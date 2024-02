Vanligaste fraserna

Det finns sätt att avslöja en chatbot på sociala medier. Ibland råkar de nämligen avslöja sig själva när de inte kan eller vill utföra en instruktion.

ANNONS

“Certainly! Here’s a casual and playful tweet reply” och “I’m sorry, but I cannot complete this request” är två vanliga fraser som en chatbot kan spotta ur sig.

Genom att göra en sökning på fraserna på exempelvis plattformen X kan du hitta vilka konton som har twittrat ut dem.

Sannolikheten är hög att det rör sig om en chatbot.

ANNONS