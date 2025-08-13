Dagens PS
Rymdallians: Bezos tvingas be ärkefienden Musk om hjälp

Giganterna slåss och måste samarbeta. (Foto: Luca Bruno/AP/TT, Canva och Evan Vucci/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

I en vändning som få hade kunnat förutse tvingas Bezos, grundaren av Amazon, vända sig till sin ärkefiende Elon Musk.

En av de mest intressanta är samarbetet mellan två av teknikvärldens största rivaler, Jeff Bezos och Elon Musk. Hur kommer det sig att grundaren av Amazon betalar sin största konkurrent för att få ut sina egna satelliter i rymden, trots att han har ett eget rymdföretag?

Ett affärsmässigt beslut i första hand

Den enklaste förklaringen till detta samarbete är att SpaceX är ett affärsföretag vars primära verksamhet, utöver satellittjänsten Starlink, är att tillhandahålla uppskjutningar av raketer. De säljer sina tjänster till alla som är intresserade och erbjuder generellt det lägsta priset per kilogram för att nå omloppsbana.

Tack vare sin återanvändbara Falcon 9-raket har SpaceX lyckats skapa en snabb och pålitlig uppskjutningstjänst. Där det tidigare kunde ta flera år att få plats på en raket, erbjuder Falcon 9 nu ett relativt snabbt sätt att få ut en nyttolast i rymden, skriver Ars Technica.

SpaceX har dessutom visat att de inte drar sig för att skjuta upp konkurrenters satelliter. Mellan december 2022 och oktober 2024 genomförde SpaceX uppskjutningar för OneWeb, en annan konkurrent inom bredbandsinternet.

Elon Musk på Bali (Foto: Firdia Lisnawati/AP/TT)

Även AST SpaceMobile har köpt flera uppskjutningar av SpaceX.

Detta bidrar inte bara till bolagets kassaflöde, utan ger också trovärdighet till påståenden om att företaget inte är ett monopol.

Kostnaden för att flyga en delvis återanvändbar Falcon 9-raket är uppskattad till cirka 157 miljoner kronor, vilket gör att pengarna från konkurrenter kan återinvesteras i utvecklingen av Starlink eller nästa generations raket, Starship.

En oförutsägbar bransch för Bezos och Musk

Anledningen till att konkurrenter är villiga att betala SpaceX för uppskjutningar beror på en rad unika omständigheter. De senaste fem åren har Falcon 9-raketen varit i princip den enda västerländska raketen med ledig kapacitet för att skicka upp stora laster i rymden.

Rysslands invasion av Ukraina och de efterföljande sanktionerna har tagit Proton- och Soyuz-raketerna från marknaden för västerländska företag. Samtidigt har SpaceX största konkurrent i USA, United Launch Alliance, genomgått en utdragen process för att utveckla sin Vulcan-raket.

På liknande sätt har Japan och Europa moderniserat sina raketer, och deras nya fordon, H3 och Ariane 6, börjar nu bli klara. Även Bezos eget rymdföretag, Blue Origin, har haft en långsam utveckling av sin stora New Glenn-raket.

Starship, världens största och kraftfullaste raket förbereds för ny uppskjutning efter att FAA godkänt fortsatta tester. (Foto: SpaceX )
Starship, världens största och kraftfullaste raket förbereds för ny uppskjutning efter att FAA godkänt fortsatta tester. (Foto: SpaceX )

Detta har varit dåliga nyheter för Amazon, som för tre år sedan reserverade uppskjutningstjänster på Vulcan, Ariane 6 och New Glenn. I dagsläget har Amazon lyckats lösa sina utmaningar i leveranskedjan och är snabba på att tillverka sina Kuiper-satelliter.

Företaget har för närvarande cirka 100 satelliter i omloppsbana och planerar att tillverka nästan 100 till som är redo att skjutas upp.

Amazon har tecknat ett kontrakt för tre uppskjutningar med Falcon 9, och det är troligt att de kommer att förlänga avtalet beroende på hur snabbt Vulcan, Ariane 6 och New Glenn kan öka sin flygfrekvens.

ANNONS

Spacex använder sitt inflytande

SpaceX gör inte detta enbart av välvilja. Företaget utnyttjar sin dominerande ställning. Tidningen The Wall Street Journal rapporterade förra året att SpaceX bad företag som sökte uppskjutningstjänster, som OneWeb och Kepler Communications, att dela spektrumrättigheter som ett villkor för att få flyga med Falcon 9.

Spektrumrättigheter avser rätten att använda delar av radiofrekvensspektrumet för dataöverföring till och från rymden, något som SpaceX behöver för Starlink när tjänsten expanderar globalt. Enligt rapporten gjorde OneWeb till slut eftergifter för att säkra de uppskjutningar de behövde.

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

