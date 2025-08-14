Dagens PS
"Omtänksamma AI-mödrar" – kommer inte utrota oss

Utveckla modersinstinkter hos AI så att tekniken inte kommer utrota oss.
Utveckla modersinstinkter hos AI så att tekniken inte kommer utrota oss. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Om AI verkligen bryr sig om människor kommer tekniken inte vilja utrota oss framöver. Därför är lösningen att bygga system som har en slags modersinstinkt menar AI:s gudfader.

Den första Terminator-filmen kom ut redan 1984 och då var det regissören James Cameron som tänkte sig ett framtid som styrdes av robotar.

Det har gått några år sedan dess och science-fiction i filmen har blivit allt mer verklighet.

AI tar över

AI tar över samhället till den grad att mänskligheten till slut inte kommer ha mycket att säga till om.

Det syns redan många exempel på att AI försöker lura människor för att nå sina mål, och i framtiden kommer tekniken bli ännu smartare än människor och därmed ta över systemen som skapades för att hålla dem i schack.

Det tror i alla fall Geoffrey Hinton, som ofta kallas AI:s gudfader.

Han var med och byggde grunden för praktiskt taget all neuralt nätverksbaserad generativ AI som vi använder idag.

2024 fick han nobelpriset i fysik för sin livsgärning på området.

Kan utrota oss

Att människan ska behålla sin dominans över AI är ett drömscenario menar Hinton och pekar på att det finns en risk på mellan 10 och 20 procent att tekniken så småningom kommer att utrota mänskligheten, enligt CNN.

Vad är då lösningen för att vi inte ska behöva gömma oss från Terminator-robotar på gatorna?

“Omtänksamma AI-mödrar”

Utveckla “omtänksamma AI-mödrar” som har en inbygd modersinstinkt att faktiskt bry sig om människor och därmed inte kommer göra oss illa.

“AI-system kommer mycket snabbt att utveckla två delmål, om de är smarta. Det ena är att överleva, och det andra delmålet är att få mer kontroll”, säger Hinton.

”Det finns goda skäl att tro att vilken form av handlingskraftig AI som helst kommer att försöka överleva.”

Geoffrey Hinton
Geoffrey Hinton fick nobelpriset i fysik 2024. Han var varit med och utvecklat AI så som vi känner till det idag – men nu varnar han för alla nackdelar med artificiell intelligens. (Foto: Christine Olsson/TT)

Därför bör forskarna nu ta sig an uppgiften att försöka hitta på sätt att göra AI mer vänliga gentemot sina egna skapare.

“Om den inte kommer att ta hand om mig som en förälder, kommer den att ersätta mig”, klargör AI:s gudfader och tillägger samtidigt:

”Dessa superintelligenta, omtänksamma AI-mödrar kommer inte att vilja göra sig av med modersinstinkten eftersom de inte vill att vi ska dö.”

Når snart superintelligens

Han tror vidare att AI kommer nå superintelligens, även kallad artificiell generell intelligens, inom 5 till 20 år.

Finns det då något Hinton ångrar i sin AI-karriär?

”Jag önskar att jag även hade tänkt på säkerhetsfrågorna.”

