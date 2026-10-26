Artificiell intelligens och appar tar över vardagen. Nu vänder trenden i toppen – personlig service har blivit det mest exklusiva som finns.
Friktionsmaxning: Därför blir personlig kontakt den nya lyxen
Teknikbolagen har under två decennier försökt ta bort all mänsklig friktion ur våra liv, rapporterar Robb Report. Tanken från Silicon Valley var enkel: den bästa servicen är den helt automatiska. Vi har vant oss vid att blippa, scanna QR-koder och låta algoritmer sköta våra val.
Men utvecklingen har fått en oväntad baksida. När nästan alla har en digital assistent i fickan sker ett skifte på marknaden. Mänsklig närvaro har blivit en bristvara, och det som är sällsynt blir snabbt dyrt.
Automatiseringens dolda kostnad
Tekniken har i stor utsträckning raderat det som kallas svaga band i samhället. Det handlar om de enkla mötena i vardagen, som samtalet med butiksbiträdet eller en hälsning från en dörrvakt.
Forskare och strateger menar att jakten på effektivitet ofta missar det verkliga värdet. Ett klassiskt exempel är dörrvakten på ett lyxhotell. Om rollen bara definieras som att öppna dörrar kan en automatisk skjutdörr spara pengar på pappret.
Men i verkligheten skapar människan trygghet, känner igen stamgäster och fixar transporter. När tekniken ersätter personalen försvinner de mervärden som skapar genuin kvalitet.
Det har fött ett nytt fenomen som kallas friktionsmaxning. Begreppet innebär att man aktivt väljer bort snabba digitala genvägar för att i stället behålla meningsfulla upplevelser mellan människor.
När personlig omsorg definierar exklusivitet
Trenden märks extra tydligt bland exklusiva varumärken. Om ett restaurangbesök bara handlade om att bli mätt skulle snabbmat vara bäst. Om en kostym bara handlade om tyget vore tre provningar bortkastad tid. Men lyxbranschen väljer en helt annan väg.
Chefer inom hotell och restaurang ser samma sak. Digitala system fungerar bra i bakgrunden för att hantera bokningar och teknik. Men en dator kan aldrig visa empati. Den saknar intuition och kan inte få en gäst att känna sig sedd på riktigt.
Fakta: Friktionsmaxning (skavmaxxa)
- Vad är det: En livsstilstrend där man medvetet inför motstånd, krångel och obekvämlighet i vardagen för att motverka digital bekvämlighet och automatisering.
- Ursprung: Begreppet myntades i januari 2026 av journalisten Kathryn Jezer-Morton i tidningen The Cut. Ändelsen kommer från internetkulturens ”-maxxing”.
- I praktiken: Att skriva för hand i stället för digitalt, fråga folk om vägen utan gps, ringa samtal i stället för att mejla, samt välja tåg eller laga mat från grunden.
- Syfte: Motverka mental förslappning, stärka det kritiska tänkandet, bygga tålamod mot tristess samt skapa mening via egen ansträngning.
- Kritik: Ses ofta som en lyx för privilegierade med gott om tid, medan andra behöver snabba digitala verktyg för att klara vardagslivet.
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