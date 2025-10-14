Dagens PS
Regeringen i attack mot sociala medier

Borde Sverige ha åldersgräns på sociala medier? (Foto: Canva och Sara Kurfeß on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

En ny utredning har tillsatts av regeringen för att granska möjligheterna att sätta en strikt åldersgräns för användning av sociala medier i Sverige.

Målet är att värna om barns uppväxt, och om en åldersgräns inte går att införa ska möjligheten att begränsa föräldrars samtycke undersökas, skriver SVT.

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att noga undersöka förutsättningarna för att införa en bestämd åldersgräns för barns tillgång till sociala medier.

Frågan är en het potatis som debatteras intensivt över hela världen, där länder som Australien, Frankrike och Spanien redan har agerat eller förespråkar liknande krav.

I december planerar Australien till exempel att införa en åldersgräns på 16 år för ett stort antal av de mest använda sociala plattformarna.

Uppdraget går till erfaren jurist

Lisa Englund Krafft, beredningschef vid Högsta förvaltningsdomstolen, har fått uppdraget att analysera situationen i Sverige. Socialminister Jakob Forssmed (KD) nämner att diskussionerna i andra länder ofta rör sig kring åldrar som 15 eller 16 år, och han ser en liknande lösning framför sig även här.

“Det handlar om att ge barn deras barndom tillbaka”, säger ministern.

Begränsat föräldrainflytande kan bli aktuellt

Om det inte skulle bedömas som möjligt att lägga fram ett förslag om en åldersgräns för sociala medier, har utredaren även i uppdrag att se över om föräldrarnas möjlighet att ge sitt barn tillåtelse att använda dessa tjänster bör begränsas i framtiden.

Utredningens del som rör förslaget om en åldersgräns ska presenteras senast den 12 juni 2026.

Det här ingår i utredarens uppdrag:

  • Analysera förutsättningarna för att införa en åldersgräns i Sverige för barns användning av sociala medier.
  • Analysera och ta ställning till om det bör införas en åldersgräns för barns användning av sociala medier, med hänsyn till grundläggande fri- och rättigheter, och om möjligt föreslå en sådan åldersgräns.
  • Om åldersgräns inte bedöms möjlig: analysera förutsättningarna för att höja åldern för när barn kan lämna samtycke till att deras personuppgifter behandlas för informationssamhällets tjänster, samt lämna nödvändiga författningsförslag.
  • Analysera förutsättningarna för att begränsa möjligheten för den som har föräldraansvar att lämna samtycke för barnets användning av sociala medier eller informationssamhällets tjänster, och om det bedöms möjligt lämna sådana förslag.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

