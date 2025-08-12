Wikipedias framtid oviss efter domstolsbeslut

Lagstiftningen, som är utformad för att reglera stora sociala medieplattformar, kan tvinga Wikipedia till drastiska åtgärder som kan påverka hela tjänstens framtid.

En dom i Högsta domstolen i London har avvisat Wikimedia Foundations invändningar mot Storbritanniens Online Safety Act. Lagen skapar ett kategoriseringssystem för att avgöra vilka onlinetjänster som måste följa särskilda regler.

Wikimedia Foundation oroas över att Wikipedia kan klassas som en så kallad kategori 1-tjänst. Den kategorin är främst avsedd för stora, vinstdrivna sociala medieföretag där innehåll riskerar att spridas snabbt, så kallat viralt, något som Wikipedia anser inte stämmer överens med deras plattform.

Om kategoriseringen ändå skulle gälla för Wikipedia, skulle det kunna leda till betydande förändringar av tjänsten.

Detta kan bli bekymmer för Wikipedia. (Foto: Planet Volumes For Unsplash+)

Miljontals användare berörs

Enligt domstolsdokumenten, som är källan för denna artikel, har Wikipedia uppskattningsvis 26 miljoner månatliga användare i Storbritannien. Detta överstiger den gräns på 7 miljoner användare som regeringen har satt för att en tjänst ska kunna klassificeras som kategori 1.

Wikimedia Foundation är därför oroliga över att de kommer att tvingas verifiera identiteten på sina användare, vilket de menar är oförenligt med Wikipedias uppbyggnad och syfte. Enligt organisationen skulle detta kunna leda till att anonyma användare, som är centrala för plattformens funktionalitet, inte längre skulle kunna moderera och redigera innehåll.

Det kan i sin tur leda till att desinformation och vandalism sprids okontrollerat, eftersom frivilliga redaktörer från hela världen, som ofta vill vara anonyma av säkerhetsskäl, inte längre kan bidra.