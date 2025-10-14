Regeringen i attack mot sociala medier

Målet är att värna om barns uppväxt, och om en åldersgräns inte går att införa ska möjligheten att begränsa föräldrars samtycke undersökas, skriver SVT.

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att noga undersöka förutsättningarna för att införa en bestämd åldersgräns för barns tillgång till sociala medier.

Frågan är en het potatis som debatteras intensivt över hela världen, där länder som Australien, Frankrike och Spanien redan har agerat eller förespråkar liknande krav.

I december planerar Australien till exempel att införa en åldersgräns på 16 år för ett stort antal av de mest använda sociala plattformarna.

Uppdraget går till erfaren jurist

Lisa Englund Krafft, beredningschef vid Högsta förvaltningsdomstolen, har fått uppdraget att analysera situationen i Sverige. Socialminister Jakob Forssmed (KD) nämner att diskussionerna i andra länder ofta rör sig kring åldrar som 15 eller 16 år, och han ser en liknande lösning framför sig även här.

“Det handlar om att ge barn deras barndom tillbaka”, säger ministern.