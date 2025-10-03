Dagens PS
Författaren suckar: ”Den dummaste valrörelsen någonsin”

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Ytliga slogans, klickjakt och ett politiskt språk som ingen längre förstår. Författaren Stefan Engeseth varnar för att valet 2026 riskerar att bli historiskt på helt fel sätt.

Med ett medieklimat präglat av snabba rubriker och polariserade budskap går förnuftet ofta förlorat. Det menar Stefan Engeseth, som menar att politiken blivit mer form än innehåll inför valrörelsen nästa år.

“När politikerna ägnar sig mer åt att såga varandras idéer än att presentera egna, blir det som att titta på filmen Dum & Dummare”, säger han.

Han beskriver en utveckling där politiken blivit så professionell att vanligt folk inte längre förstår språket – och därmed tappar intresset.

“Då känner man sig dum som väljare, vilket skapar distans”, säger Engeseth.

Vem tjänar på den dumma valrörelsen?

Enligt Engeseth finns inga vinnare men flera förlorare.

“Väljarna stänger av. Politikerna tappar förtroende. Och medierna får visserligen klick, men på bekostnad av innehåll”, säger han.

De enda som gynnas är enligt honom aktörer i skymundan:

“Lobbyister och investerare som verkar i gråzoner tjänar på att politiken inte hinner med samhällsutvecklingen.”

Så kan vi vända utvecklingen

Vad krävs då för en smartare valrörelse? Engeseth efterlyser politiker som talar enkelt och inkluderande och som vågar öppna upp processen för medborgarna.

“Det behövs ett slags politisk plattform där väljare får vara med och skapa samhället, inte bara klicka på rubriker. Alla är politiker om man får vara delaktig”, säger han.

Han ser också en outnyttjad potential hos unga inför den kommande valrörelsen.

“Unga är engagerade, men nekas inflytande. Sen säger man att de är för gamla. Vi behöver bryta det tänket.”

Nyfiken på svensk politik? Se våra intervjuer med Sverigedemokraterna och Liberalerna och lär dig mer om deras ekonomiska politik!

IntervjuSvensk politikVal 2026
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

