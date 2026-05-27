En ny konflikt har uppstått mellan det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon och SpaceX. Musk-bolaget har kraftigt höjt priserna för användningen av satellitnätverket Starlink under den pågående Iran-konflikten.
Pentagon i bråk med Musk – Starlink-priset ökat 5 gånger under kriget
Tvisten visar hur beroende USA:s militär har blivit av privata teknikföretag i modern krigföring – och hur mycket makt dessa bolag nu har över försvarssektorn.
Det pågår en kommersiell kapprustning i omloppsbana och där redan SpaceX dominerar marknaden.
Samtidigt förbereder jätten en börsnotering som beskrivits som ”historiens dyraste lottosedel”.
Enligt uppgifter från Reuters använde Pentagon Starlink för att styra LUCAS-drönare, en typ av så kallade kamikazedrönare som används i militära operationer.
SpaceX höjde priset rejält
Under konflikten krävde SpaceX att priset per Starlink-terminal skulle höjas från omkring 5 000 dollar till 25 000 dollar per månad. Bolaget menade att militären använde en mer avancerad tjänstenivå som normalt är avsedd för flyg och försvarssystem.
Det amerikanska försvaret har samtidigt blivit allt mer beroende av SpaceX eftersom få konkurrenter kan erbjuda samma globala täckning och kapacitet.
Musk har starkt förhandlingsläge
Det ger Elon Musks bolag ett ovanligt starkt förhandlingsläge jämfört med traditionella försvarsleverantörer. Reuters rapporterar att Pentagon trots missnöjet över prishöjningen överväger att köpa ytterligare över 3 500 Starshield-terminaler, den militära versionen av Starlink.
Situationen har väckt kritik både inom försvarssektorn och bland politiska kommentatorer. Kritiker menar att USA riskerar att bli alltför beroende av ett privat företag för kritisk militär kommunikation.
Väcker frågor om säkerhet
Diskussionen handlar inte bara om priset utan också om kontroll och säkerhet. Om ett privat bolag kan förändra villkoren mitt under ett krig väcker det frågor om nationell säkerhet och statens beroende av privata techbolag som SpaceX och Starlink.
Pentagon har inte kommenterat rapporterna om att SpaceX höjt sina priser, sitt betalningsbeslut eller planen att förse iranska medborgare med Starlink-mobiltjänst, men uppger att man arbetar med att hitta andra konkurrenter.
”Krigsdepartementet är fast beslutet att främja en konkurrensutsatt miljö för kommersiell satellitkommunikation”, säger en tjänsteman.
Sverige följer utvecklingen noggrant eftersom även europeiska länder och Nato i allt större grad använder kommersiella satellitnätverk för kommunikation, drönare och försvarssystem.
Missa inte:
Elon Musk överger solkraft på jorden – fokus i rymden. Dagens PS
Musks lön kopplas till Mars-besök. Dagens PS