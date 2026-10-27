Instagram tar över tv: Lanserar 90-minutersprogram

Satsningen riktar sig direkt mot Youtube och tar sikte på innehåll som podcasts och längre shower, enligt TechCrunch.

Målet är att flytta användarna från mobilskärmen till tv-soffan. Testet har redan smygstartat i Brasilien och rullas nu ut till utvalda kreatörer i USA, uppger The Wrap.

Flyttar in i vardagsrummet med nya tv-appar

Instagrams satsning sker parallellt med en stor expansion för större skärmar. Företagets dedikerade tv-app finns redan på Samsung, Fire TV och Google TV, och lanseras nu även till Apple TV, skriver The Next Web.

För att göra upplevelsen smidig testar plattformen en funktion där mobilen kan fungera som fjärrkontroll. Användare kan också spara långa videor direkt i telefonen för att titta på teven senare.

Tanken är att korta Reels ska fungera som en ingång till de längre produktionerna. Upp till åtta korta klipp ska kunna länka direkt till en fullängdsvideo. Dessutom integreras Instagram Live och profilernas seriesidor direkt i tv-gränssnittet.