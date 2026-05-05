EU stoppar stöd till Huawei – pekas ut som säkerhetsrisk

Beslutet gäller bland annat teknik kopplad till solenergi, ett område där Huawei har en stark global position.

Frågan handlar inte bara om handel utan om kontroll över samhällskritiska system.

Beslutet speglar en bredare utveckling där europeiska myndigheter blivit allt mer vaksamma kring utländsk teknik i energisystemet.

Analyser visar att kinesiska leverantörer redan har en mycket stark position i Europas solenergimarknad.

Oro för påverkan på elnätet

Bakgrunden är en växande oro för att utländska aktörer ska kunna påverka Europas energiinfrastruktur. Teknik som används i solcellsanläggningar spelar en central roll i hur el produceras och distribueras.

En talesperson för EU kommissionen säger att unionen nu väljer att agera.

“EU har beslutat att vidta konkreta åtgärder nu mot risken för störningar i kritisk infrastruktur från utländska aktörer”, framhåller företrädaren.

Riskbilden handlar bland annat om möjligheten att manipulera elproduktion eller få tillgång till känslig data.

I värsta fall kan det leda till omfattande störningar i elförsörjningen.