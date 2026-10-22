Tekniken bakom vanliga SMS är föråldrad och osäker. Nu skärps reglerna samtidigt som mobiljättarna rullar ut säkrare alternativ.
Sluta skicka SMS – säkerhetslarmet som berör miljoner
Vanliga textmeddelanden har länge varit en grundpelare i vardagskommunikationen, men tekniken innebär allvarliga risker för den personliga integriteten, enligt FBI och säkerhetsexperter.
Problemet ligger i att traditionella SMS skickas helt okrypterat genom telenätet. Det gör informationen lättillgänglig för cyberkriminella som vill komma åt privata uppgifter, kapa konton eller genomföra id-stölder.
I Sverige är bedrägerier kopplade till SMS och telefoni ett växande samhällsproblem. Under 2023 anmäldes omkring 29 000 telefonbedrägerier till polisen med brottsvinster på över 700 miljoner kronor. För att möta utvecklingen beslutade riksdagen om ny lagstiftning som träder i kraft den 1 augusti 2026, skriver Regeringskansliet och Post- och telestyrelsen (PTS).
Reglerna ger teleoperatörer skyldighet att stoppa misstänkt bedräglig trafik utifrån tekniska indikatorer och avvikande mönster, utan att granska innehållet i meddelandena.
Hur många svenskar skickar SMS
Utslaget på landets 10,7 miljoner privatabonnemang skickar en genomsnittlig svensk 52 SMS i månaden. Enligt Internetstiftelsen uppger dessutom 58 procent av befolkningen att de skickar SMS varje dag.
Bland personer över 75 år är tekniken fortfarande den helt dominerande formen för digital textkommunikation.
Säkerhetsriskerna bakom traditionella textmeddelanden
Att vanliga textmeddelanden är sårbara beror främst på den underliggande tekniken. Här är de största riskerna med att fortsätta använda SMS:
- Saknar kryptering: SMS skickas i ren klartext. Trafiken kan fångas upp av obehöriga och operatörer lagrar ofta informationen i sina system.
- Sårbara mobilnät: Äldre protokoll i telenäten kan utnyttjas av hackare för att avlyssna data, spåra positioner och omdirigera meddelanden.
- Förfalskade avsändare: Bedragare använder SMS-spoofing för att imitera banker eller myndigheter. Vid så kallad SIM-swapping luras operatören att flytta numret till en kriminells SIM-kort.
- Osäker tvåfaktorsinloggning: Engångskoder via SMS riskerar att kapas på vägen, vilket gör metoden opålitlig för att skydda viktiga inloggningar.
Säkrare alternativ att använda i stället
Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt för att ersätta det gamla formatet. Apple och Google har genomfört ett gemensamt branschsamarbete tillsammans med GSMA för att införa fullständig ändpunktskryptering (E2EE) för meddelandestandarden RCS.
Funktionen rullas ut i betaversion för iPhone-användare med iOS 26.5 och Android-enheter med senaste Google Messages. När meddelanden skickas krypterat mellan systemen visas en hänglåsikon i konversationen. Det innebär att varken operatörer, Apple eller Google kan läsa vad som skickas.
För att höja den egna säkerheten i vardagen finns flera enkla steg att ta:
- Byt till krypterade appar: Använd moderna meddelandetjänster med ändpunktskryptering som standard, till exempel Signal eller WhatsApp. För kommunikation mellan Apple-enheter fungerar iMessage säkert.
- Använd modern RCS-chatt: Se till att telefonens operativsystem är uppdaterat så att RCS med hänglåsikon aktiveras automatiskt vid kontakt mellan Android och iPhone.
- Skippa SMS för inloggning: Byt ut SMS-koder mot fristående autentiseringsappar, exempelvis Google Authenticator eller liknande verifieringsverktyg, när du loggar in på viktiga tjänster.
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