Bortglömd låda innehöll Nintendospel för hundratusentals kronor

En liknande historia har nu uppdagats i en annan del av USA. Speltidningen Nintendo Wire berättar om ett makalöst fynd i en nästan bortglömd låda i en spelbutiks gamla lagerrum.

Skulle återvinnas, men glömdes bort

Kartongen, fylld med gamla NES-spel, hade ursprungligen varit på väg till en återvinningsanläggning, där spelen skulle ha smälts ner för att utvinna guldet i kassettens kontaktbleck – men av någon anledning blev det aldrig så.

De 97 helt nya, inplastade exemplaren av Super Mario Bros./Duck Hunt, låg orörda med sina manualer som i en tidskapsel.

Redan då var fyndet av unik storlek och kvalitet, men när en vän till butiksägaren – en samlare – började forska mer på den undanstoppade skatten växte innehållet i både betydelse och värde.

Aldrig tidigare sedd variant

Två experter på spelgradering reagerade snabbt på bilder av spelen som publicerats i en Facebookgrupp. Det visade sig att kassetterna var av en tidigare odokumenterad variant.

Bland annat har de en ovanlig baksidesetikett med flera språk, andra tillverkningskoder och en manual med en formulering som inte finns på tidigare kända exemplar. Koderna visar dessutom att spelen tillverkades under hösten 1993 – senare än de tidigare kända exemplaren av samma spelpaket.

Galet bra skick

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Spelen skickades till PSA för att graderas, vilket innebär att experter undersöker spelens äkthet och skick – något som är vanligt att göra med ovanliga och värdefulla Pokémonkort. Graderingen är ett hjälpmedel för att sedan kunna bestämma värdet på objekten.

Av de totalt 12 spelkassetter som graderades ansågs mer än hälften vara nästintill perfekta – och ett av spelen graderades som en 10:a, alltså i helt perfekt skick.

Franska Jeux Video uppskattar att enstaka spelkassetter från fyndet kan ha ett värde på över 80 000 kronor och att hela samlingen borde vara värd motsvarande flera hundra tusen kronor.

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