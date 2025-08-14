Om AI verkligen bryr sig om människor kommer tekniken inte vilja utrota oss framöver. Därför är lösningen att bygga system som har en slags modersinstinkt menar AI:s gudfader.
"Omtänksamma AI-mödrar" – kommer inte utrota oss
Mest läst i kategorin
Rymdallians: Bezos tvingas be ärkefienden Musk om hjälp
I en vändning som få hade kunnat förutse tvingas Bezos, grundaren av Amazon, vända sig till sin ärkefiende Elon Musk. En av de mest intressanta är samarbetet mellan två av teknikvärldens största rivaler, Jeff Bezos och Elon Musk. Hur kommer det sig att grundaren av Amazon betalar sin största konkurrent för att få ut sina …
Europa värms upp snabbast i världen – ligger hopplöst efter
Den varma sommaren i Europa är en plåga för många och orsakar en mängd olika problem. Ett av dessa är bristen på luftkonditionering där kontinenten ligger hopplöst efter. Europa tampas just nu med en omfattande extremvärme. Den orsakar problem som bränder och överhettade medborgare som lider. I vissa fall får de allvarliga hälsoproblem i hettan, …
Källor: USA använder AI för att spionera
USA använder hemlig spårteknik för att följa AI-chip på väg mot Kina. Samtidigt kan president Trump lätta på exportreglerna. USA ska i hemlighet övervaka leveranser av avancerade AI-chip för att förhindra att tekniken hamnar i fel händer. Enligt personer med insyn riktas spårningen i första hand mot Kina. Missa inte: Ny forskning vänder på allt …
Perplexity vill köpa Google Chrome för 329 miljarder
AI-företaget Perplexity har lagt ett oväntat bud på Googles webbläsare Chrome, vilket sätter press på den pågående antitrustutredningen. Det sensationella budet kommer vid en tidpunkt då en federal domare överväger om Google ska tvingas att sälja Chrome för att minska sin dominans på sökmarknaden. Perplexity, som själva har lanserat en ny AI-driven webbläsare, positionerar sig …
Dina prylar som är beroende av sällsynta mineraler
Elbilar, datorer, mobiltelefoner. Listan kan göras lång på prylar som faktiskt är beroende av sällsynta mineraler. Här kommer några av ämnesområdena som de populära metallerna används inom. Sällsynta jordartsmetaller eller mineraler. Vissa säger att de inte är sällsynta alls, trots namnet. De består av 17 metalliska grundämnen, inklusive lantan, cerium, neodym, och yttrium. Stormakter vill …
Den första Terminator-filmen kom ut redan 1984 och då var det regissören James Cameron som tänkte sig ett framtid som styrdes av robotar.
Det har gått några år sedan dess och science-fiction i filmen har blivit allt mer verklighet.
AI tar över
AI tar över samhället till den grad att mänskligheten till slut inte kommer ha mycket att säga till om.
Det syns redan många exempel på att AI försöker lura människor för att nå sina mål, och i framtiden kommer tekniken bli ännu smartare än människor och därmed ta över systemen som skapades för att hålla dem i schack.
Det tror i alla fall Geoffrey Hinton, som ofta kallas AI:s gudfader.
Han var med och byggde grunden för praktiskt taget all neuralt nätverksbaserad generativ AI som vi använder idag.
2024 fick han nobelpriset i fysik för sin livsgärning på området.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Kan utrota oss
Att människan ska behålla sin dominans över AI är ett drömscenario menar Hinton och pekar på att det finns en risk på mellan 10 och 20 procent att tekniken så småningom kommer att utrota mänskligheten, enligt CNN.
Vad är då lösningen för att vi inte ska behöva gömma oss från Terminator-robotar på gatorna?
“Omtänksamma AI-mödrar”
Utveckla “omtänksamma AI-mödrar” som har en inbygd modersinstinkt att faktiskt bry sig om människor och därmed inte kommer göra oss illa.
“AI-system kommer mycket snabbt att utveckla två delmål, om de är smarta. Det ena är att överleva, och det andra delmålet är att få mer kontroll”, säger Hinton.
”Det finns goda skäl att tro att vilken form av handlingskraftig AI som helst kommer att försöka överleva.”
Därför bör forskarna nu ta sig an uppgiften att försöka hitta på sätt att göra AI mer vänliga gentemot sina egna skapare.
“Om den inte kommer att ta hand om mig som en förälder, kommer den att ersätta mig”, klargör AI:s gudfader och tillägger samtidigt:
”Dessa superintelligenta, omtänksamma AI-mödrar kommer inte att vilja göra sig av med modersinstinkten eftersom de inte vill att vi ska dö.”
Når snart superintelligens
Han tror vidare att AI kommer nå superintelligens, även kallad artificiell generell intelligens, inom 5 till 20 år.
Finns det då något Hinton ångrar i sin AI-karriär?
”Jag önskar att jag även hade tänkt på säkerhetsfrågorna.”
Läs även:
Källor: USA använder AI för att spionera. Dagens PS
Svensk finansbransch halkar efter i AI-kampen mot penningtvätt. Dagens PS
Senaste nytt
"Omtänksamma AI-mödrar" – kommer inte utrota oss
Om AI verkligen bryr sig om människor kommer tekniken inte vilja utrota oss framöver. Därför är lösningen att bygga system som har en slags modersinstinkt menar AI:s gudfader. Den första Terminator-filmen kom ut redan 1984 och då var det regissören James Cameron som tänkte sig ett framtid som styrdes av robotar. Det har gått några …
Inför mötet: Putin "bluffar" men kommer få ångra sig
Det ser ut som att Putin "bluffar" inför mötet med Trump på fredagen. Volodymyr Zelenskyj varnar för att den ryske presidenten kommer fortsätta kriget som vanligt men det kommer medföra "mycket allvarliga konsekvenser" enligt Trump. Det blir toppmötet som ska få slut på kriget i Ukraina, i alla fall i Donald Trumps ögon. Han träffar …
Bullish gör kryptosuccé på Wall Street
Kryptobörsen Bullish fick en raketstart på New York-börsen på onsdagen och värderas nu till över 13 miljarder dollar. Debuten skedde under en fortsatt positiv handelsdag präglad av förnyat hopp om räntesänkningar från Federal Reserve. Bullish-aktien steg kraftigt under premiärhandeln och bolaget blev därmed en av de största börsintroduktionerna i den amerikanska kryptosektorns historia. "Bullish kom …
Tunga techprofiler utmanar Nvidia – med Intel i ryggen
Rivos trappar upp satsningen på AI-chip för att utmana Nvidias dominans. Startupen, som backas av både Intel och Intels CEO Lip-Bu Tan, jagar mellan 400 och 500 miljoner dollar i nytt kapital och siktar på en värdering över 2 miljarder dollar. Silicon Valley-baserade Rivos utvecklar en grafikprocessor avsedd för så kallad inference – att köra …
Svensk researrangör: Billiga asiatiska powerbanks hotar flygsäkerheten
Fler flygbolag och researrangörer kan följa Emirates exempel och införa stenhårda regler för powerbanks. Svenska researrangörer varnar nu för billiga batterier som kan innebära en brandrisk ombord. Emirates sätter tonen Dagens PS Perfect Guide har pratat med flera svenska researrangörer om de nya regler för powerbanks som Emirates planerar att införa i kabinen. Flera flygbolag …