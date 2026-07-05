Mer lönsamt att fiska plast än fisk

Charles Moluwa Nzeni Masela, 71 år, är en av många i Kongo-Kinshasas huvudstad Kinshasa som alltid försörjt sig på floden. Men nu är det mest plast i hans nät.

Skräpet kan han sälja till återvinnare för 1 000 franc (4 kronor) kilot – faktiskt ett bättre pris än för fisk, uppger han för AFP.

Det är synd att det gått så långt, men vi har inget val, säger han till nyhetsbyrån.

Det är ett sätt att överleva.

Skräpmängderna är enorma, i en stad med 20 miljoner invånare och obefintlig sophämtning.

Plasten hämmar också vegetationen som fisken fortplantar sig i. Så Nzeni Masela kan i bästa fall hoppas att hans arbete åtminstone håller dörren på glänt för fiskens återkomst.