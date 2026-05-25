Den självkörande bussen togs i trafik på måndagsmorgonen och krockade med en spårvagn. Olyckan har väckt frågor om säkerheten i autonoma transportsystem.
Självkörande buss krockade med spårvagn i Göteborg – första dagen med passagerare
Redan för några år sedan testade Göteborg självkörande minibussar.
Men Stockholm var först i världen med självkörande bussar redan 2018, genom busslinjen 549 i Barkarby. Linjen var dock för dyr att driva och lades ner.
På måndagen gick arbetet med autonoma transporter vidare inte som det var tänkt.
Bussen, som skulle trafikera en linje i området Gårda i centrala Göteborg, kör en cirka fem kilometer lång sträcka mellan Polhemsplatsen och Liseberg station med flera stopp längs vägen. Fordonet kan ta omkring 50 passagerare och körs i blandtrafik tillsammans med andra fordon och spårvagnar.
Blev påkörd av spårvagn
Enligt kollektivtrafikbolaget Västtrafik skedde händelsen när den autonoma bussen bromsade in i trafiken och därefter blev påkörd bakifrån av en spårvagn. Det fanns passagerare ombord vid tillfället, men ingen person skadades i samband med olyckan.
“Det är en otroligt trist start”, säger Per Nyrenius, projektledare på Västtrafik till GP.
Väcker frågor om självkörande fordon
Olyckan har väckt frågor om säkerheten i autonoma transportsystem, särskilt i komplexa stadsmiljöer där spårvagnar, bussar och bilar delar samma infrastruktur. Även om tekniken utvecklas snabbt kvarstår utmaningar kring samspelet mellan självkörande system och mänskliga förare i trafiken.
Nu ska bussen genomgå en fullständig teknisk utredning innan den eventuellt åter sätts i trafik – i det första projektet som löper till sommaren 2027.
Läs även:
Techjätte får licens för självkörande bussar. Dagens PS
Sveriges sämsta busshållplats är också den största. Dagens PS