Amerikanska myndigheter utnyttjar en regeringsnedstängning för att sprida partipolitiska budskap. Anställdas autosvar ändras i strid med lagen.
Regeringsanställdas mejl kapas i stor politisk strid
En politisk strid om budgeten har återigen resulterat i en nedstängning av delar av USA:s statsapparat. Detta har lett till att flertalet statligt anställda har tvingats vara permitterade.
Det som däremot sticker ut denna gång är de politiskt laddade budskap som synts i både myndigheternas automatiska mejlsvar och på deras officiella webbplatser, skriver Ars Technica.
Kritiker menar att dessa handlingar kan utgöra ett allvarligt brott mot en lag som syftar till att garantera en politiskt neutral förvaltning.
Automatiska mejl attackerar oppositionen
När en statlig nedstängning inleddes fick majoriteten av de statligt anställda order om att sätta upp ett artigt, automatiskt mejlsvar som förklarade att de var permitterade och att svarstiden därför skulle bli längre än vanligt.
Men på vissa departement gick man längre än så.
Bland annat på utbildningsdepartementet, Department of Education, klagade anställda på sociala medier över att deras autosvar hade ändrats, utan deras samtycke, till ett med ett uttryckligt klander av Demokraterna.
Mejlsvaret löd:
“Tack för att du kontaktar mig. Den 19 september 2025 röstade representanthuset igenom H.R. 5371, en ren resolution för fortsatt finansiering.
Dessvärre blockerar demokratiska senatorer antagandet av H.R. 5371 i senaten, vilket har lett till att anslagen har upphört.
På grund av det uteblivna anslaget är jag för närvarande permitterad. Jag kommer att svara på mejl så snart den statliga verksamheten återupptas”.
Enligt källor till CNN ska en anställd på utbildningsdepartementet ha försökt ändra det automatiska meddelandet till ett mer neutralt, men upptäckte att det två gånger återställdes till den version som lade skulden på Demokraterna.
Även anställda vid Small Business Administration och Department of Health and Human Services uppmanades att använda liknande formuleringar.
Bryter de mot lagen?
De politiskt laddade budskapen tros strida mot den amerikanska lagen Hatch Act, som syftar till att begränsa federala anställdas partipolitiska aktiviteter i tjänsten och i statliga lokaler.
Lagens syfte är att säkerställa att statsförvaltningen är politiskt neutral och skydda anställda från politisk tvång. Office of Special Counsel, som utreder brott mot lagen, betonar att anställda inte får ägna sig åt politisk aktivitet, det vill säga aktiviteter som är inriktade på ett partis framgång eller misslyckande.
De får inte heller ‘använda något mejlkonto eller sociala medier för att distribuera, skicka eller vidarebefordra innehåll som förespråkar eller går emot ett partipolitiskt parti.’
När Department of Health and Human Services konfronterades med frågan om deras föreslagna autosvar svarade de att budskapet var i sin ordning eftersom det var ‘sanningen’. ‘Anställda instruerades att använda autosvar som återspeglar sanningen: Demokraterna har stängt ner statsapparaten,’ sa myndigheten.
Partipolitiska budskap på regeringswebbplatser
Det var inte bara i mejlkorgarna som de partipolitiska budskapen spreds. Även på myndigheternas officiella webbplatser syntes liknande attacker.
På Department of Housing and Urban Developments webbplats dök en stor röd ruta upp med budskapet: ‘Den radikala vänstern i kongressen stängde ner regeringen.’
Small Business Administration hade också en banderoll på sin startsida som klandrade Demokraterna två gånger och berömde Trump en gång:
‘Senatsdemokraterna röstade för att blockera en ren federal finansieringsproposition (H.R. 5371), vilket ledde till en nedstängning som hindrar U.S. Small Business Administration (SBA) från att tjäna USA:s 36 miljoner småföretag. Varje dag som demokratiska senatorer fortsätter att motsätta sig ett rent finansieringsförslag stoppar de uppskattningsvis 320 småföretag från att få tillgång till 170 miljoner dollar i SBA-garanterad finansiering… Så snart nedstängningen är över, är vi beredda att omedelbart återgå till den rekordbrytande service vi tillhandahöll under Trumpadministrationens ledarskap.’
Organisationen Public Citizen har lämnat in klagomål mot båda webbplatserna och kallat agerandet för ett ‘uppenbart brott mot Hatch Act.’
Representanten Robert Garcia, som sitter i House Government and Oversight Reform Committee, har uttryckt samma åsikt och utvidgat kritiken till att inkludera mejlen.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
