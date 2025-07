AI får investerare att återvända till Kina

Även företag som befinner sig precis i uppstartsfasen attraherar utländskt kapital, uppger den amerikanska nyhetskanalen.

Ett av flera heta kinesiska bolag är BAI Capital, med säte i Peking, som meddelat att de började samla in en ny fond på 800 miljoner dollar i februari.

BAI Capital stöds av det tyska globala mediekonglomeratet Bertelsmann Group och hittills har det Pekingbaserade företaget investerat i tio företag i Kina som planerar att gå till börsen inom en snar framtid.

Deep Seek draglok för investeringar i Kina

Kinas AI-inriktade Deep Seek har ett stort finger med i spelet när investerarna nu återvänder till världens näst största ekonomi med säckvis av dollar.

Deep Seek har redan fått Wall Street att bäva med sina smarta och billiga AI-lösningar i olika sammanhang, som Dagens PS tidigare rapporterat om i flera artiklar.

Det nyuppvaknade intresset för Kina märks även på börsen där Hang Seng-indexet i Hongkong klättrat med över 20 procent i år.

Rekordinflöde till kinesisk fond

“Ett annat tecken kommer från ryktet om att kinesiska riskkapitalbolag åter tar in amerikanska dollardenominerade medel, Hang Seng-indexets uppgång på över 20% hittills i år återspeglar optimism på kort sikt”, skriver CNBC och lyfter fram fler kinesiska företag som tagit in amerikanska dollar, däribland elbilsstartupen Future Capital Discovery Fund som berättar att de samlat in “rekordhöga 210 miljoner dollar till en flaggskeppsfond”.

“När det väl finns ett insamlingsfönster måste vi snabbt ta tillfället i akt att samla in pengar”, säger Mingming Huang, grundare av Future Capital i Peking, till CNBC.

