Författaren suckar: ”Den dummaste valrörelsen någonsin”

Med ett medieklimat präglat av snabba rubriker och polariserade budskap går förnuftet ofta förlorat. Det menar Stefan Engeseth, som menar att politiken blivit mer form än innehåll inför valrörelsen nästa år.

“När politikerna ägnar sig mer åt att såga varandras idéer än att presentera egna, blir det som att titta på filmen Dum & Dummare”, säger han.

Han beskriver en utveckling där politiken blivit så professionell att vanligt folk inte längre förstår språket – och därmed tappar intresset.

“Då känner man sig dum som väljare, vilket skapar distans”, säger Engeseth.

Vem tjänar på den dumma valrörelsen?

Enligt Engeseth finns inga vinnare men flera förlorare.

“Väljarna stänger av. Politikerna tappar förtroende. Och medierna får visserligen klick, men på bekostnad av innehåll”, säger han.

De enda som gynnas är enligt honom aktörer i skymundan:

“Lobbyister och investerare som verkar i gråzoner tjänar på att politiken inte hinner med samhällsutvecklingen.”