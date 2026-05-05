Att vara beroende av en enda leverantör kan vara farligt i dessa tider. Det har fått Apple att tänka om när det gäller halvledare.
Apple oroar sig för riskerna – byter chipstrategi
TSMC är chipgiganten som länge har levererat halvledare till Apples Iphones.
Men nu undersöker Apple möjligheten att bredda sin leverantörsbas för avancerade chip genom att inleda samtal med Intel och Samsung.
Diskussionerna befinner sig i ett tidigt skede och har ännu inte lett till några beställningar, men det har ändå gett eko i chipbranschen.
Har haft en exklusiv deal
Bakgrunden är ökande problem i leveranskedjan, där brist på avancerade halvledare har påverkat produktionen av både Iphone och Mac.
Efterfrågan på datorer anpassade för AI-användning har stigit kraftigt samtidigt som utbyggnaden av datacenter för artificiell intelligens pressar kapaciteten hos tillverkare av de mest avancerade chipen.
Under lång tid har Apple förlitat sig på TSMC som exklusiv tillverkningspartner för sina egenutvecklade chip.
Dessa produceras med den mest avancerade tillverkningstekniken, vilket gjort relationen central för bolagets produktstrategi.
Vill minska riskerna
Samtidigt innebär beroendet en sårbarhet, särskilt med tanke på geografiska risker kopplade till Taiwan.
Bolaget har därför börjat utvärdera alternativa leverantörer för att öka flexibiliteten och minska risken för störningar, rapporterar Bloomberg.
Intel försöker bygga upp sin kontraktstillverkning och söker nya kunder som en del av sin omställning.
Att vinna Apple som kund skulle vara ett viktigt genombrott. Samsung har redan en etablerad foundry-verksamhet men ligger fortfarande efter TSMC när det gäller teknisk kapacitet och produktionsskala.
Har använt bolagen tidigare
Apple har historiskt haft relationer med båda bolagen. Intel levererade processorer till Mac-datorer fram till övergången till Apples egna chip runt 2020.
Samsung har tidigare producerat komponenter och även tillverkat vissa av Apples chipdesigner.
Trots de pågående samtalen finns interna farhågor kring att använda alternativ teknik jämfört med TSMC:s lösningar. Det gör att ett eventuellt skifte i leverantörsstrategin är osäkert.
Samtidigt arbetar Apple vidare med att diversifiera produktionen geografiskt. TSMC har redan etablerat viss tillverkning i USA, där Apple väntas få en begränsad del av sina chip producerade framöver.
Det täcker dock endast en mindre andel av bolagets totala behov.
