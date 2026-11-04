I mitten av oktober var det en attack mot franska butiker, och i det senaste varvet den här veckan drabbades butiker i Belgien, Luxemburg, Sverige, Irland, Nederländerna, Estland och Finland.

I Sverige bekräftade Coop att sex av kedjans omkring 800 butiker hade drabbats. Även Ica rapporterade problem i ett begränsat antal butiker.

Vardagstekniken kan bli en säkerhetsrisk

Händelserna väcker frågor om säkerheten i ett samhälle där allt fler apparater kopplas upp mot internet.

Smarta kylskåp, värmesystem, tvättmaskiner och industriella maskiner kan fjärrstyras och övervakas. Det skapar praktiska fördelar, men innebär också att apparaterna kan bli möjliga ingångar för cyberkriminella.

I en analys för BBC konstaterar teknikexperter att i princip alla internetanslutna apparater kan utnyttjas om säkerheten brister. Problemet är särskilt tydligt när det gäller äldre utrustning som inte längre får säkerhetsuppdateringar.