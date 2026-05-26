Se videon från finska megaflytten – 500 ton på vägen

Den gigantiska LNG-tanken smyger sig förbi ett hus.
Tanken är cirka 27 meter lång, 15 meter bred och 14 meter hög. Bild: Meyer Turku / LinkedIn

Ett finländskt bolag har lyckats med konststycket att transportera en 15 meter bred och 14 hög LNG-tank på drygt 300 ton till hamnen i Kaskö – bilderna från flytten ser nästintill overkliga ut.

Det krävdes ett helt års planering för att flytta den 300 ton tunga bränsletanken knappt tre mil.

Tanken, som har tillverkats av ett svetsföretag i finska Östermark för en lyxkryssare i Icon-klassen, kördes till hamnen i Kaskö under Kristihimmelsfärdsnatten. Ekipaget uppskattas vara det största som någonsin rullat på nordiska vägar, totalvikten landade runt 500 ton.

”Vi har ritat kartor och funderat på hur den övriga trafiken ska löpa så bra som möjligt”, konstaterade Elina Hassinen, vice vd på det transportföretag som hade hand om specialtransporten, till Yle.

Störta delen av färden gick längs stamväg 67. Men för att tanken, som ombord på lyxkryssaren ska innehålla LNG, skulle få plats behövde skyltar flyttas, träd kapas och belysning plockas ned.

Också en stor kraftledning var man tvungen att flytta på med kran för att den 15 meter breda och 14 höga tanken skulle få plats.  

Anlände säkert

Enligt uppgifter från tillverkarens sociala medier gick transporten bra.

”Transporten har anlänt säkert till hamnen i Kaskö. Vi vill tacka Vuorsola Oy (transportbolaget) för en otrolig insats, samt alla andra inblandade och alla som följde transporten!”

En video publicerades också som dokumenterar den monumentala färden genom den finska landsbygden.

Ombord på fraktfartyget Aura fortsatte tanken sin färd mot Polen för installation och kommer så småningom att transporteras till Åbo där kryssningsfartyget ICON 5 just nu byggs.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

