Biljätten firar 100 år med det mest exklusiva bygget hittills

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Exklusiv utsida inspirerad av Hollywoods guldålder

Exteriören på Phantom Centenary Private Collection för tankarna till Hollywoods storhetstid, då Phantom var en självklar symbol för glamour.

Ståtlig i vitt, trots allt. (Foto: Rolls-Royce)

Bilarna är lackerade i en specialutvecklad tvåfärgskombination – Super Champagne Crystal över Arctic White på sidorna, med övre delen i Super Champagne Crystal över Black.

Den unika finishen får karossen att skimra tack vare iriserande partiklar av krossat glas, där champagnefärgade partiklar använts i dubbel mängd.

Inget slår en grill från Rolls-Royce. (Foto: Rolls-Royce)

Motorhuven pryds av en unik nytolkning av den ikoniska Spirit of Ecstasy-figuren, gjuten i solid 18 karats guld och pläterad med 24 karats guld.

Även Rolls-Royce ‘RR’ Badge of Honour på bilens fram- och baksida samt sidor är pläterade i 24 karats guld och vit emalj.

Mycket speciella fälgar i sann RR-anda. (Foto: Rolls-Royce)

De specialtillverkade hjulen har dessutom 25 ingraverade linjer vardera – en linje per bil i kollektionen, vilket blir totalt 100 linjer för att fira hundraårsjubileet.

Interiör – ett sekel av berättelser i detalj

På insidan av Phantom Centenary vävs ett sekel av historia in på alla ytor. Baksätena, som inspirerats av den berömda 1926 års ”Phantom of Love” med handvävda Aubusson-tapeter, kombinerar tyger och läder.

Vi har alla olika smak men detta är en vision. (Foto: Rolls-Royce)

Detta kontrasterande materialval återspeglar märkets tidiga år då chaufförens säte gjordes i slitstarkt läder och baksätet i lyxigare tyger.

Baksätenas konstverk består av tre lager. Bakgrunden har högupplöst tryck med platser från modellens historia. Ovanpå detta syns tecknade bilder av tidigare Phantom-modeller, och det översta lagret består av broderier som abstrakt representerar sju betydande ägare.

Ett unikt “skiss med tråd”-broderi skapar illusionen av handritade linjer med över 160 000 stygn.

Framsätena är något mer nedtonade. (Foto: Rolls-Royce)

Framsätena i läder har laseretsade konstverk baserade på handritningar, som elegant hyllar arvet genom motiv som en kanin – en nick till kodnamnet ”Roger Rabbit” för Rolls-Royces nylansering 2003 – och en mås, kodnamnet för prototypen till 1923 års Phantom I.

Banbrytande hantverk och teknik

Mittpunkten i kabinen är Anthology Gallery, en dramatisk komposition med 50 stycken 3D-printade, vertikalt borstade aluminiumfenor som påminner om sidorna i en bok. Varje fena är formad av skulpterade bokstäver som kan läsas från båda sidor och bildar citat från ett sekel av presshyllningar.

Anthology Gallery. (Foto: Rolls-Royce)

Träarbetet på dörrpanelerna är det mest intrikata som någonsin skapats för en Rolls-Royce. Det är framtaget under ett års tid och skildrar historiska resor i form av geografiska kartor och landskap.

Till exempel visar bakdörrarna kusten vid Le Rayol-Canadel-sur-Mer i södra Frankrike, där Sir Henry Royce tillbringade sina vintrar.

Resvägarna glänser i 24 karats guld, tillverkade av tunna bitar av bladguld, och prickar markerar Henry Royces hem.

Infällda guldvägar. (Foto: Rolls-Royce)

Under huven hyllas den magnifika V12-motorn på 6,75 liter med ett specialdesignat lock i Arctic White, detaljerat med 24 karats guld.

Även Starlight Headliner – innertaket med fiberoptiska ljus – är broderat och animerat för att fånga ögonblick ur modellens historia med 440 000 stygn.

Vad kostar detta rullande konstverk?

Endast 25 exemplar av Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection kommer att byggas. Priset för varje bil ligger på 1,5 miljoner dollar, vilket motsvarar ungefär 16,6 miljoner svenska kronor i dagens växelkurs.

Detta bekräftar bilens status som ett unikt samlarobjekt och en hyllning till ett av bilvärldens mest legendariska namn.

