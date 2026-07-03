Smart placering av solpaneler något för Trafikverket?

Positiva resultat

Sedan starten i maj 2025 har anläggningen producerat mer än 16 000 kilowattimmar el, trots ett månadslångt avbrott för snö och tekniskt arbete.

Solcellssystemet har inte stört den dagliga tågtrafiken, och att inga konflikter med infrastruktur, underhåll eller trafik har rapporterats.

Det har också funnits en oro för att blänk från panelerna skulle störa lokförare, men inget sådant har rapporterats.

El för 300 000 hushåll

ANNONS

Om tekniken byggdes ut längs hela Schweiz järnvägsnät, där runt 5 320 kilometer spår är tillgängligt, skulle man enligt Sun-Ways kunna generera upp till en miljard kilowattimmar solenergi per år.

Det motsvarar elförbrukningen för 300 000 hushåll, eller ungefär 2 procent av Schweiz totala elanvändning.

Lätt att plocka bort

En annan fördel är att panelerna enkelt kan monteras bort vid spårunderhåll. Enligt Scuderi tar det tio minuter att koppla bort en sex meter lång modul med tre paneler från elnätet och lossa den från spåret.

Och systemet rengör i praktiken sig självt. Luftflödet från förbipasserande tåg sveper bort damm från panelernas yta.

Internationellt intresse

I grannlandet Frankrike vill tågjätten SNCF titta närmare på resultatet. Som Frankrikes största elkonsument och näst största markägare ser man potentialen.

Pilotprojekt är även på gång i t.ex Sydkorea, Spanien och Rumänien. Och Tyskland har Deutsche Bahn redan testat en liknande teknik.

Något för Sverige?

ANNONS

I Sverige förvaltar Trafikverket över 14 000 kilometer järnvägsspår. Här kan det finnas möjligheter, eftersom lösningen visar hur förnybar energi kan byggas ut utan att ta ny mark i anspråk.