Pentagon i bråk med Musk – Starlink-priset ökat 5 gånger under kriget

Musk har starkt förhandlingsläge

Det ger Elon Musks bolag ett ovanligt starkt förhandlingsläge jämfört med traditionella försvarsleverantörer. Reuters rapporterar att Pentagon trots missnöjet över prishöjningen överväger att köpa ytterligare över 3 500 Starshield-terminaler, den militära versionen av Starlink.

Situationen har väckt kritik både inom försvarssektorn och bland politiska kommentatorer. Kritiker menar att USA riskerar att bli alltför beroende av ett privat företag för kritisk militär kommunikation.

Väcker frågor om säkerhet

Diskussionen handlar inte bara om priset utan också om kontroll och säkerhet. Om ett privat bolag kan förändra villkoren mitt under ett krig väcker det frågor om nationell säkerhet och statens beroende av privata techbolag som SpaceX och Starlink.

Gör Musk ett tillräckligt bra jobb verkar han kunna bli världens första dollar-biljonär.

Pentagon har inte kommenterat rapporterna om att SpaceX höjt sina priser, sitt betalningsbeslut eller planen att förse iranska medborgare med Starlink-mobiltjänst, men uppger att man arbetar med att hitta andra konkurrenter.

”Krigsdepartementet är fast beslutet att främja en konkurrensutsatt miljö för kommersiell satellitkommunikation”, säger en tjänsteman.

Sverige följer utvecklingen noggrant eftersom även europeiska länder och Nato i allt större grad använder kommersiella satellitnätverk för kommunikation, drönare och försvarssystem.

