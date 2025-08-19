Kina gasar på i AI-racet och amerikanska bolag som OpenAI ser nervöst på. “Jag är orolig över Kina”, säger Sam Altman, OpenAI-vd:n.
OpenAI nervösa – Kina leder racet
Mest läst i kategorin
Chat GPT:s energichock: "20 gånger mer"
Energiförbrukningen hos senaste Chat GPT är kraftigt högre än tidigare modeller. Stigande kostnader och miljöpåverkan är följder. Hur mycket energi förbrukar den senaste versionen av Chat GPT? Det finns inga officiella uppgifter, men helt klart är att det är betydligt mer än tidigare modeller, skriver Oilprice. Open AI har inte släppt några officiella siffror, men …
Nya ChatGPT - ett fiasko?
OpenAI:s senaste storsatsning, GPT-5, marknadsfördes som ett enormt tekniskt lyft. Men lanseringen har snabbt förvandlats till en krishantering för vd Sam Altman. Sam Altman skrädde inte orden när han presenterade OpenAI:s senaste ChatGPT – GPT-5. Modellen skulle vara som att ”prata med en legitim expert på doktorsnivå inom vilket område som helst”, lovade han. Han …
"Inga sätt att gömma sig" – svenska satelliter mot skuggflottan
Tusentals fartyg försöker gömma sig. Svenska satelliter ska göra det ”extremt svårt, för att inte säga omöjligt” att försvinna från radarn. Europa har halkat efter i rymden medan Elon Musks Space X och Starlink dominerar. Nu tar ett svenskt bolag plats i frontlinjen för att stärka kontinentens egen förmåga. Missa inte: Tiny House från Sverige …
"AI kommer spricka värre än it-bubblan" menar experter
Enorma mängder pengar satsas på AI-teknologi när de stora jättarna slåss om framtidens teknologi. Men många frågar sig om det vi ser nu inte är farligt likt it-bubblan som sprack för över 20 år sedan. De stora techbolagen Meta, Amazon, Alphabet och Microsoft utlovade i början av året att de kommer att satsa uppemot svindlande 320 …
Ny studie: Chatbottar får oss att dela tolv gånger mer personlig data
En ny internationell studie visar hur lätt AI-chattbottar kan få människor att dela med sig av känsliga detaljer. De uppfattas som hjälpsamma och vänliga, men nya rön visar att AI-chattbottar kan få dig att avslöja långt mer än du tänkt. Forskare varnar nu för hur lätt de kan manipuleras. Missa inte: Tiny House från Sverige …
Att bara kontrollera exporten av AI till Kina räcker inte menar Sam Altman.
Kina kör om USA i AI-racet
Han pekar på att jätten i öst har växlat upp i AI-racet och USA riskerar att bli omkörda med råge om man inte tar hotet på allvar.
Kinas AI-inriktade Deepseek har ett stort finger med i spelet när investerarna nu återvänder till världens näst största ekonomi med säckvis av dollar.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Nytt intresse för Kina
Deepseek har redan fått Wall Street att bäva med sina smarta och billiga AI-lösningar i olika sammanhang. Det nyuppvaknade intresset för Kina märks även på börsen där Hang Seng-indexet i Hongkong har klättrat rejält i år.
Det är dock inte så enkelt som att säga att någon leder racet menar Sam Altman, eftersom den kinesiska regeringen är så djupt engagerad i allt som sker i landets bolag.
“Det finns så många lager i det hela – det finns forsking, det finns produkter”, säger han till CNBC.
Tar sig runt förbud
Att USA har begränsat exporten av grafikkort till halvledare spelar inte så stor roll i sammanhanget, menar OpenAI-vd:n, det finns alltid sätt att ta sig runt exportförbud.
“Man kan exportkontrollera en sak, men kanske inte rätt sak. Folk bygger kanske fabriker eller hittar andra lösningar”, uppger Altman och klargör:
“Min instinkt säger att det inte fungerar.”
AI inom elprojekt
Kina storsatsar samtidigt på AI inom elprojekten som rullas ut över landet.
Landet använder artificiell intelligens för att hantera utmaningarna med väderberoende elproduktion.
När ett land bygger ut sol- och vindkraft i rekordfart blir elnätet mer sårbart för väder och svängningar. Det är precis det som händer i Kina. För att undvika obalans och elbrist använder landet nu därför AI i allt fler delar av energisystemet.
Sammanlagt sker det alltför många saker på kinesisk mark för att bolag som OpenAI ska känna sig trygga i konkurrensen.
“Jag är orolig över Kina”, avslutar Sam Altman.
Läs även:
Kina rundar USA för att hänga med i AI-racet. Dagens PS
“Monumentalt” kinesiskt AI-genombrott skakar världen. Dagens PS
Senaste nytt
Dumpa statistiken – säkra tecken på att ekonomin är i fara
Det finns några säkra tecken på att ekonomin dalar, som går utanför den vanliga statistiken från myndigheterna. Det är egentligen bara att ta sig en titt på omgivningen. Myndigheter gillar att föra statistik på det mesta i samhället, även kring ekonomin. Tecken som visar hur ekonomin mår Även om siffror ibland pekar uppåt betyder det …
Ukrainas framtid stakas ut – möte mellan Putin och Zelenskyj
Det ska bli fred till varje pris i Ukraina, det har Trump bestämt. Nu har han satt upp ett möte mellan Putin och Zelenskyj. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och en rad europeiska ledare har träffat Donald Trump i Vita huset, berättar BBC. Zelenskyj är nöjd med mötet Zelenskyj ska enligt uppgifter vara väldigt nöjd med …
OpenAI nervösa – Kina leder racet
Kina gasar på i AI-racet och amerikanska bolag som OpenAI ser nervöst på. "Jag är orolig över Kina", säger Sam Altman, OpenAI-vd:n. Att bara kontrollera exporten av AI till Kina räcker inte menar Sam Altman. Kina kör om USA i AI-racet Han pekar på att jätten i öst har växlat upp i AI-racet och USA …
Han lämnar vd-rollen på Balder
Erik Selin har beslutat sig för att lämna vd-rollen efter 20 år i Balder. Han kommer istället att bli arbetande styrelseordförande i fastighetsjätten. Vd:n och tillika grundaren av fastighetsbolaget Balder har beslutat sig för att ta en ny position i bolaget – med start nästa år. Erik Selin kommer istället bli arbetande styrelseordförande, enligt ett …
Experternas guide: Här ska du sitta för att överleva flygresan
Att välja stol på flygresan är lite som att dejta på nätet – rätt match kan bli en dröm, fel val kan förstöra hela resan. Vi har pratat med experter, flygrädda och småbarnsföräldrar för att reda ut var du faktiskt ska sitta för att överleva flygresan med hedern i behåll. För den flygrädde "Placera dig …