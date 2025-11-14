Google varnar: Din Gmail kan raderas om du inte agerar nu

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Google skärper nu sina regler för inaktiva konton, och miljontals användare riskerar att förlora både e-post och tillhörande tjänster om de inte loggar in i tid.

Beskedet kommer efter att företaget börjat ta bort konton som stått oanvända under längre perioder, något Google aviserade redan 2023 men som nu genomförs i större skala. Det skriver Techbook.

Konton raderas efter två års inaktivitet

I många år hade Google ingen tydlig tidsgräns för hur länge ett konto kunde stå vilande.

Men det förändrades vid årsskiftet 2023, då företaget införde krav på aktivitet för att skydda användare från säkerhetsrisker.

Enligt Google har äldre och inaktiva konton ofta svaga lösenord och saknar tvåfaktorsskydd, vilket gör dem betydligt mer utsatta för intrång.

Google skickar flera påminnelser till användare som inte loggat in på två år.

Dessa skickas både till den primära Gmail-adressen och till eventuell återställningsadress.

Om ingen aktivitet sker efter påminnelserna raderas kontot permanent tillsammans med all data i Google Drive, Google Kalender och Google Photos.

Även e-postadressen frigörs och kan i framtiden registreras av en annan användare.

