Google varnar: Din Gmail kan raderas om du inte agerar nu

Gmail är i blåsväder. (Foto: Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk on Unsplash)
Gmail är i blåsväder. (Foto: Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk on Unsplash)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Gmail-konton kan raderas om du varit inaktiv för länge – Google skärper nu kraven på alla användare.

Google skärper nu sina regler för inaktiva konton, och miljontals användare riskerar att förlora både e-post och tillhörande tjänster om de inte loggar in i tid.

Beskedet kommer efter att företaget börjat ta bort konton som stått oanvända under längre perioder, något Google aviserade redan 2023 men som nu genomförs i större skala. Det skriver Techbook.

Konton raderas efter två års inaktivitet

I många år hade Google ingen tydlig tidsgräns för hur länge ett konto kunde stå vilande.

Men det förändrades vid årsskiftet 2023, då företaget införde krav på aktivitet för att skydda användare från säkerhetsrisker.

Enligt Google har äldre och inaktiva konton ofta svaga lösenord och saknar tvåfaktorsskydd, vilket gör dem betydligt mer utsatta för intrång.

Google skickar flera påminnelser till användare som inte loggat in på två år.

Dessa skickas både till den primära Gmail-adressen och till eventuell återställningsadress.

Om ingen aktivitet sker efter påminnelserna raderas kontot permanent tillsammans med all data i Google Drive, Google Kalender och Google Photos.

Även e-postadressen frigörs och kan i framtiden registreras av en annan användare.

Så behåller du ditt konto aktivt

Att undvika radering är enkelt men kräver att användaren visar någon form av aktivitet.

Det räcker att logga in på kontot minst en gång vartannat år.

Google registrerar dessutom aktivitet om man använder företagets tjänster, till exempel:

• läser eller skickar ett mejl
• öppnar filer i Google Drive
• tittar på ett YouTube-klipp
• laddar ner appar i Google Play
• använder Google Sök
• loggar in på andra tjänster via ”Sign in with Google”.

Villkoren gäller endast privata konton.

Konton kopplade till skolor, företag eller andra organisationer omfattas inte.

Google betonar också att konton med uppladdade YouTube-videor tills vidare inte raderas.

Gamla konton kan vara en risk

Säkerhetsexperter har länge varnat för att bortglömda konton kan bli ingångar för hackare.

Google lyfter samma argument och menar att rensningen stärker både användarnas säkerhet och ekosystemet som helhet.

För användare med flera Gmail-adresser är budskapet tydligt: logga in någon gång då och då – annars kan kontot snart vara borta för gott.

