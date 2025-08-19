Dagens PS
OpenAI nervösa – Kina leder racet

OpenAI-vd:n Sam Altman är oroad över att Kina spurtar i AI-racet.
Johan Augustin
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Kina gasar på i AI-racet och amerikanska bolag som OpenAI ser nervöst på. “Jag är orolig över Kina”, säger Sam Altman, OpenAI-vd:n.

Att bara kontrollera exporten av AI till Kina räcker inte menar Sam Altman.

Kina kör om USA i AI-racet

Han pekar på att jätten i öst har växlat upp i AI-racet och USA riskerar att bli omkörda med råge om man inte tar hotet på allvar.

Kinas AI-inriktade Deepseek har ett stort finger med i spelet när investerarna nu återvänder till världens näst största ekonomi med säckvis av dollar.

Nytt intresse för Kina

Deepseek har redan fått Wall Street att bäva med sina smarta och billiga AI-lösningar i olika sammanhang. Det nyuppvaknade intresset för Kina märks även på börsen där Hang Seng-indexet i Hongkong har klättrat rejält i år.

Det är dock inte så enkelt som att säga att någon leder racet menar Sam Altman, eftersom den kinesiska regeringen är så djupt engagerad i allt som sker i landets bolag.

“Det finns så många lager i det hela – det finns forsking, det finns produkter”, säger han till CNBC.

Tar sig runt förbud

Att USA har begränsat exporten av grafikkort till halvledare spelar inte så stor roll i sammanhanget, menar OpenAI-vd:n, det finns alltid sätt att ta sig runt exportförbud.

“Man kan exportkontrollera en sak, men kanske inte rätt sak. Folk bygger kanske fabriker eller hittar andra lösningar”, uppger Altman och klargör:

“Min instinkt säger att det inte fungerar.”

AI inom elprojekt

Kina storsatsar samtidigt på AI inom elprojekten som rullas ut över landet.

Landet använder artificiell intelligens för att hantera utmaningarna med väderberoende elproduktion.

När ett land bygger ut sol- och vindkraft i rekordfart blir elnätet mer sårbart för väder och svängningar. Det är precis det som händer i Kina. För att undvika obalans och elbrist använder landet nu därför AI i allt fler delar av energisystemet.

Kina använder AI för att förutse väder, styra elnätet och utveckla energilagring, samtidigt som landet kontrollerar stora delar av världens produktion av solpaneler och batterier.
Sammanlagt sker det alltför många saker på kinesisk mark för att bolag som OpenAI ska känna sig trygga i konkurrensen.

“Jag är orolig över Kina”, avslutar Sam Altman.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

