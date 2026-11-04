Skrotade jetmotorer grävs upp i öknen – räddar AI-jättarnas elpanik

Jetmotorerna byggs därefter om för att drivas med naturgas och producera egen el direkt på plats.

Musk leder jakten på snabb ström

Enligt energianalysföretaget Rystad Energy handlar allt i dag om snabbast möjliga tillgång till kraft. Att bygga ut vanlig nätkapacitet tar ofta flera år, och turbintillverkare som Mitsubishi Power varnar för extrema leveranstider till 2031, enligt uppgifter till Bloomberg.

Detta har redan tvingat Microsoft att backa från projekt i England efter besked om att elen dröjer till 2030-talet.

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Elon Musks xAI har redan installerat åtta ombyggda jetmotorer från ProEnergy i Mississippi för sitt datacenter. OpenAIs partner Crusoe har också beställt ett dussintal turbiner för ett projekt i Texas efter att tidigare ha avbrutit en miljardaffär med Boom Supersonic, rapporterar TechCrunch.

Samtidigt pressar Vita huset på för att techbolagen ska lösa sin egen energiförsörjning.

Högt pris för miljön

Lösningen är dock långt ifrån oproblematisk. De ombygda jetmotorerna är betydligt mindre effektiva än moderna gaskraftverk och släpper ut markant mer kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen. Internationella energiorganet IEA varnar för att överbelastade elnät kan fördröja vart femte planerat datacenterprojekt globalt fram till 2030.

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Fram tills permanenta kraftkällor är på plats får därför gamla flygmotorer stå för nödlösningen.

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