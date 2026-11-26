Bedragarna placerar ut egna nummer på fejkade sidor och i kommentarsfält som AI-verktyget sedan plockar upp som ett färdigt svar. För användaren ser det ut som en verifierad kundtjänst. Ingen annons har ens klickats på.

Äkta program används som vapen

Den som slår numret möts av en person som utger sig för att vara handläggare hos ett flygbolag, en bank eller en teknikjätte. Enligt Nordeas säkerhetsinformation går upplägget ofta ut på att stressa kunden kring ett påstått fel och sedan be personen installera ett legitimt fjärrstyrningsprogram som AnyDesk eller TeamViewer.

Själva mjukvaran är helt äkta. Varken mobilen eller antivirusprogrammet varnar vid nedladdningen. Tillverkaren AnyDesk varnar på sin egen säkerhetssida för att verktyget missbrukas i den här typen av supportbedrägerier, där angriparen tar kontroll över skärmen eller döljer vad som faktiskt signeras med BankID.

Nya telelagen stoppar inte samtalen

Den 1 augusti 2026 trädde nya regler i kraft som tvingar teleoperatörer att stoppa bluffsamtal med kapade nummer, rapporterar Riksskydd. Det skyddet gäller när en bedragare ringer dig.

När du själv slår ett nummer från ett sökresultat går samtalet igenom utan hinder. Polisen uppmanar därför på sin webbplats att man alltid hämtar telefonnummer direkt via företagets officiella app eller genom att själv skriva in webbadressen i webbläsaren, samt att aldrig godkänna fjärrstyrning för någon som utger sig för att erbjuda teknisk support.

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