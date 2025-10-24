Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Biljätten firar 100 år med det mest exklusiva bygget hittills

När man ser Spirit of Ecstasy vet man direkt vilken bil det handlar om. (Foto: Rolls-Royce)
När man ser Spirit of Ecstasy vet man direkt vilken bil det handlar om. (Foto: Rolls-Royce)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Världens lyxigaste bilmärke firar 100 år med ett hantverk utan motstycke. Endast 25 exemplar av detta rullande konstverk ska byggas.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det brittiska lyxbilsmärket Rolls-Royce firar en av sina mest ikoniska modeller. För att uppmärksamma 100 år av Phantom har de skapat en unik privat kollektion som hyllar modellens rika historia.

Den exklusiva serien, kallad Phantom Centenary Private Collection, är begränsad till endast 25 exemplar och är resultatet av över 40 000 timmars hantverk.

Läs mer:
Hela historien om Rolls-Royce gudinna. Dagens PS

Varje bil är ett rullande konstverk fyllt med historiska referenser och banbrytande design som garanterat får bilentusiaster världen över att dregla.

V12-motor på 6,75 liter med ett specialdesignat lock i Arctic White, detaljerat med 24 karats guld. (Foto: Rolls-Royce)
V12-motor på 6,75 liter med ett specialdesignat lock i Arctic White, detaljerat med 24 karats guld. (Foto: Rolls-Royce)

Ett rullande mästerverk för att fira ett sekel

Rolls-Royce Phantom har under ett sekel varit den ultimata symbolen för framgång och finess, älskad av världens mest inflytelserika personer. För att hedra detta jubileum har tillverkarens skräddarsydda team, Bespoke Collective, grävt djupt i Phantom-modellens historia.

Forskningen resulterade i 77 handskissade motiv som nu är invävda i bilarnas design. Dessa motiv speglar allt från viktiga ägare och nyckelpersoner inom Rolls-Royce till de platser där bilen skapades.

Otroligt vackra dekorationer pryder bilen. (Foto: Rolls-Royce)
Otroligt vackra dekorationer pryder bilen. (Foto: Rolls-Royce)
ANNONS

Varje exemplar i kollektionen är ett tekniskt och konstnärligt kraftprov. Designteamet har använt nya tekniker för att blanda metall, trä, färg, tyg, läder och broderier på sätt som aldrig tidigare skådats i en Rolls-Royce.

Mycket guld och detaljer. (Foto: Rolls-Royce)
Mycket guld och detaljer. (Foto: Rolls-Royce)

Bland innovationerna finns 3D-marketeri, 3D-bläckskiktning och bladguld på 24 karat i träarbetena.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

03 okt. 2025

Exklusiv utsida inspirerad av Hollywoods guldålder

Exteriören på Phantom Centenary Private Collection för tankarna till Hollywoods storhetstid, då Phantom var en självklar symbol för glamour.

Ståtlig i vitt, trots allt. (Foto: Rolls-Royce)
Ståtlig i vitt, trots allt. (Foto: Rolls-Royce)

Bilarna är lackerade i en specialutvecklad tvåfärgskombination – Super Champagne Crystal över Arctic White på sidorna, med övre delen i Super Champagne Crystal över Black.

Den unika finishen får karossen att skimra tack vare iriserande partiklar av krossat glas, där champagnefärgade partiklar använts i dubbel mängd.

Inget slår en grill från Rolls-Royce. (Foto: Rolls-Royce)
Inget slår en grill från Rolls-Royce. (Foto: Rolls-Royce)
ANNONS

Motorhuven pryds av en unik nytolkning av den ikoniska Spirit of Ecstasy-figuren, gjuten i solid 18 karats guld och pläterad med 24 karats guld.

Även Rolls-Royce ‘RR’ Badge of Honour på bilens fram- och baksida samt sidor är pläterade i 24 karats guld och vit emalj.

Mycket speciella fälgar i sann RR-anda. (Foto: Rolls-Royce)
Mycket speciella fälgar i sann RR-anda. (Foto: Rolls-Royce)

De specialtillverkade hjulen har dessutom 25 ingraverade linjer vardera – en linje per bil i kollektionen, vilket blir totalt 100 linjer för att fira hundraårsjubileet.

Interiör – ett sekel av berättelser i detalj

På insidan av Phantom Centenary vävs ett sekel av historia in på alla ytor. Baksätena, som inspirerats av den berömda 1926 års ”Phantom of Love” med handvävda Aubusson-tapeter, kombinerar tyger och läder.

Vi har alla olika smak men detta är en vision. (Foto: Rolls-Royce)
Vi har alla olika smak men detta är en vision. (Foto: Rolls-Royce)

Detta kontrasterande materialval återspeglar märkets tidiga år då chaufförens säte gjordes i slitstarkt läder och baksätet i lyxigare tyger.

Baksätenas konstverk består av tre lager. Bakgrunden har högupplöst tryck med platser från modellens historia. Ovanpå detta syns tecknade bilder av tidigare Phantom-modeller, och det översta lagret består av broderier som abstrakt representerar sju betydande ägare.

ANNONS

Ett unikt “skiss med tråd”-broderi skapar illusionen av handritade linjer med över 160 000 stygn.

Framsätena är något mer nedtonade. (Foto: Rolls-Royce)
Framsätena är något mer nedtonade. (Foto: Rolls-Royce)

Framsätena i läder har laseretsade konstverk baserade på handritningar, som elegant hyllar arvet genom motiv som en kanin – en nick till kodnamnet ”Roger Rabbit” för Rolls-Royces nylansering 2003 – och en mås, kodnamnet för prototypen till 1923 års Phantom I.

Banbrytande hantverk och teknik

Mittpunkten i kabinen är Anthology Gallery, en dramatisk komposition med 50 stycken 3D-printade, vertikalt borstade aluminiumfenor som påminner om sidorna i en bok. Varje fena är formad av skulpterade bokstäver som kan läsas från båda sidor och bildar citat från ett sekel av presshyllningar.

Anthology Gallery. (Foto: Rolls-Royce)
Anthology Gallery. (Foto: Rolls-Royce)

Träarbetet på dörrpanelerna är det mest intrikata som någonsin skapats för en Rolls-Royce. Det är framtaget under ett års tid och skildrar historiska resor i form av geografiska kartor och landskap.

Till exempel visar bakdörrarna kusten vid Le Rayol-Canadel-sur-Mer i södra Frankrike, där Sir Henry Royce tillbringade sina vintrar.

Resvägarna glänser i 24 karats guld, tillverkade av tunna bitar av bladguld, och prickar markerar Henry Royces hem.

ANNONS
Infällda guldvägar. (Foto: Rolls-Royce)
Infällda guldvägar. (Foto: Rolls-Royce)

Under huven hyllas den magnifika V12-motorn på 6,75 liter med ett specialdesignat lock i Arctic White, detaljerat med 24 karats guld.

Även Starlight Headliner – innertaket med fiberoptiska ljus – är broderat och animerat för att fånga ögonblick ur modellens historia med 440 000 stygn.

Vad kostar detta rullande konstverk?

Endast 25 exemplar av Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection kommer att byggas. Priset för varje bil ligger på 1,5 miljoner dollar, vilket motsvarar ungefär 16,6 miljoner svenska kronor i dagens växelkurs.

Detta bekräftar bilens status som ett unikt samlarobjekt och en hyllning till ett av bilvärldens mest legendariska namn.

Provkörd: Bilen som fick hela Stockholm att stanna upp

Dagens PS provkör Rolls-Royce Spectre Black Badge – en elbil som förenar sagolik lyx med överraskande prestanda. Att kliva in i en Rolls-Royce är alltid

Missa inte:

Chockresultat: Suv:arna underkänns i livsfarligt älgtest. E55

ANNONS

Ska din AI-kopia få avgöra om du lever eller dör? Realtid

Krisberedskap- styrkan i att samarbeta med grannarna. News 55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
LyxbilstillverkareMotorRolls-Royce
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition
Volkswagen logo

Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition. Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.

Se det aktuella erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS