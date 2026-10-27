Meta tar upp striden om vardagsrummet. Instagram testar nu 90 minuter långa videor och rullar ut en storsatsning på tv-apparater.
Instagram tar över tv: Lanserar 90-minutersprogram
Instagram inleder nu ett skarpt test med ett helt nytt horisontellt videoformat som kallas Features, rapporterar Engadget. Den nya funktionen gör det möjligt att ladda upp liggande videoklipp på upp till 90 minuter.
Satsningen riktar sig direkt mot Youtube och tar sikte på innehåll som podcasts och längre shower, enligt TechCrunch.
Målet är att flytta användarna från mobilskärmen till tv-soffan. Testet har redan smygstartat i Brasilien och rullas nu ut till utvalda kreatörer i USA, uppger The Wrap.
Flyttar in i vardagsrummet med nya tv-appar
Instagrams satsning sker parallellt med en stor expansion för större skärmar. Företagets dedikerade tv-app finns redan på Samsung, Fire TV och Google TV, och lanseras nu även till Apple TV, skriver The Next Web.
För att göra upplevelsen smidig testar plattformen en funktion där mobilen kan fungera som fjärrkontroll. Användare kan också spara långa videor direkt i telefonen för att titta på teven senare.
Tanken är att korta Reels ska fungera som en ingång till de längre produktionerna. Upp till åtta korta klipp ska kunna länka direkt till en fullängdsvideo. Dessutom integreras Instagram Live och profilernas seriesidor direkt i tv-gränssnittet.
Striden om miljarderna mot jätten Youtube
Det här är ett markant strategiskt skifte för Meta. Under flera år har bolaget haft fullt fokus på vertikala kortvideor, men konkurrensen om tittartiden hårdnar. Youtube dominerar i dag tv-tittandet totalt och slog nyligen rekord med över 15 procent av all tv-konsumtion.
Samtidigt brottas Instagram med intäktsmodellen. Till skillnad från Youtubes partnerprogram finns det i nuläget inga planer på att dela annonsintäkter direkt med kreatörerna för de långa filmerna, uppger TechCrunch. Meta planerar istället att hjälpa utvalda profiler att hitta externa varumärkespartners.
Försöket är inte Metas första inom långformat. Redan 2018 lanserades den fristående appen IGTV, som lades ner fyra år senare på grund av svagt intresse. Den här gången väljer bolaget att bygga in formatet direkt i huvudappen och satsa fullt ut på skärmarna i vardagsrummet.
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