Flygkaoset växer: Singapore Airlines drabbat av jätteläcka

Händelsen är en del av ett större intrång hos det spanska teknikbolaget Amadeus, som levererar boknings- och IT-system till en stor del av den globala flygindustrin.

Data som kan ha exponerats inkluderar passagerares namn, bokningsnummer, resplaner och bokningsklasser. För en mindre grupp på ungefär 620 bokningar kan även känsligare uppgifter som e-postadresser, telefonnummer, passdetaljer och medlemsnummer i lojalitetsprogrammet KrisFlyer ha läckt ut.

Amadeus har dock bekräftat att inga bank- eller kreditkortsuppgifter har kommit på avvägar, och inga bokningar ska ha ändrats. Singapore Airlines understryker att deras egna interna IT-system inte har blivit hackade.

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Flera flygbolag drabbade i läckan

Det Singapore-baserade flygbolaget är långt ifrån ensamt om att drabbas av Amadeus-läckan. Flera andra stora flygbolag har också tvingats gå ut med varningar till sina kunder.

Bland de drabbade finns Cathay Pacific, där hela 53 000 bokningar påverkats, samt Japan Airlines med runt 92 000 drabbade resenärer. Även All Nippon Airways (37 800 drabbade), Korean Air, Asiana Airlines, Japan Transocean Air och Malaysia Airlines har bekräftat att de påverkats av incidenten.

Som en försiktighetsåtgärd har Singapore Airlines nu börjat kontakta resenärer med framtida bokningar för att erbjuda dem att byta sina bokningsreferenser.

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