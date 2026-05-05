Beslutet markerar en ny fas i Europas syn på utländsk teknik i kritisk infrastruktur och kan få långtgående konsekvenser för energimarknaden. EU trappar upp sin hållning mot kinesiska teknikleverantörer.
EU stoppar stöd till Huawei – pekas ut som säkerhetsrisk
Nu bekräftar EU-kommissionen att finansiering stoppas för projekt som använder teknik från aktörer som anses innebära säkerhetsrisker, där Huawei pekas ut som ett centralt exempel.
Beslutet gäller bland annat teknik kopplad till solenergi, ett område där Huawei har en stark global position.
Frågan handlar inte bara om handel utan om kontroll över samhällskritiska system.
Beslutet speglar en bredare utveckling där europeiska myndigheter blivit allt mer vaksamma kring utländsk teknik i energisystemet.
Analyser visar att kinesiska leverantörer redan har en mycket stark position i Europas solenergimarknad.
Oro för påverkan på elnätet
Bakgrunden är en växande oro för att utländska aktörer ska kunna påverka Europas energiinfrastruktur. Teknik som används i solcellsanläggningar spelar en central roll i hur el produceras och distribueras.
En talesperson för EU kommissionen säger att unionen nu väljer att agera.
“EU har beslutat att vidta konkreta åtgärder nu mot risken för störningar i kritisk infrastruktur från utländska aktörer”, framhåller företrädaren.
Riskbilden handlar bland annat om möjligheten att manipulera elproduktion eller få tillgång till känslig data.
I värsta fall kan det leda till omfattande störningar i elförsörjningen.
Marknaden domineras av kinesiska aktörer
Samtidigt är beroendet av kinesisk teknik stort. Leverantörer från Kina står för en betydande del av den globala marknaden för den aktuella tekniken, vilket gör omställningen komplex.
Det innebär att beslutet inte bara är politiskt utan också ekonomiskt.
Projekt som redan är i gång kan i vissa fall få undantag, men varje enskilt fall ska prövas separat.
För energibolag och investerare skapar det en ny osäkerhet. Leveranskedjor, kostnader och teknikval kan behöva omvärderas i takt med att regelverket skärps.
En bredare geopolitisk konflikt
Beslutet är en del av en större utveckling där EU försöker minska beroendet av utländska leverantörer inom strategiska sektorer.
Liknande diskussioner har tidigare förts kring 5G-nät och telekomutrustning.
Nu flyttas fokus till energisektorn, där digitalisering och uppkoppling gör systemen mer effektiva men också mer sårbara.
För marknaden innebär det ett skifte där säkerhet väger tyngre än tidigare. Teknikval blir inte bara en fråga om pris och prestanda utan också om geopolitik och kontroll. För Huawei och andra berörda aktörer kan beslutet få långsiktiga konsekvenser.
