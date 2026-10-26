Friktionsmaxning: Därför blir personlig kontakt den nya lyxen

Men utvecklingen har fått en oväntad baksida. När nästan alla har en digital assistent i fickan sker ett skifte på marknaden. Mänsklig närvaro har blivit en bristvara, och det som är sällsynt blir snabbt dyrt.

Automatiseringens dolda kostnad

Tekniken har i stor utsträckning raderat det som kallas svaga band i samhället. Det handlar om de enkla mötena i vardagen, som samtalet med butiksbiträdet eller en hälsning från en dörrvakt.

Forskare och strateger menar att jakten på effektivitet ofta missar det verkliga värdet. Ett klassiskt exempel är dörrvakten på ett lyxhotell. Om rollen bara definieras som att öppna dörrar kan en automatisk skjutdörr spara pengar på pappret.

Medan artificiell intelligens tar över vardagens kundmöten vägrar eliten att prata med bottar. I de mest exklusiva miljöerna kräver kunderna riktiga människor som ger äkta uppmärksamhet. (Foto: Canva)

Men i verkligheten skapar människan trygghet, känner igen stamgäster och fixar transporter. När tekniken ersätter personalen försvinner de mervärden som skapar genuin kvalitet.

Det har fött ett nytt fenomen som kallas friktionsmaxning. Begreppet innebär att man aktivt väljer bort snabba digitala genvägar för att i stället behålla meningsfulla upplevelser mellan människor.