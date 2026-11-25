Bakom kulisserna har dagarna varit dramatiska. Under mötet bad han personalen om ursäkt för att ha brutit mot bolagets uppförandekod i samband med utomäktenskapliga affärer, skriver The Guardian. Han berättade öppet att han går i daglig terapi och tackade Vita huset för snabb underrättelsehjälp inför styrelsens beslut, rapporterar TechCrunch.

”Onödig hierarki”

Krisen blottlade hur sårbart bolaget är när en enda person styr allt. Ändå vägrar han utse någon som kan ta över. Inför de anställda avfärdade Huang en efterträdarplan som ”onödig hierarki”, skriver TechCrunch och Hindustan Times.

Enligt Indian Express menar han att Nvidias modell med flera starka ledare gör en traditionell successionsplan överflödig. Organisationen är extremt platt. Enligt Business Today rapporterar omkring 60 chefer direkt till Huang.

Kongressförhör väntar

Investerarna har varnat för det totala beroendet av grundaren. I ett pressmeddelande bekräftar styrelsen att Huang återinsätts som vd och styrelseledamot, men att Nvidia inrättar en ny tjänst som Chief Compliance Officer för att skärpa den interna kontrollen.

Krisen är långt ifrån över. Utöver den interna granskningen väntar också utfrågningar i den amerikanska kongressen.

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