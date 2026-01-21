Synhjälp, samtalsverktyg och tidsanda i samma båge

Det börjar allt oftare med en enkel fråga: måste allt verkligen bli smart?

Xiaomis nya Mijia Smart Audio Glasses är ett tydligt exempel på hur vardagsföremål får fler uppgifter än de haft i decennier.

Glasögon ska inte längre bara hjälpa oss att se, utan även låta oss ringa samtal, styra mobilen och lyssna på ljud – utan att något sitter i öronen.

Här gömmer sig mikrofoner, högtalare och en liten idé om framtiden. (Foto: Xiaomi)

Tanken är enkel. För den som cyklar, promenerar, jobbar med händerna eller bara inte vill gå runt med hörlurar hela dagen kan glasögonen fungera som ett diskret alternativ.

Fyra mikrofoner och inbyggda högtalare gör att samtal kan skötas direkt från bågarna, även när det blåser.

Ett särskilt läge minskar ljudläckage, vilket är bra om man inte vill dela hela sitt möte med omgivningen på bussen.

Tre olika modeller att välja mellan. Slipade eller oslipade. (Foto: Xiaomi)

Xiaomi släpper glasögonen i tre modeller. Pilot-Style riktar sig till utomhusbruk med skydd mot ultraviolett ljus, medan Browline och Titanium är mer tänkta för kontor och skärmtid, med skydd mot blått ljus.

ANNONS

Slipp hörlurar och ta upp mobilen. Du har allt med dig i glasögonen. (Foto: Xiaomi)

Alla går att få med styrka, vilket antyder målgruppen: personer som redan bär glasögon och vill slå ihop två prylar till en.

Batteriet räcker upp till 13 timmars lyssning och laddas fullt på ungefär en timme.

Via en app går det att justera inställningar och till och med hitta glasögonen om de hamnar på fel plats – vilket förr löstes med att leta, men tiderna förändras.

Inte smarta glasögon – utan glasögon som råkar vara smarta. (Foto: Xiaomi)

Hörlurar för den som vill ha det enkelt

Vid sidan av glasögonen lanseras Redmi Buds 8 Lite, ett mer traditionellt inslag. Det här är trådlösa hörlurar för den som vill ha brusreducering, lång batteritid och fungerande samtal utan att betala mer än nödvändigt.

Så klart kommer det också helt vanliga hörlurar. (Foto: Xiaomi)

Med upp till 42 decibel aktiv brusreducering st revealurarna ute både lågfrekvent buller och vardagsstök. AI-baserad brusreducering ska även hjälpa till under samtal, och batteriet räcker upp till 36 timmar med laddningsetuiet.

ANNONS

Här är målgruppen tydlig: användare som pendlar, tränar eller jobbar och vill ha något som bara fungerar.