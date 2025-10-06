Regeringsanställdas mejl kapas i stor politisk strid

En politisk strid om budgeten har återigen resulterat i en nedstängning av delar av USA:s statsapparat. Detta har lett till att flertalet statligt anställda har tvingats vara permitterade.

Det som däremot sticker ut denna gång är de politiskt laddade budskap som synts i både myndigheternas automatiska mejlsvar och på deras officiella webbplatser, skriver Ars Technica.

Kritiker menar att dessa handlingar kan utgöra ett allvarligt brott mot en lag som syftar till att garantera en politiskt neutral förvaltning.

Automatiska mejl attackerar oppositionen

När en statlig nedstängning inleddes fick majoriteten av de statligt anställda order om att sätta upp ett artigt, automatiskt mejlsvar som förklarade att de var permitterade och att svarstiden därför skulle bli längre än vanligt.

Men på vissa departement gick man längre än så.

Bland annat på utbildningsdepartementet, Department of Education, klagade anställda på sociala medier över att deras autosvar hade ändrats, utan deras samtycke, till ett med ett uttryckligt klander av Demokraterna.

Mejlsvaret löd:

ANNONS

“Tack för att du kontaktar mig. Den 19 september 2025 röstade representanthuset igenom H.R. 5371, en ren resolution för fortsatt finansiering.

Dessvärre blockerar demokratiska senatorer antagandet av H.R. 5371 i senaten, vilket har lett till att anslagen har upphört.

På grund av det uteblivna anslaget är jag för närvarande permitterad. Jag kommer att svara på mejl så snart den statliga verksamheten återupptas”.

Enligt källor till CNN ska en anställd på utbildningsdepartementet ha försökt ändra det automatiska meddelandet till ett mer neutralt, men upptäckte att det två gånger återställdes till den version som lade skulden på Demokraterna.

Även anställda vid Small Business Administration och Department of Health and Human Services uppmanades att använda liknande formuleringar.