Se videon från finska megaflytten – 500 ton på vägen

”Vi har ritat kartor och funderat på hur den övriga trafiken ska löpa så bra som möjligt”, konstaterade Elina Hassinen, vice vd på det transportföretag som hade hand om specialtransporten, till Yle.

Läs mer: Finlands tillväxtbolag fick 48 miljarder av investerare – nytt rekord

Störta delen av färden gick längs stamväg 67. Men för att tanken, som ombord på lyxkryssaren ska innehålla LNG, skulle få plats behövde skyltar flyttas, träd kapas och belysning plockas ned.

Också en stor kraftledning var man tvungen att flytta på med kran för att den 15 meter breda och 14 höga tanken skulle få plats.

Läs mer: Ny smitta på kryssningsfartyg – isoleras utanför Frankrikes kust

Anlände säkert

Enligt uppgifter från tillverkarens sociala medier gick transporten bra.

”Transporten har anlänt säkert till hamnen i Kaskö. Vi vill tacka Vuorsola Oy (transportbolaget) för en otrolig insats, samt alla andra inblandade och alla som följde transporten!”

En video publicerades också som dokumenterar den monumentala färden genom den finska landsbygden.



ANNONS

Ombord på fraktfartyget Aura fortsatte tanken sin färd mot Polen för installation och kommer så småningom att transporteras till Åbo där kryssningsfartyget ICON 5 just nu byggs.

Läs mer: Teslas försenade lastbil nu i massproduktion