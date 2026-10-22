Sluta skicka SMS – säkerhetslarmet som berör miljoner

Problemet ligger i att traditionella SMS skickas helt okrypterat genom telenätet. Det gör informationen lättillgänglig för cyberkriminella som vill komma åt privata uppgifter, kapa konton eller genomföra id-stölder.

I Sverige är bedrägerier kopplade till SMS och telefoni ett växande samhällsproblem. Under 2023 anmäldes omkring 29 000 telefonbedrägerier till polisen med brottsvinster på över 700 miljoner kronor. För att möta utvecklingen beslutade riksdagen om ny lagstiftning som träder i kraft den 1 augusti 2026, skriver Regeringskansliet och Post- och telestyrelsen (PTS).

Reglerna ger teleoperatörer skyldighet att stoppa misstänkt bedräglig trafik utifrån tekniska indikatorer och avvikande mönster, utan att granska innehållet i meddelandena.

Hur många svenskar skickar SMS

Utslaget på landets 10,7 miljoner privatabonnemang skickar en genomsnittlig svensk 52 SMS i månaden. Enligt Internetstiftelsen uppger dessutom 58 procent av befolkningen att de skickar SMS varje dag.

Bland personer över 75 år är tekniken fortfarande den helt dominerande formen för digital textkommunikation.