Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Wikipedias framtid oviss efter domstolsbeslut

Wikipedia drivs av anonyma människor. (Foto: Oberon Copeland på Unsplash)
Wikipedia drivs av anonyma människor. (Foto: Oberon Copeland på Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Enligt en dom från Högsta domstolen i London hotas Wikipedia av brittisk lagstiftning. Detta efter att en av deras utmaningar har avslagits.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Lagstiftningen, som är utformad för att reglera stora sociala medieplattformar, kan tvinga Wikipedia till drastiska åtgärder som kan påverka hela tjänstens framtid.

En dom i Högsta domstolen i London har avvisat Wikimedia Foundations invändningar mot Storbritanniens Online Safety Act. Lagen skapar ett kategoriseringssystem för att avgöra vilka onlinetjänster som måste följa särskilda regler.

Wikimedia Foundation oroas över att Wikipedia kan klassas som en så kallad kategori 1-tjänst. Den kategorin är främst avsedd för stora, vinstdrivna sociala medieföretag där innehåll riskerar att spridas snabbt, så kallat viralt, något som Wikipedia anser inte stämmer överens med deras plattform.

Om kategoriseringen ändå skulle gälla för Wikipedia, skulle det kunna leda till betydande förändringar av tjänsten.

Detta kan bli bekymmer för Wikipedia. (Foto: Planet Volumes For Unsplash+)
Detta kan bli bekymmer för Wikipedia. (Foto: Planet Volumes For Unsplash+)

Miljontals användare berörs

Enligt domstolsdokumenten, som är källan för denna artikel, har Wikipedia uppskattningsvis 26 miljoner månatliga användare i Storbritannien. Detta överstiger den gräns på 7 miljoner användare som regeringen har satt för att en tjänst ska kunna klassificeras som kategori 1.

Wikimedia Foundation är därför oroliga över att de kommer att tvingas verifiera identiteten på sina användare, vilket de menar är oförenligt med Wikipedias uppbyggnad och syfte. Enligt organisationen skulle detta kunna leda till att anonyma användare, som är centrala för plattformens funktionalitet, inte längre skulle kunna moderera och redigera innehåll.

Det kan i sin tur leda till att desinformation och vandalism sprids okontrollerat, eftersom frivilliga redaktörer från hela världen, som ofta vill vara anonyma av säkerhetsskäl, inte längre kan bidra.

ANNONS

Wikipedias nödrop: AI-robotar tömmer resurserna

Ett osynligt hot plågar nätets kunskapsbank. Okänd aktivitet sätter press på servrarna, en kamp mot klockan har inletts. Wikimedia Foundation varnar för
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Kritik mot logiken bakom lagen

Wikimedia Foundation har i rätten hävdat att logiken bakom lagens kriterier är bristfällig och att den är utformad för att fånga upp sociala medier där innehåll kan spridas viralt. Domstolen avfärdade dock denna invändning och konstaterade att det inte fanns några grundläggande fel i hur den brittiska telekommyndigheten Ofcom, som tagit fram kriterierna, resonerat.

Domstolen menade att det faktum att reglerna kan omfatta tjänster där innehåll inte sprids viralt inte i sig gör dem irrationella.

Vindkraft skapar mystiska “spökplan” på radar

Danmarks ambition att bli en stormakt inom havsbaserad vindkraft kan kosta landet hundratals miljoner. Nya rapporter pekar på allvarliga problem med

Domstolen manar till försiktighet

Trots att domstolen avvisade Wikipedias invändning, betonade domaren Jeremy Johnson att beslutet “inte ger Ofcom och statssekreteraren ett grönt ljus att genomföra ett regelverk som avsevärt skulle hindra Wikipedias verksamhet”.

Domaren pekade på att ett sådant agerande måste kunna motiveras som proportionerligt och att det annars skulle kunna strida mot rätten till yttrandefrihet. Rätten tillade att det är Ofcoms ansvar att tolka och tillämpa reglerna på ett sätt som skyddar Wikipedia.

Om Ofcom ändå beslutar att Wikipedia är en kategori 1-tjänst, kan domstolen ingripa i ett senare skede.

ANNONS

Wikimedia Foundation har uttryckt besvikelse över beslutet att inte ge omedelbart skydd för Wikipedia men välkomnar domstolens betoning på att Ofcom måste agera ansvarsfullt. Stiftelsen menar att Ofcom kan behöva tolka reglerna flexibelt eller att reglerna i sig kan behöva ändras i parlamentet för att undvika att skada Wikipedia.

Wikimedia Foundation, som driver Wikipedia, planerar att fortsätta dialogen med Ofcom och regeringen.

Därför blir humanoida robotar vår nästa kollega

Framväxten av humanoida robotar skapar globalt intresse och förändrar snabbt industriella landskap. Med avancerad artificiell intelligens och en förmåga

Missa inte:

Idag börjar igelkottsveckan. News 55

Big Mac-index: Svenska kronan är övervärderad. E55

Tvättade nästan 400 miljoner – åtalas. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DomstolEnglandwikimediawikipedia
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS