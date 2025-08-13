Rymdallians: Bezos tvingas be ärkefienden Musk om hjälp

En av de mest intressanta är samarbetet mellan två av teknikvärldens största rivaler, Jeff Bezos och Elon Musk. Hur kommer det sig att grundaren av Amazon betalar sin största konkurrent för att få ut sina egna satelliter i rymden, trots att han har ett eget rymdföretag?

Ett affärsmässigt beslut i första hand

Den enklaste förklaringen till detta samarbete är att SpaceX är ett affärsföretag vars primära verksamhet, utöver satellittjänsten Starlink, är att tillhandahålla uppskjutningar av raketer. De säljer sina tjänster till alla som är intresserade och erbjuder generellt det lägsta priset per kilogram för att nå omloppsbana.

Tack vare sin återanvändbara Falcon 9-raket har SpaceX lyckats skapa en snabb och pålitlig uppskjutningstjänst. Där det tidigare kunde ta flera år att få plats på en raket, erbjuder Falcon 9 nu ett relativt snabbt sätt att få ut en nyttolast i rymden, skriver Ars Technica.

SpaceX har dessutom visat att de inte drar sig för att skjuta upp konkurrenters satelliter. Mellan december 2022 och oktober 2024 genomförde SpaceX uppskjutningar för OneWeb, en annan konkurrent inom bredbandsinternet.

Elon Musk på Bali (Foto: Firdia Lisnawati/AP/TT)

Även AST SpaceMobile har köpt flera uppskjutningar av SpaceX.

Detta bidrar inte bara till bolagets kassaflöde, utan ger också trovärdighet till påståenden om att företaget inte är ett monopol.

Kostnaden för att flyga en delvis återanvändbar Falcon 9-raket är uppskattad till cirka 157 miljoner kronor, vilket gör att pengarna från konkurrenter kan återinvesteras i utvecklingen av Starlink eller nästa generations raket, Starship.