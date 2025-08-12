Enligt en dom från Högsta domstolen i London hotas Wikipedia av brittisk lagstiftning. Detta efter att en av deras utmaningar har avslagits.
Wikipedias framtid oviss efter domstolsbeslut
Lagstiftningen, som är utformad för att reglera stora sociala medieplattformar, kan tvinga Wikipedia till drastiska åtgärder som kan påverka hela tjänstens framtid.
En dom i Högsta domstolen i London har avvisat Wikimedia Foundations invändningar mot Storbritanniens Online Safety Act. Lagen skapar ett kategoriseringssystem för att avgöra vilka onlinetjänster som måste följa särskilda regler.
Wikimedia Foundation oroas över att Wikipedia kan klassas som en så kallad kategori 1-tjänst. Den kategorin är främst avsedd för stora, vinstdrivna sociala medieföretag där innehåll riskerar att spridas snabbt, så kallat viralt, något som Wikipedia anser inte stämmer överens med deras plattform.
Om kategoriseringen ändå skulle gälla för Wikipedia, skulle det kunna leda till betydande förändringar av tjänsten.
Miljontals användare berörs
Enligt domstolsdokumenten, som är källan för denna artikel, har Wikipedia uppskattningsvis 26 miljoner månatliga användare i Storbritannien. Detta överstiger den gräns på 7 miljoner användare som regeringen har satt för att en tjänst ska kunna klassificeras som kategori 1.
Wikimedia Foundation är därför oroliga över att de kommer att tvingas verifiera identiteten på sina användare, vilket de menar är oförenligt med Wikipedias uppbyggnad och syfte. Enligt organisationen skulle detta kunna leda till att anonyma användare, som är centrala för plattformens funktionalitet, inte längre skulle kunna moderera och redigera innehåll.
Det kan i sin tur leda till att desinformation och vandalism sprids okontrollerat, eftersom frivilliga redaktörer från hela världen, som ofta vill vara anonyma av säkerhetsskäl, inte längre kan bidra.
Kritik mot logiken bakom lagen
Wikimedia Foundation har i rätten hävdat att logiken bakom lagens kriterier är bristfällig och att den är utformad för att fånga upp sociala medier där innehåll kan spridas viralt. Domstolen avfärdade dock denna invändning och konstaterade att det inte fanns några grundläggande fel i hur den brittiska telekommyndigheten Ofcom, som tagit fram kriterierna, resonerat.
Domstolen menade att det faktum att reglerna kan omfatta tjänster där innehåll inte sprids viralt inte i sig gör dem irrationella.
Domstolen manar till försiktighet
Trots att domstolen avvisade Wikipedias invändning, betonade domaren Jeremy Johnson att beslutet “inte ger Ofcom och statssekreteraren ett grönt ljus att genomföra ett regelverk som avsevärt skulle hindra Wikipedias verksamhet”.
Domaren pekade på att ett sådant agerande måste kunna motiveras som proportionerligt och att det annars skulle kunna strida mot rätten till yttrandefrihet. Rätten tillade att det är Ofcoms ansvar att tolka och tillämpa reglerna på ett sätt som skyddar Wikipedia.
Om Ofcom ändå beslutar att Wikipedia är en kategori 1-tjänst, kan domstolen ingripa i ett senare skede.
Wikimedia Foundation har uttryckt besvikelse över beslutet att inte ge omedelbart skydd för Wikipedia men välkomnar domstolens betoning på att Ofcom måste agera ansvarsfullt. Stiftelsen menar att Ofcom kan behöva tolka reglerna flexibelt eller att reglerna i sig kan behöva ändras i parlamentet för att undvika att skada Wikipedia.
Wikimedia Foundation, som driver Wikipedia, planerar att fortsätta dialogen med Ofcom och regeringen.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl.
