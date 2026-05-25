Självkörande buss krockade med spårvagn i Göteborg – första dagen med passagerare

På måndagen gick arbetet med autonoma transporter vidare inte som det var tänkt.

Bussen, som skulle trafikera en linje i området Gårda i centrala Göteborg, kör en cirka fem kilometer lång sträcka mellan Polhemsplatsen och Liseberg station med flera stopp längs vägen. Fordonet kan ta omkring 50 passagerare och körs i blandtrafik tillsammans med andra fordon och spårvagnar.

Blev påkörd av spårvagn

Enligt kollektivtrafikbolaget Västtrafik skedde händelsen när den autonoma bussen bromsade in i trafiken och därefter blev påkörd bakifrån av en spårvagn. Det fanns passagerare ombord vid tillfället, men ingen person skadades i samband med olyckan.

“Det är en otroligt trist start”, säger Per Nyrenius, projektledare på Västtrafik till GP.

Väcker frågor om självkörande fordon

Olyckan har väckt frågor om säkerheten i autonoma transportsystem, särskilt i komplexa stadsmiljöer där spårvagnar, bussar och bilar delar samma infrastruktur. Även om tekniken utvecklas snabbt kvarstår utmaningar kring samspelet mellan självkörande system och mänskliga förare i trafiken.

Nu ska bussen genomgå en fullständig teknisk utredning innan den eventuellt åter sätts i trafik – i det första projektet som löper till sommaren 2027.

