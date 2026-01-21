Xiaomi lanserar hörlurar och glasögon som kan ringa samtal – men frågan är inte hur, utan för vem de egentligen är till för.
Synhjälp, samtalsverktyg och tidsanda i samma båge
Mest läst i kategorin
Varningen: Därför ska du aldrig ladda mobilen här
Vi bär runt på våra liv i fickan. Kontakter, bilder, bankappar, jobbmejl och minnen samsas på några få kvadratcentimeter glas. Förr var telefonen till för att ringa. I dag är den nyckelknippa, plånbok och privatarkiv i ett. Just därför har den också blivit en guldgruva för cyberbrottslingar – som ofta jobbar tystare än man tror. …
Techeliten varnar: Den amerikanska drömmen håller på att dö
Allt fler inom techvärlden frågar sig om AI-boomen kan bli den sista möjligheten att bygga varaktig förmögenhet innan spelreglerna förändras i grunden. Under lång tid har den amerikanska drömmen vilat på idén om arbete, innovation och social rörlighet. Nu ifrågasätts den modellen av personer som själva har tjänat på den. I diskussioner bland entreprenörer, investerare …
Inkorgen som spion: Så kartläggs hela ditt liv
E-post var aldrig död. Nu blir den navet för AI, vardagsbeslut och digitalt minne – och tar en oväntad revansch i våra liv. Det har skrivits dödsrunor om e-post i över två decennier. Först skulle sms ta över, sedan chattar, därefter sociala medier och samarbetsverktyg. Ändå ligger inkorgen kvar där den alltid har legat. Tyst, …
Läckan avslöjar Iphone 18 Pro: Så ser Apples nästa mobil ut
En läckt video ger en första titt på Iphone 18 Pro i rendering – med oväntade färger och små men tydliga designförändringar. Det är långt kvar till nästa Iphone-generation, men nätet har redan fått sitt första smakprov. En ny video visar upp iPhone 18 Pro i detaljerade renderingar, komplett med färger som Apple sällan vågar …
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Det börjar allt oftare med en enkel fråga: måste allt verkligen bli smart?
Xiaomis nya Mijia Smart Audio Glasses är ett tydligt exempel på hur vardagsföremål får fler uppgifter än de haft i decennier.
Glasögon ska inte längre bara hjälpa oss att se, utan även låta oss ringa samtal, styra mobilen och lyssna på ljud – utan att något sitter i öronen.
Tanken är enkel. För den som cyklar, promenerar, jobbar med händerna eller bara inte vill gå runt med hörlurar hela dagen kan glasögonen fungera som ett diskret alternativ.
Fyra mikrofoner och inbyggda högtalare gör att samtal kan skötas direkt från bågarna, även när det blåser.
Ett särskilt läge minskar ljudläckage, vilket är bra om man inte vill dela hela sitt möte med omgivningen på bussen.
Xiaomi släpper glasögonen i tre modeller. Pilot-Style riktar sig till utomhusbruk med skydd mot ultraviolett ljus, medan Browline och Titanium är mer tänkta för kontor och skärmtid, med skydd mot blått ljus.
Alla går att få med styrka, vilket antyder målgruppen: personer som redan bär glasögon och vill slå ihop två prylar till en.
Batteriet räcker upp till 13 timmars lyssning och laddas fullt på ungefär en timme.
Via en app går det att justera inställningar och till och med hitta glasögonen om de hamnar på fel plats – vilket förr löstes med att leta, men tiderna förändras.
Hörlurar för den som vill ha det enkelt
Vid sidan av glasögonen lanseras Redmi Buds 8 Lite, ett mer traditionellt inslag. Det här är trådlösa hörlurar för den som vill ha brusreducering, lång batteritid och fungerande samtal utan att betala mer än nödvändigt.
Med upp till 42 decibel aktiv brusreducering st revealurarna ute både lågfrekvent buller och vardagsstök. AI-baserad brusreducering ska även hjälpa till under samtal, och batteriet räcker upp till 36 timmar med laddningsetuiet.
Här är målgruppen tydlig: användare som pendlar, tränar eller jobbar och vill ha något som bara fungerar.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Två produkter, samma idé
Xiaomi testar två olika vägar till samma mål: färre prylar, mer funktion. Hörlurarna är det trygga valet, glasögonen det nyfikna experimentet. Om de blir framtidens standard återstår att se – men nu vet vi åtminstone vad tanken är.
Inkorgen som spion: Så kartläggs hela ditt liv
E-post var aldrig död. Nu blir den navet för AI, vardagsbeslut och digitalt minne – och tar en oväntad revansch i våra liv. Det har skrivits dödsrunor om
Missa inte:
Bensinkort 2026 – här är skillnaderna som faktiskt spelar roll. E55
Batterichocken: Slut på daglig laddning? Realtid
Harvard-läkaren sågar trendiga kostråd – här är svaret på ett längre liv. News 55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Kjell & Company - Kunskap och tillbehör till hemelektronik. Kjell & Company är ett av Sveriges starkaste varumärken och en ledande aktör inom svensk detaljhandel. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av hemelektronik i kombination med gedigen kunskap och personlig rådgivning. Just nu pågår lagerrensning med mängder av bra deals.
Senaste nytt
Synhjälp, samtalsverktyg och tidsanda i samma båge
Xiaomi lanserar hörlurar och glasögon som kan ringa samtal – men frågan är inte hur, utan för vem de egentligen är till för. Det börjar allt oftare med en enkel fråga: måste allt verkligen bli smart? Xiaomis nya Mijia Smart Audio Glasses är ett tydligt exempel på hur vardagsföremål får fler uppgifter än de haft …
AI hjälper bedragare att komma över din krypto
Det blir lättare för bedragare att komma över krypto genom att använda AI. Handelsplattformar som Coinbase måste sätta in kraftiga motåtgärder för att hinna med i utvecklingen. Cyberbrottslingar hänger med i den moderna tekniken, som stavas AI, och de ligger ofta steget före plattformar som Coinbase. Ett bevis på det är en av CNBC-cheferna Jason …
Vattenkonkurs – dessa storstäder drabbas
Världen har nu drabbats av vattenkonkurs. Vattnet har blivit en akut bristvara och det finns några storstäder som snart inte längre har resursen. Att det råder vattenbrist på många håll i världen är ingen nyhet. Vattenkonkurs är här Nu har dock en ny benämning – vattenkonkurs – kommit upp till ytan. Det innebär att vi …
Trump ska ta över världen – börsen rasar
Donald Trump har siktet inställt på att ta över världen, och då är det bara USA:s intressen som spelar någon roll. Presidenten kör sitt eget race – och börsen rasar som följd. Donald Trump är på väg mot World Economic Forum i Davos, och han har med sig sitt största följetåg någonsin. USA tänker säga …
Netflix gör tittaren delaktig – ny funktion rullas ut
En gammal tv-idé gör oväntad comeback i ny kostym. Nu testar en av världens största streamingtjänster något som kan ändra hur vi tittar. Netflix lanserar en live-röstningsfunktion som ska fungera direkt i samband med livesända program. Funktionen gör det möjligt för abonnenter att delta i beslut genom att rösta medan sändningen pågår, istället för att …