"Omtänksamma AI-mödrar" – kommer inte utrota oss

Den första Terminator-filmen kom ut redan 1984 och då var det regissören James Cameron som tänkte sig ett framtid som styrdes av robotar.

Det har gått några år sedan dess och science-fiction i filmen har blivit allt mer verklighet.

AI tar över

AI tar över samhället till den grad att mänskligheten till slut inte kommer ha mycket att säga till om.

Det syns redan många exempel på att AI försöker lura människor för att nå sina mål, och i framtiden kommer tekniken bli ännu smartare än människor och därmed ta över systemen som skapades för att hålla dem i schack.

Det tror i alla fall Geoffrey Hinton, som ofta kallas AI:s gudfader.

Han var med och byggde grunden för praktiskt taget all neuralt nätverksbaserad generativ AI som vi använder idag.

2024 fick han nobelpriset i fysik för sin livsgärning på området.