemplar av detta rullande konstverk ska byggas.
Biljätten firar 100 år med det mest exklusiva bygget hittills
Mest läst i kategorin
Volvo Cars säger upp 1 000 anställda
Biltillverkaren Volvo Cars genomför omfattande personalneddragningar där totalt 3 000 tjänster varslades globalt i våras. Nu står det klart att 1 000 anställda får lämna sina tjänster i Sverige. Åtgärden, som är en del av ett kostnadsbesparingsprogram, omfattar totalt 1 000 positioner i Sverige, 1 000 utanför Sverige, samt 1 000 konsulttjänster, varav de flesta …
Vinnare: Den här elbilen har det bästa batteriet
Nya data överraskar experterna: Överraskande goda nyheter om batterierna i begagnade elbilar. Vilka märken klarar sig? En ny stor undersökning av elbilsbatterier på andrahandsmarknaden ger ett positivt besked. Bilförmedlaren Kvdbil har granskat över tusen batterier, och majoriteten visar sig vara i betydligt bättre skick än vad experterna hade kunnat tro. Bättre skick än väntat Bilförmedlaren …
Bilder: Här är helt nya Nissan Leaf
Nissan Leaf, som en gång var världens första elbil för massmarknaden, är tillbaka i en helt ny och modernare skepnad. Den tredje generationen av modellen gör nu debut med fokus på längre räckvidd och smart teknik, vilket signalerar Nissans fortsatta satsning på elbilar. Längre räckvidd och snabbare laddning Den nya Leaf kommer med två batterialternativ, …
Därför är denna Ferrari helt unik i världen
Det är en hyllning till en ikon och ett unikt kapitel i biltillverkarens historia. Den italienska sportbilstillverkaren har nu visat upp sin senaste skapelse, en specialbyggd superbil som endast kommer att byggas i ett enda exemplar. Denna “one-off” är resultatet av ett nära samarbete med en av märkets allra mest hängivna kunder, och den andas …
Nya bilder: Japansk gigant teasar om sin nya look
En ny designfilosofi är på väg att ta form hos den japanska biltillverkaren. En första bild på konceptbilen hintar om en ren och svepande formgivning som sätter tonen för kommande modeller. Det är en spännande utveckling för bilmärket som fortsätter att betona körglädje även när tekniken blir grönare och mer elektrifierad. Alla de japanska biltillverkarna …
Det brittiska lyxbilsmärket Rolls-Royce firar en av sina mest ikoniska modeller. För att uppmärksamma 100 år av Phantom har de skapat en unik privat kollektion som hyllar modellens rika historia.
Den exklusiva serien, kallad Phantom Centenary Private Collection, är begränsad till endast 25 exemplar och är resultatet av över 40 000 timmars hantverk.
Läs mer:
Hela historien om Rolls-Royce gudinna. Dagens PS
Varje bil är ett rullande konstverk fyllt med historiska referenser och banbrytande design som garanterat får bilentusiaster världen över att dregla.
Ett rullande mästerverk för att fira ett sekel
Rolls-Royce Phantom har under ett sekel varit den ultimata symbolen för framgång och finess, älskad av världens mest inflytelserika personer. För att hedra detta jubileum har tillverkarens skräddarsydda team, Bespoke Collective, grävt djupt i Phantom-modellens historia.
Forskningen resulterade i 77 handskissade motiv som nu är invävda i bilarnas design. Dessa motiv speglar allt från viktiga ägare och nyckelpersoner inom Rolls-Royce till de platser där bilen skapades.
Varje exemplar i kollektionen är ett tekniskt och konstnärligt kraftprov. Designteamet har använt nya tekniker för att blanda metall, trä, färg, tyg, läder och broderier på sätt som aldrig tidigare skådats i en Rolls-Royce.
Bland innovationerna finns 3D-marketeri, 3D-bläckskiktning och bladguld på 24 karat i träarbetena.
Senaste nytt
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Exklusiv utsida inspirerad av Hollywoods guldålder
Exteriören på Phantom Centenary Private Collection för tankarna till Hollywoods storhetstid, då Phantom var en självklar symbol för glamour.
Bilarna är lackerade i en specialutvecklad tvåfärgskombination – Super Champagne Crystal över Arctic White på sidorna, med övre delen i Super Champagne Crystal över Black.
Den unika finishen får karossen att skimra tack vare iriserande partiklar av krossat glas, där champagnefärgade partiklar använts i dubbel mängd.
Motorhuven pryds av en unik nytolkning av den ikoniska Spirit of Ecstasy-figuren, gjuten i solid 18 karats guld och pläterad med 24 karats guld.
Även Rolls-Royce ‘RR’ Badge of Honour på bilens fram- och baksida samt sidor är pläterade i 24 karats guld och vit emalj.
De specialtillverkade hjulen har dessutom 25 ingraverade linjer vardera – en linje per bil i kollektionen, vilket blir totalt 100 linjer för att fira hundraårsjubileet.
Interiör – ett sekel av berättelser i detalj
På insidan av Phantom Centenary vävs ett sekel av historia in på alla ytor. Baksätena, som inspirerats av den berömda 1926 års ”Phantom of Love” med handvävda Aubusson-tapeter, kombinerar tyger och läder.
Detta kontrasterande materialval återspeglar märkets tidiga år då chaufförens säte gjordes i slitstarkt läder och baksätet i lyxigare tyger.
Baksätenas konstverk består av tre lager. Bakgrunden har högupplöst tryck med platser från modellens historia. Ovanpå detta syns tecknade bilder av tidigare Phantom-modeller, och det översta lagret består av broderier som abstrakt representerar sju betydande ägare.
Ett unikt “skiss med tråd”-broderi skapar illusionen av handritade linjer med över 160 000 stygn.
Framsätena i läder har laseretsade konstverk baserade på handritningar, som elegant hyllar arvet genom motiv som en kanin – en nick till kodnamnet ”Roger Rabbit” för Rolls-Royces nylansering 2003 – och en mås, kodnamnet för prototypen till 1923 års Phantom I.
Banbrytande hantverk och teknik
Mittpunkten i kabinen är Anthology Gallery, en dramatisk komposition med 50 stycken 3D-printade, vertikalt borstade aluminiumfenor som påminner om sidorna i en bok. Varje fena är formad av skulpterade bokstäver som kan läsas från båda sidor och bildar citat från ett sekel av presshyllningar.
Träarbetet på dörrpanelerna är det mest intrikata som någonsin skapats för en Rolls-Royce. Det är framtaget under ett års tid och skildrar historiska resor i form av geografiska kartor och landskap.
Till exempel visar bakdörrarna kusten vid Le Rayol-Canadel-sur-Mer i södra Frankrike, där Sir Henry Royce tillbringade sina vintrar.
Resvägarna glänser i 24 karats guld, tillverkade av tunna bitar av bladguld, och prickar markerar Henry Royces hem.
Under huven hyllas den magnifika V12-motorn på 6,75 liter med ett specialdesignat lock i Arctic White, detaljerat med 24 karats guld.
Även Starlight Headliner – innertaket med fiberoptiska ljus – är broderat och animerat för att fånga ögonblick ur modellens historia med 440 000 stygn.
Vad kostar detta rullande konstverk?
Endast 25 exemplar av Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection kommer att byggas. Priset för varje bil ligger på 1,5 miljoner dollar, vilket motsvarar ungefär 16,6 miljoner svenska kronor i dagens växelkurs.
Detta bekräftar bilens status som ett unikt samlarobjekt och en hyllning till ett av bilvärldens mest legendariska namn.
Provkörd: Bilen som fick hela Stockholm att stanna upp
Dagens PS provkör Rolls-Royce Spectre Black Badge – en elbil som förenar sagolik lyx med överraskande prestanda. Att kliva in i en Rolls-Royce är alltid
Missa inte:
Chockresultat: Suv:arna underkänns i livsfarligt älgtest. E55
Ska din AI-kopia få avgöra om du lever eller dör? Realtid
Krisberedskap- styrkan i att samarbeta med grannarna. News 55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition. Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.
Senaste nytt
Räkna med maraton i skenande oljepriser
Enligt Bloomberg är förväntan att oljepriset studsar upp kraftigt varje vecka i spåren av de amerikanska sanktionerna mot Rysslands två oljejättar. På fredagen är oljepriset på väg mot sin största uppgång under en vecka sedan juni, berättar nyhetsbyrån. USA:s och Trumpadministrationens sanktioner mot rysk olja vänder uppochner på marknaden, framgår det. Så mycket är oljepriset …
Massivt hot mot Microsoft – bluffvågen ökar
Trots ständigt ökande medvetenhet om nätfiske fortsätter cyberbrottslingar att utnyttja välkända varumärken för att lura användare. En ny rapport visar att en specifik teknikjätte dominerar listan över företag som oftast utnyttjas som lockbete i dessa bedrägeriförsök. Bedragarna klär sig i välkända varumärken Enligt Check Point Researchs (CPR) senaste "Brand Phishing Report" för det tredje kvartalet …
Oron stor för att USA:s centralbank Fed famlar i blindo
Före detta kommissionär vid den amerikanska myndigheten Bureau of Labor Statistics varnar för att centralbanken Fed står utan viktig statistik inför räntemötet. Erica Groshen, ekonom och tidigare kommissionär vid Bureau of Labor Statistics, ser med oro på att Federal Reserve inte har tillgång till viktiga ekonomiska siffror som exempelvis den månatliga sysselsättningsrapporten inför det penningpolitiska …
Biljätten firar 100 år med det mest exklusiva bygget hittills
Världens lyxigaste bilmärke firar 100 år med ett hantverk utan motstycke. Endast 25 exemplar av detta rullande konstverk ska byggas. Det brittiska lyxbilsmärket Rolls-Royce firar en av sina mest ikoniska modeller. För att uppmärksamma 100 år av Phantom har de skapat en unik privat kollektion som hyllar modellens rika historia. Den exklusiva serien, kallad Phantom …
Gwyneth Paltrows nya sätt att leva
Gwyneth Paltrow sitter i sitt hem i Amagansett, New York, när hon i British Vogue formulerar något som framstår som kärnan i hennes nuvarande livsfas. “Det finns tillfällen i livet när mitt nervsystem bara ger upp.” Hon nämner Oscarsvinsten, skidrättegången och faderns bortgång, händelser då kroppen stängde ned och hon behövde hitta tillbaka till sig …